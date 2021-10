Los seleccionados de Colombia y Ecuador empataron en Barranquilla por la fecha 12

Los seleccionados de Colombia y Ecuador igualaron sin goles, en un encuentro jugado esta tarde en la ciudad de Barranquilla y válido por la fecha 12 de las eliminatorias sudamericanas.

A raíz del empate, Ecuador se mantiene en la tercera posición con 17 unidades, mientras que Colombia sigue en el cuarto lugar con 16 puntos, ambos en puestos clasificatorios al próximo certamen ecuménico.

El primer tiempo tuvo un desarrollo parejo, aunque el visitante intentó hacer un poco mejor las cosas, jugando de igual a igual en el mediocampo con unas buenas actuaciones de Caicedo, Preciado y Gruezo.

El representativo local, en tanto, no pudo controlar la pelota ni hacerse fuerte en su tierra y no pudo incomodar al arquero Alexander Domínguez.

La segunda etapa mostró a los dirigidos por el técnico Gustavo Alfaro nuevamente como protagonistas, con más ganas que con un correcto juego colectivo.

A pesar de la falta de ideas de juego de los "cafeteros", por momentos lograron llegar al área rival y exigir al arquero Domínguez, que se terminó convirtiendo en la figura del partido por sus intervenciones destacadas.

Sobre el final del partido a los locales le anularon un gol de Yerry Mina, situación que le dio "justicia" a un encuentro en el que ninguno de los dos seleccionados se sacaron ventajas pero que en las posiciones tuvo mucho mejor sabor para los del argentino Alfaro.

=Síntesis=

Colombia: David Ospina; Matheus Uribe, Yerry Mina, Carlos Cuesta y Johan Mojica; Juan Guillermo Cuadrado, Wilmar Barrios y Juan Fernando Quintero; Luis Díaz; Rafael Santos Borré y Duván Zapata. DT: Reinaldo Rueda.

Ecuador: Alexander Domínguez; Ángelo Preciado, Félix Torres, Piero Hincapié y Pervis Estupiñán; Alan Franco, Carlos Gruezo y Moisés Caicedo; Ángel Mena; Michael Estrada y Enner Valencia. DT: Gustavo Alfaro.

Cambios en el segundo tiempo: 13min. Gustavo Cuéllar por Uribe (C); Radamel Falcao García por Santos Borré (C); 17min. Gonzalo Plata por Valencia (E); 24min. Daniel Muñoz por Quintero (C), Roger Martínez por Zapata (C); 28min. Ayrton Preciado por Mena (E); 41min. Xavier Arreaga por Preciado (E) y Diego Palacios por Franco (E).

Amonestados: Estupiñan y Mena (E).

Árbitro: Diego Haro (Uruguay).

Estadio: Metropolitano Roberto Meléndez (Barranquilla).