Sudamérica, pese al gol de Tomás Andrade, cayó ante City Torque en Uruguay

Sudamérica, conducido por el director técnico argentino Claudio Biaggio y pese al gol de su compatriota el volante Tomás Andrade, cayó esta noche de local ante Montevideo City Torque por 2 a 1, en la apertura del torneo Clausura de la liga uruguaya de fútbol.

El exmediocampista de River Plate y Argentinos Juniors convirtió el tiro penal ejecutado a los 21 minutos del segundo tiempo, a poco de ingresado en el equipo que tuvo de titular al delantero Pablo Mouche (ex Boca Juniors, Lanús y Banfield, entre otros).

Lo que no le alcanzó a Sudamérica para dar vuelta la historia debido a que Torque, a esa altura, ya había sacado doble ventaja por medio de Andrew Teuten y Sebastián Guerrero, contando desde el inicio con el defensor Juan Cejas (ex Estudiantes de La Plata y Quilmes).

Luego, Nacional en su visita a Cerro Largo, en Tacuarembó, igualó en un gol poniéndose en ventaja por medio de Mario Risso (19m. PT), quien instantes después debió salir expulsado, según lo consignado por Soccerway.

Pronto empató el local a través de Leandro Otermín (24m, PT) y cerca del final, también se quedó con un jugador menos por la expulsión de Martín Ferreira.

El "Bolso" le ofreció ingreso en la segunda etapa al delantero Leandro Fernández (ex Independiente, Defensa y Justicia y Vélez Sarsfield, entre otros); en cambio el volante Andrés D'Alessandro (ex River Plate) permaneció en el banco de relevos.

Cerro Largo, a su vez, presentó de titular al defensor Lucas Di Yorio (ex Aldosivi); con ingreso en el segundo tiempo del mediocampista Augusto Max (ex Atlético Tucumán y Quilmes) y dejando sin entrar al defensor Ignacio Vázquez (ex All Boys y Belgrano de Córdoba).

En el restante cotejo, River Plate le ganó 1 a 0 a Cerrito, por medio de la conversión de Matías Arezo (21m. ST).

La primera fecha continuará mañana con estos cotejos: Fénix (U)-Rentistas; Boston River-Wanderers (U); y Plaza Colonia (ganador del torneo Apertura)-Peñarol.

El cierre se concretará el lunes con Liverpool-Deportivo Maldonado y Progreso-Villa Española.