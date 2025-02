“Business as usual”: el círculo rojo cuestiona a Milei por el criptogate pero relativiza su efecto en los negocios

El favoritismo de los principales empresarios de la Argentina por Javier Milei, que aplauden su plan económico y sufren su estilo, se sintetizó en la semana del criptogate. La promoción de $LIBRA por parte del Presidente a través de la red social X reforzó la percepción de un mandatario que es propenso a actuar por impulso y está enmarcado en un gobierno con poca experiencia de gestión, pero no alterará significativamente el panorama de negocios, aseguran. Salvo el sector pyme, que es más combativo porque se ve afectado también por la política económica general, la visión predominante es que el impacto se limita al ámbito político sin consecuencias económicas significativas.

“Business as usual”, resume el clima empresario un importante referente del sector petrolero justo antes de cortar con elDiarioAR. “Esto es un cimbronazo político que demuestra las debilidades del gobierno en manos del famoso triángulo (NdR: Javier MileI, Karina Milei y Santiago Caputo), gente cerrada y sin trayectoria política de envergadura para filtrar que se le acerquen al presidente tipos como estos, los que hicieron la estafa. Porque al final del día sí fue una estafa. Esto no hubiera pasado en un gobierno con gente que tenga experiencia política”, resume.

“Ahora, si un inversor de afuera está pensando invertir en Vaca Muerta o en minería, yo te aseguro que este escándalo no lo va a hacer cambiar de posición. Seguro que no ayuda, pero mientras que él siga estabilizando la macroeconomía y nos dé condiciones para invertir, es más ruido político y mediático que de negocios”, asegura y cuenta las novedades del plan de inversión de su compañía.

“Es parte de la personalidad de este hombre, que a veces espanta, pero no lo vamos a poder cambiar de un día para el otro”, complementa un empresario de alto rango de una minera. “Nosotros estamos muy contentos, estamos mucho mejor que lo que venía pasando hace unos años. Espero que esto, más allá de la política interna, no llegue a mayores y no confunda a la inversión internacional”, se anima a dudar.

Qué dicen los grupos de Whatsapp del círculo rojo

“Tengo miles de mensajes sin leer, ya no creo que llegue”, confiesa un empresario del círculo rojo ante la pregunta sobre las repercusiones en los grupos de Whatsapp de los empresarios. Entre las dos grandes hipótesis que resumen este escándalo -que el Presidente haya sido también víctima de un engaño para difundir la estafa o que lo haya hecho a consciencia- el empresariado se inclina por el lado de la inocencia, aunque desconfían de su entorno.

“No creo que el Presidente esté en un negocio de ningún tipo, creo que fue pescado en su buena fe y se dejó encantar por esa gente, algunos de los cuales conocía desde hace mucho tiempo. Si vos me decís a mi que la hermana pedía plata para la campaña, eso sí es posible. Puede ser que el círculo haya cobrado algo, pero ninguno participó de la mega estafa. Porque si no, peor armado, imposible. Es como ir a robar un banco a cara descubierta”, ironiza.

Otro ejecutivo, esta vez del sector automotriz, repite los argumentos del Presidente: “El inversor que supuestamente tuvo ganancias o pérdidas no es el inversor argentino normal. Esto se cocinó en una cocina diferente. Y en definitiva es el mercado, algunos ganan y otros pierden”. No cree que haya una repercusión fuerte a nivel del inversor que está mirando a Argentina

“Igual sí me afecta y me da dudas, porque demuestra a un Presidente proclive a ser estafado. Uno supone que los líderes son avezados, que no se dejan embaucar fácilmente, con enorme aptitud para filtrar negocios de todo tipo y color que te llegan. Cuando sos presidente te presentan uno por minuto: algunos ciertos y muchos otros encantadores de serpientes. Tenés que tener la habilidad de filtrarlos. Esto no habla bien de él”, confiesa uno de los empresarios más importantes del país.

Pymes combativas

De las más de treinta consultas que hizo elDiarioAR a empresarios sobre el tema, la mayoría de las respuestas fueron a condición de hablar en off. Sólo el sector industrial pyme, representado por Daniel Rosato de Industriales Pymes Argentinos (IPA), aceptó ser nombrado.

“En IPA tenemos socios de todos los colores, y lógicamente esto no cayó bien. Genera preocupación, es un error muy grande. Estamos preocupados sobre hasta dónde puede llegar”.

Las pymes fueron protagonistas en el mensaje de la promoción de $LIBRA, un “proyecto privado que se dedicará a incentivar el crecimiento de la economía argentina, fondeando pequeñas empresas y emprendimientos argentinos”, según el tweet del Presidente.

“Es una muestra gratis de la política del gobierno con las pymes: no desarrolla nada pensando en producir, sólo está enfocado en el negocio financiero. Esa es nuestra verdadera preocupación”, asegura el empresario que representa a uno de los sectores más golpeados por el modelo económico actual. Hasta noviembre, habían cerrado 16.500 pymes, según informó el Frente Productivo Nacional.

“Cuesta creer que un presidente no sepa que no tiene que difundir este tipo de acciones. O se equivocó o hay un negocio generado que no sabemos”, asegura.

Mientras Milei enfrenta los coletazos de este escándalo, el sector empresarial permanece a la expectativa, sabiendo que la personalidad del Presidente pone a prueba la confianza en el Gobierno.

NR/DTC