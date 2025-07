Tevez fue presentado como entrenador de Talleres: “Estaba esperando algo que me movilice”

El entrenador Carlos Tevez fue presentado en Talleres de Córdoba tras la repentina y polémica salida de Diego Cocca sin dirigir un solo partido oficial y aseguró que “estaba esperando algo que me movilice”.

Este miércoles en la sala de prensa del Centro de Alto Rendimiento del club cordobés, el ex Rosario Central e Independiente fue presentado como nuevo entrenador del equipo tallarín tras un año sin dirigir en Argentina: “Estaba esperando algo que me movilice. Le dije a Andrés (Fassi) que tenía ganas de dirigir a Talleres, que era el único club de Argentina que podía moverme de la comodidad que tenía. Por su estructura, totalmente diferente que me tocó vivir, tanto Central como Independiente. Estoy feliz de estar acá”.

“Me ha tocado jugar contra Talleres y no me gustaba jugar contra Talleres. Porque era un equipo aguerrido, que no dejaba espacios y cuando tenía la pelota, jugaba. Yo voy a hacia eso, en tratar de encontrar ese Talleres. La camiseta de Talleres tiene que estar toda transpirada. Y después busquemos el juego lindo. No podemos dar un metro de ventaja. Después busquemos el fútbol. Hoy buscamos la intensidad para sacar adelante estos partidos donde nos vamos conociendo con los muchachos” agregó.

Desde su retorno a la Primera División en 2016, el equipo de Barrio Jardín atraviesa su peor momento futbolístico coqueteando con el descenso y habiendo quedado eliminado de la Copa Libertadores y de la Copa Argentina. Sobre este clima, Tevez analizó: “Es importantísimo tener tranquilidad. Uno no puede volver más loco al jugador, de una semana que fue una locura. Buscamos que Talleres vuelva a ser protagonista, de menor a mayor. No hay que pensar que estamos anteúltimos en la tabla. Estamos pensando para adelante, pensando en volver a tener el ADN de Talleres, ese Talleres aguerrido, que le gustaba a la gente, que si no podía jugar te lo ganaba corriendo, metiendo. Después empezaremos a jugar lindo, como jugamos en posesión, en contragolpe. Hay que empezar a levantar y que Talleres vuelve a pelear cosas importantes”.

“Tengo la sensación de que estoy en casa. No es fácil sentirse como en casa. En los lugares donde me tocó dirigir era un desconocido. Acá me siento uno más de la gente que trabaja en el club, uno más de los muchachos, uno más de la gente, que va a saber entender los momentos. Tenemos que pensar, buscar un horizonte, que es importantísimo. Tenemos que encontrar el Talleres del que nos enamoramos todos. Hay que tener tranquilidad. Encontré un club muy revoloteado… Entonces, tranquilidad y saber para dónde vamos, que es fundamental” añadió.

Su precesor, Diego Cocca, renunció esta semana a Talleres de manera intempestiva y sin dirigir ni un solo partido oficial, acusando que estaba sufriendo un desarmado del plantel y una nula llegada de refuerzos. Acerca del equipo con el que cuenta, Tevez declaró: “Va a estar quien quiera estar. Acá el escudo está por encima de cualquier nombre que se lleva en la espalda. El que quiera estar, se sube al barco. Vamos a empezar a que la gente se sienta identificada con este Talleres otra vez. Me tocó mucho como jugador enfrentarlo y no me daba nada gusto enfrentar a Talleres. Yo trato del primer día empezar a encontrar ese Talleres. Se hablará. Llegué cuatro y algo, justo para el entrenamiento. Hablaré con Andrés por los casos particulares (de futbolistas). Las cosas que hablaré con los futbolistas quedarán en el vestuario”.

“Confió plenamente en este plantel. Me gustaría que se queden todos. No soy quién para que un jugador pueda avanzar en su carrera. Siempre voy a estar del lado del jugador, porque me tocó estar en ese lado muchos años. Si el jugador quiere irse, tiene que irse… Es lo normal que quieran irse, quiere decir que hicieron un buen trabajo. Yo confío en este plantel, apenas Andrés me llamó le dije que sí. Antes que venga Diego (Cocca) hicimos un zoom de dos horas. Me conocía de antes. Apenas me llamó le dije que me subía al barco y confiaba en los jugadores que tenemos. Hoy cuando me presenté se lo dije a los muchachos: estoy convencido que vamos a sacar esto adelante” concluyó.

Con información de NA.

