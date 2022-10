De un banco central supranacional a precios congelados y cambios en prepagas: seis definiciones de Massa

Desde la posibilidad de construir un banco central regional con una moneda común a la implementación de una canasta de bienes básicos con precios congelados de diciembre a marzo; el ministro de Economía, Sergio Massa, dio definiciones sobre una larga lista de medidas sobre las que trabaja.

En diálogo con El Destape Radio, el ministro habló también de la posibilidad de bajar retenciones y se sumó a la fuerte crítica que hizo Cristina Fernández de Kirchner a los aumentos de las prepagas. Dijo que “no tienen ninguna explicación” y lanzó el debate para modificar el sistema de medicina prepaga en el país.

1. Banco central supranacional

El ministro dijo que hace algunos meses conversó con su par brasileño sobre la posibilidad de construir un banco central regional, supranacional, con un régimen de comercio regional, y que “todo el equipo de Lula está con la misma idea”.

“Eso como bloque nos va a favorecer y creo que la presidencia de Lula lo va a acelerar. Para la economía argentina, brasileña y de la región es la posibilidad de tener instrumentos para competir en el mundo de bloques que nos toca vivir”. Si bien dijo que no será de un momento a otro, habló de “un programa de cinco años”.

Massa no descartó la posibilidad de crear una moneda u herramienta común, más allá de que “todos los países plantean el respeto por las monedas individuales”. “La posibilidad de un instrumento por encima de los países aparece mucho. Nuestra moneda hoy necesita recuperar fortaleza. Una de las razones que explican la inflación es la falta de credibilidad en la moneda”, sostuvo.

2. Canasta de bienes a precios congelados

“La inflación no se resuelve con una sola medida sino con un conjunto de medidas y, en ese sentido, estamos tomándolas y en paralelo avanzando en un programa para tratar de estabilizar precios por cuatro meses”, precisó Massa. Según detalló, se dispondrá una herramienta para que durante diciembre, enero, febrero y marzo, que son “los más calientes de consumo, la gente vaya al supermercado con cierta tranquilidad”.

Se trata de una canasta de productos que representan el 86% del consumo argentino e incluye las categorías alimentos, higiene personal e higiene del hogar. “Con el resto de la producción, habrá un esquema de variación mucho más moderada que la inflación”, sumó.

Respecto de si tendrán el precio en la etiqueta, Massa dijo que están pensando en algo “más moderno”. En el portal personal Mi Argentina habrá una herramienta para escanear los códigos de barra y comprobar si el precio al que se ofrece el producto es el acordado. En caso de no ser así, habrá un botón para denunciar al comercio (Massa habló de “supermercados, chino, almacén”). Dado que el costo de las multas fue “subido 60 veces” y ronda los $240 millones, el ministro asegura que para las empresas será “más barato cumplir”.

3. Refuerzo a los salarios

Consultado por la posibilidad de instrumentar una suma fija o un bono para los salarios, Massa dijo: “Más allá del instrumento, el esfuerzo para mejorar el ingreso lo vamos a hacer”. “Alguna decisión tenemos que tomar para seguir mejorando el ingreso de la gente”, insistió.

Para el ministro, frente a las elecciones del año próximo los argentinos y argentinas “no pueden sentir” que el Gobierno no intentó cumplir su contrato electoral. “Pueden sentir que no recuperamos todo lo que teníamos que recuperar, pero no pueden sentir que no hicimos el esfuerzo; nos van a valorar si ven que peleamos para recuperar”, dijo.

En un dardo a su antecesor, Martín Guzmán, y también al Presidente, Massa dijo que “pagamos cara la falta de decisión sobre algunos temas”. “Cuando uno va postergando las decisiones para arreglar el techo hay un día que se cae. No digo que el techo se haya caído, pero estuvimos cerquita. Ahora hay que apuntalar”. El ministro señaló que, aunque hay plena consciencia de que entre el gobierno de Mauricio Macri y la pandemia el salario perdió 23 puntos de poder real de compra, no se puede impulsar una recuperación si antes no se consigue cierta “fortaleza” de las cuentas. “Si no asumís que tenés que recomponer los músculos del cuerpo, de alguna manera no tenes capacidad de tirar una piña –en el buen sentido– para mejorar el ingreso”.

Por otra parte, dijo que la mayoría de los salarios menores a los $120.000, que son los que tuvieron menos recomposición, “son municipales”. “No tenemos que tener miedo a discutir eso, porque si no siempre le pedimos al Estado nacional, que hoy tiene las cuentas muy delicadas”.

Admitió que mantiene conversaciones con Cristina Fernández, con el Presidente y con la ministra de Trabajo, Kelly Olmos, sobre este tema. “Lo que tenemos que hacer es encontrar un mecanismo que nos permita resolver el conjunto de los trabajadores. Si no, a lo mejor fortalecemos al sector privado y dejamos 1,1 millones de municipales a la vera del camino”, apuntó.

4. Cambios en las prepagas

Días atrás la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner consideró “francamente inaceptable” la nueva suba autorizada por el Gobierno para las empresas de medicina prepaga, que suman un aumento de casi el 114% para 2022. “El aumento de las prepagas no tiene ninguna explicación”, coincidió Massa. “Yo comparto filosóficamente el tweet de Cristina. La diferencia, en todo caso, es que a mí más que quejarme me toca trabajar en la resolución”.

En este sentido, el ministro destacó que los aumentos autorizados resultan de una fórmula que definió el Gobierno, que entró en vigencia en julio pero que podría eliminarse en el corto plazo. “Hay un tiempo de vencimiento (de la fórmula) que es ahora en diciembre y creo que hay que pensar un nuevo modelo que permita que las empresas ganen plata y den un buen servicio, que el cobro esté asociado también a la tasa de uso”, dijo.

“Creo que tenemos que ir al régimen de contrato de seguro”, anticipó el ministro, aunque señaló que necesita un “proceso de discusión”. “En el sistema de salud no puede pagar lo mismo el que tiene una tasa de uso alta y el que tiene baja; eso también hay que mirarlo. Eso no es ni bueno ni malo: es animarnos a mirar las distorsiones de la economía”, señaló.

5. Retenciones al agro

“No van a subir las retenciones”, aseguró el ministro, aunque advirtió que sí “pueden bajar”. Consultado por el periodista Roberto Navarro si esa baja será en trigo, por la sequía, Massa dijo que no. “El foco lo tenemos que poner en economías regionales”, aclaró.

6. Dólares para importaciones

En línea con lo que suele señalar la vicepresidenta, Massa dijo que “venimos de un festival de importaciones espantoso”. El ministro confirmó que a partir de hoy las empresas podrán disponer de sus propios dólares para importar, lo que les redundará en una autorización automática. Es decir, si financian sus compras al exterior con dinero de su caja (y no del Banco Central), no tendrán trabas para ingresar mercadería. Mencionó que en el presupuesto también se disponen herramientas para “blanquear” fondos si es que se destinan a la importación.

Por otra parte, el funcionario insistió que ya está cerrado el acuerdo técnico con Estados Unidos para intercambiar información y detectar dinero de argentinos oculto en ese país.

DT