Abre la inscripción para acceder al refuerzo de ingresos para trabajadores informales: cómo se hace

La inscripción para acceder a los dos refuerzos de ingresos de $ 47.000 anunciados este martes por el ministro de Economía, Sergio Massa, y la directora ejecutiva de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), Fernanda Raverta, comenzará por la tarde en el sitio del organismo previsional.

Massa anunció un refuerzo de $94.000 para trabajadores informales sin ayuda estatal

Los refuerzos, que se pagarán en octubre y noviembre, están destinados a trabajadores informales de entre 18 y 64 años de edad que no cuenten con ingresos registrados y que no perciban asistencia económica del Estado, como la Asignación Universal por Hijo (AUH), las becas Progresar o el Potenciar Trabajo.

Se trata de un sector de la población que no había sido alcanzado por las medidas económicas dispuestas en las últimas semanas para atenuar el impacto de la devaluación impuesta por el FMI.

La inscripción

La inscripción comienza este miércoles a las 14 y permanecerá abierta durante todo octubre y se podrá realizar exclusivamente a través de la página web www.anses.gob.ar o de la aplicación Mi Anses, todos los días de 14 a 22.

El primer pago de este refuerzo se realizará a partir del 9 de octubre. Para acceder al beneficio, las personas no deberán tener trabajo registrado (relación de dependencia, autónomos, monotributo, monotributo social y casas particulares); jubilación o pensión; AUH, AUE, Asignaciones familiares o Progresar; planes sociales (por ejemplo, Potenciar Trabajo); ni prestación por desempleo.

Quiénes pueden cobrar el refuerzo

Además, Anses realizará una evaluación socioeconómica y patrimonial (consumo, bienes, cobertura de salud, etc.) de los solicitantes, para evitar que accedan a éste personas que no cumplen con los requisitos.

Para la inscripción será necesario, como en todos los trámites, que los beneficiarios cuenten con la Clave de Seguridad Social de Anses y una CBU a su nombre.

Ambos datos serán necesarios para ingresar a la web de Anses de 14 a 22 y, allí, dirigirse a la solapa de Mi Anses, donde podrán registrar la solicitud, validar sus datos, y marcar la CBU en el que se depositarán los refuerzos.

Para acceder al refuerzo será necesario contar con, al menos, dos años de residencia permanente en la Argentina. También será requisito no contar con cobertura de salud; no tener registrados a su nombre automóviles de menos de 10 años de antigüedad (no aplica a motocicletas), inmuebles, aeronaves o embarcaciones; no tener consumos o acreditaciones con tarjeta de débito y billeteras virtuales iguales o mayores a $ 90.000 en los meses de junio y julio 2023, o con tarjeta de crédito iguales o mayores a $ 120.000 (sumados entre junio y julio); ni haber operado activos financieros ni moneda extranjera en los últimos seis meses, o tener plazos fijos durante el período de junio o julio de 2023.

Por último, en caso de personas de entre 18 y 24 años sin hijos a cargo o cónyuge, se evaluará el grupo familiar, que no deberán contar con ingresos iguales o superiores a tres Salarios Mínimos Vitales y Móviles o haber comprado activos financieros (bonos, acciones) o moneda extranjera ni tener plazos fijos.

NUEVO REFUERZO PARA TRABAJADORES INFORMALES



👉 Está destinado a trabajadores y trabajadoras informales que tengan entre 18 y 64 años de edad, y no cuenten con ingresos registrados ni ningún tipo de asistencia económica del Estado. pic.twitter.com/FfatZm4Mh8 — ANSES (@ansesgob) 26 de septiembre de 2023

Preguntas y respuestas

¿Cuál es el propósito?

Es un refuerzo económico diseñado para brindar apoyo financiero a trabajadores informales que no cuentan con ingresos registrados ni reciben asistencia económica del Estado. El objetivo es mitigar el impacto de la devaluación económica y llegar a quienes más lo necesitan.

¿Cuánto se pagará

Este subsidio se pagará en dos cuotas de 47.000 pesos cada una, una en octubre y otra en noviembre. En total, los beneficiarios recibirán un total de 94.000 pesos.

¿Quiénes pueden solicitarlo?

Los trabajadores informales de entre 18 y 64 años que no tengan empleo formal, ni reciban prestaciones o asistencia del Estado, como la Asignación Universal por Hijo (AUH), becas Progresar o el Potenciar Trabajo, pueden solicitar el “nuevo IFE 2023”.

¿Cómo y cuándo se realiza la inscripción?

La inscripción estará disponible a partir del miércoles 27 de septiembre a las 14 horas. Los interesados podrán inscribirse exclusivamente a través del sitio web de la Anses (www.anses.gob.ar) o la aplicación “mi Anses”. El horario de atención será de 14 a 22 horas todos los días durante el mes de octubre.

¿Cuáles son los requisitos?

Para acceder al beneficio, los solicitantes deben cumplir con los siguientes requisitos:

Tener edades comprendidas entre 18 y 64 años.

No recibir ninguna prestación o asistencia del Estado ni tener empleo formal.

No haber sido beneficiario de otras medidas económicas anunciadas previamente.

Contar con la Clave de la Seguridad Social.

Disponer de una cuenta bancaria. En caso de no tener una, la persona deberá gestionarla en una entidad bancaria.

¿Quiénes no pueden acceder al refuerzo?

Las personas que se encuentren en las siguientes categorías no podrán acceder al “nuevo IFE 2023”:

Trabajo registrado (relación de dependencia, autónomos, monotributo, monotributo social y casas particulares).

Jubilación o pensión.

AUH, AUE, Asignaciones Familiares o Progresar.

Planes sociales (por ejemplo, Potenciar Trabajo).

Prestación por desempleo.

¿Se realizará una evaluación socioeconómica y patrimonial?

Sí, la Anses llevará a cabo una evaluación socioeconómica y patrimonial de los solicitantes, teniendo en cuenta factores como el consumo, los bienes y la cobertura de salud. Esto garantizará que el beneficio llegue a quienes más lo necesitan.

¿Cómo se financiará?

El subsidio se financiará a través del cobro de un anticipo extraordinario de ganancias a grandes contribuyentes, como bancos, compañías financieras y compañías de seguros. Este enfoque busca mantener el equilibrio en las cuentas públicas mientras se brinda apoyo a los sectores más vulnerables de la sociedad.

¿Cuál es el plazo para la inscripción?

La inscripción estará abierta desde el miércoles 27 de septiembre a las 14 horas y permanecerá disponible durante todo el mes de octubre. Se recomienda a los interesados realizar la inscripción en línea a través de la web de la Anses dentro de este período.

¿Cuándo se paga?

El “nuevo IFE 2023” se pagará en dos cuotas de 47.000 pesos cada una. La primera cuota se pagará en octubre y la segunda en noviembre. La fecha exacta de pago puede variar, por lo que se recomienda consultar con la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) o verificar en su sitio web para obtener información actualizada sobre las fechas de pago específicas.

Con información de agencias.

