¿Abrir la economía o cerrarla? el contrapunto entre De Mendiguren y el exministro macrista Dante Sica

El panel se presentó como un debate en torno a la “inserción de Argentina en el mundo” y, alentado por José de Mendiguren, el secretario de Industria y Desarrollo Productivo, que llegó al escenario con planillas de datos y ánimo de defenderse en un ambiente más permeable a las ideas liberales, lo fue.

Sergio Kaufman, director de IDEA y presidente de Accenture abrió el espacio con datos que, dijo, muestran el efecto dañino de la política de comercio exterior actual de la Argentina. “Si proteger es cerrar todo, es empobrecer el país. Vivir con lo nuestro no es suficiente. Al país siempre le faltó un plan a largo plazo y el concepto equivocado de que proteger es cerrar, proteger es planificar a futuro”, dijo.

En la misma línea Dante Sica, quien fue ministro de Producción en el gobierno de Mauricio Macri y encabeza la consultora Abeceb, dijo que “hay que romper una tradición de una economía cerrada”. Rápidamente, De Mendiguren replicó que “no hay que tener una visión infantil del mundo. El mundo no está abierto y te permite entrar en todos lados. Es un mundo que se protege con medidas arancelarias”, dijo .

“No es verdad que el mundo te espera. El mundo te espera si vos le querés vender lo que él te quiere comprar; pero si yo le vendo eso no salgo de la pobreza ni de los planes sociales”, insistió.

Ante la repregunta del secretario general de La Nación, José del Río, a cargo de la moderación del panel, el funcionario dijo que la estrategia demanda abrirse a compradores menos tradicionales.“Si quiero vender fideos y no trigo tengo que buscar otros mercados, porque nuestros mercados compran el trigo para hacer el fideo ellos; iremos al Magreb, al sub sur”, señaló.

A su turno, Sica insistió en que la estrategia actual de comercio exterior está moldeada por la presión de los líderes de rubros con más dificultades para salir al mundo y superar, en las góndolas locales, la oferta extranjera. “Tenemos que desmalezar la estructura burocrática, porque somos una economía cerrada en base a lo que ha sido el posicionamiento que los sectores menos competitivos han impuesto”.

Sica recogió el primer aplauso espontáneo del evento al señalar que no se puede pensar a los cepos y la burocracia como parte de la solución de la macroeconomía argentina. “Es herir la inteligencia de todos los que estamos acá”, dijo.

De Mendiguren respondió que “una cosa es manejar el Power Point y otra gestionar”. “Vos sabés lo que significa - lanzó a su interlocutor- Vos participaste de un gobierno que sacó un cepo, terminó poniendo un cepo; sacó las retenciones, terminó poniendo; subió tarifas, terminó congelando tarifas. No es tan fácil y ninguno de nosotros puede mostrar un éxito en materia inflacionaria”, dijo.

Desde sus hojas impresas y resaltadas en amarillo, el funcionario lanzó algunos dato. Dijo que hoy las exportaciones están 41% por encima de 2019 y, en volumen, 6% arriba del promedio anual de 2016-2019. Al mismo tiempo, señaló que las importaciones crecieron 43,7% respecto de 2021 y que el país está en un nivel récord desde 1991.

Buscó destacar algunos datos positivos y las políticas de estímulo a las exportaciones, que en sectores como el de la economía del conocimiento, industria o energía premia las ventas incrementales. “Acordate que la ley la hicimos nosotros en el 2019”, dijo Sica en referencia a la de economía del conocimiento y recogió otro aplauso.

Siguió la pregunta sobre cómo conciliar el aumento de las exportaciones y los precios internacionales con el “cuidado” de las mesas de los argentinos. “Argentina lamentablemente o gracias a Dios exporta lo que come y la prioridad es comer. Entonces dicen que un fideicomiso no, que desacoplar no; hay que decir qué entonces”, dijo, quejándose de la actitud no propositiva del empresariado.

Antes de cerrar, De Mendiguren le envió un saludo al ministro de Economía, Sergio Massa, que se encuentra en Washington por reuniones con organismos internacionales. “No pudo estar, pero acompaña”, dijo, y cerró con un guiño al empresariado: “Estamos trabajando muy fuerte para estabilizar las variables y poner en marcha todo los recursos para bajar la carga impositiva y que se pueda exportar más”.

DT