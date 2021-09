Andrés Krymer, creador del Previaje: "No es un subsidio a las clases media y alta. Para muchos, es la posibilidad entre viajar o no viajar"

El programa Previaje impulsó la facturación del turismo interno en más de $ 10.000 millones en los primeros diez días de vigencia en 2021, la misma cifra que había alcanzado en toda su edición 2020, claro que en el medio la inflación superó el 50%. Ahora los viajeros recibirán 5.000 millones para gastar en sus periplos. El creador y ejecutor del plan, Andrés Krymer, subsecretario de Promoción Turística lo defiende y niega que se trate de un subsidio para sectores de ingresos medios para arriba.

¿Cómo está evolucionando el Previaje?

El segundo Previaje ya igualó al primero. El 54% de las ventas corresponde a agencias de viaje; el 30%, a alojamientos; el 15%, a transporte y el restante 2%, a otros consumos como alquiler de autos, balnearios, espectáculos. Y nos queda mucho más plazo por cubrir. Río Negro viene en primer lugar como destino; después, la provincia de Buenos Aires y las de Santa Cruz, Mendoza, Salta, Neuquén, Tierra del Fuego y Misiones. El promedio de cada viaje es de tres turistas cada uno. La mayoría de los viajes vendidos son de noviembre. El Previaje incentivó noviembre. Ahora esperamos las ventas de la temporada de verano. Creemos que va a venir bien por el clima de apertura sanitaria que hay, con el permiso para andar sin barbijo en la calle. En el primer Previaje las restricciones sanitarias eran mayores.

¿El Previaje no es un subsidio a las clases medias y altas que de cualquier manera viajan?

No comparto que sea un subsidio a las clases media y alta. Hay gente que con el pasaje paga la estadía. Para muchos es la posibilidad entre viajar o no viajar. Por ejemplo, al viaje de egresados. Además, hay muchos países del mundo donde el comienzo del turismo está siendo muy tímido para un sector que sufrió su peor crisis. El Previaje es un estímulo fundamental para acompañar la recuperación. El dinero del plan se debe gastar en turismo y en un plazo determinado, no se puede usar en ahorro. Si a fines de 2022 no se gasta, se pierde. Alienta el consumo. Y en tal caso traslada dinero de clases medias y altas a un sector muy castigado, adelanta actividad que tributa impuestos y el Estado recauda con anticipación. Las ciudades turísticas de la Argentina no coinciden con las grandes emisoras de turismo, cuya población de clase media y alta va a un hotel o un camping y dinamiza economías regionales, da trabajo al que lava las sábanas o asiste en el campamento. El Previaje ayuda a lo que no es el aéreo y el hotel, fomenta el consumo de productos regionales, las experiencias locales, las excursiones, la cultura. Algunos no viajan al exterior para viajar internamente. Es un estímulo que luego se vuelca a eslabones más débiles de la cadena.

¿No es como los subsidios a la luz y el gas de los sectores acomodados?

En energía se podrá decir que los subsidios estimulan el derroche de algunos. Acá se vuelcan recursos que se necesitan para recuperar la economía, desde la panadería hasta el que organiza la cabalgata. Tiene la potencialidad de derramar, alcanza a todos los rincones del país. Es una política en la que no pierde nadie y se hace en la economía formal.

¿Cuánto de los que se entregará en subsidios volverá en recaudación tributaria?

No sabemos cuánto se venderá. Pero si tomamos el aumento de recaudación impositiva por el programa, hay que contar que el 21% que vuelve por el IVA, el 3% por Ingresos Brutos, habrá más recaudación por impuesto a las ganancias.

¿Cuáles son las fechas clave?

Este domingo venció el periodo para cargar las facturas de viajes de noviembre. Hoy se pueden comprar viajes de diciembre para adelante.

¿Otros países también están subsidiando el turismo?

No sé. La Organización Mundial del Turismo (OMT) nos reconoció por el Previaje. Otros países de Latinoamérica nos pidieron información al respecto.

¿Quieren subvencionar también la llegada de extranjeros?

Está en estudio y desarrollo, veremos qué pasa con el turismo receptivo. Habrá una gran competencia por el turismo en el mundo. Es un sector muy generador de divisas. Buscamos que entren al costo más bajo posible. Por cada dólar que nos viene a visitar, se usarían 35 pesos para atraerlos. También la ciudad de Buenos Aires está haciendo acciones para recuperar turistas extranjeros.

