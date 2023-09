Alberto Fernández cuestionó al FMI por mostrar “exactamente la misma lógica” que un fondo buitre

El presidente Alberto Fernández volvió a cuestionar la postura “ideológica” e “inflexible” del Fondo Monetario Internacional (FMI) y aseguró que el organismo de crédito procede de la misma manera que un fondo buitre. “Un fondo buitre, como su nombre indica, actúa como un buitre. Nuestros abuelos dirían, son usureros, viven de asfixiarnos con los intereses por la plata que nos prestaron. Ahora, el Fondo nació como prestamista de última instancia. Todo eso se tergiversó”, analizó el mandatario en una entrevista para Radio El Destape.

Fernández destacó que, en el acuerdo suscripto originalmente por el Gobierno, se incorporó un artículo que llama a considerar “los riesgos que puedan sobrevenir y que a veces la economía se ve alterada no por la acción del gobierno, sino por otras cosas”. Sin embargo, a la hora de negociar con el FMI, el staff del organismo encabezado por Kristalina Georgieva se mostró bastante reticente a considerar las consecuencias de la sequía que afectó al país y le costó el equivalente a alrededor de 3 puntos del PBI, según indicó el presidente.

“Lo que se esperaba era que, ante semejante tragedia, hubiera flexibilidad en los objetivos, y eso costó mucho. Algo logramos, pero mucho no lo pudimos lograr”, admitió el mandatario, quien además reconoció que la discusión llevada adelante por el ministro de Economía y candidato presidencial de Unión por la Patria, Sergio Massa, para evitar un gran ajuste fue muy dura.

En los últimos días, Fernández participó de la cumbre del G20 en Nueva Delhi (India), donde también cuestionó la “dureza” demostrada por el FMI a la hora de renegociar las condiciones y desembolsos. En ese marco, además, pudo dialogar con su par estadounidense, Joe Biden, con quien coincidió en que “el staff del FMI tiene un poder indebido”.

Las críticas al comportamiento del organismo de crédito también llegaron a la reunión que mantuvo el presidente con Kristalina Georgieva. Según indicó el jefe de la Casa Rosada, ante los planteos de la Argentina, el FMI se comprometió a revisar su política de sobrecargos. Se trata de una tasa que cobra la entidad internacional a los países que están sobreendeudados.

En este sentido, el presidente recordó una reflexión del ex mandatario Néstor Kirchner sobre la importancia de aliviar las cargas sobre aquellas naciones en situaciones más críticas. “Más allá del análisis aritmético de una deuda, está el análisis político de la deuda. Néstor (Kirchner) decía que los muertos no pagan. No tiene mucho sentido ahorcar a un país hasta asfixiarlo, porque las posibilidades de pago son menores”, sostuvo.

ACM con información de agencias.