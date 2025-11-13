El Banco Central ordena a bancos y billeteras virtuales bloquear pagos a contribuyentes considerados “no confiables”

El Banco Central dispuso una medida estricta de control fiscal destinada a limitar la evasión y las operaciones por fuera del sistema formal. A través de la Comunicación A 8144, el organismo ordenó a bancos, billeteras virtuales y empresas de cobro que bloqueen los servicios de pago a cualquier comercio o persona incluida en la llamada “Base de Contribuyentes No Confiables”.

La disposición -emitida originalmente el 10 de diciembre de 2024 y ahora puesta en plena vigencia- prohíbe que entidades financieras y proveedores de servicios de pago (PSP) sigan ofreciendo cobros con tarjetas de crédito, débito, prepagas, compra o transferencias a quienes sean identificados por la autoridad fiscal como contribuyentes en situación irregular.

La base de datos será administrada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero, que notificará a los bancos y billeteras sobre los ingresos y egresos de contribuyentes en la nómina. Una vez recibido el aviso, las entidades tendrán un máximo de un día hábil para cortar totalmente el servicio.

Hasta que el sistema de alertas funcione de manera automática, el BCRA estableció un régimen de transición. En esta etapa, los bancos y PSP deberán consultar la base al menos una vez por semana y aplicar los bloqueos de manera manual.

La medida apunta a reforzar los mecanismos de control y cerrar vías de cobro utilizadas en esquemas de informalidad. Se trata de una herramienta que busca desarticular redes de evasión y asegurar que los actores económicos en actividad cumplan con las obligaciones fiscales vigentes.

Con información de la agencia NA