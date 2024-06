Para Caputo, “a Argentina no la para nadie” y vaticinó un triunfo de LLA en las legislativas de 2025 “por 60% o 70%”

El ministro de Economía Luis Caputo destacó este martes la convicción del presidente Javier Milei de llevar adelante el programa económico del Gobierno nacional y enfatizó que ahora “algunos lo quieren subestimar”. “Un Presidente que se animó a hacer lo que algunos quieren subestimar, pero nadie se animó en 100 años”, afirmó el jefe del Palacio de Hacienda.

Caputo participó de un evento organizado por el Cato Institute en Buenos Aires y la Fundación Libertad y Progreso con el nombre “El Renacer de la Libertad en Argentina y en el Mundo”. Allí, el funcionario destacó que la gente “apoya el cambio. Están haciendo un esfuerzo importante, pero la diferencia es que hay esperanza porque la mayoría entendió que es el camino correcto, que no se sale de un modelo de cien años en un par de meses, que no hay que volver ahí. No nos enganchemos con que 30 personas en el Senado atenten contra estos logros”, pidió.

Asimismo, el funcionario vaticinó que en caso de que la ley Bases no sea aprobada por el Congreso Nacional el Gobierno no va a cambiar el rumbo y sólo “será una cuestión de tiempos” porque el año próximo la fuerza que lidera el presidente Javier Milei “ganará las elecciones por 60% o 70%”, lo que implica que a partir de allí tendrá una fuerza legislativa para llevar adelante las reformas que pretende. “Es muy bueno que la ley pase porque va a cambiar el país y será un potenciador de la recuperación de la situación económica. Pero si no pasa no va a alterar el hecho de que el país se va a recuperar”, afirmó el ministro.

Según Caputo, “la mejor forma de combatir a esta gente (por los que se oponen a la ley Bases), que lo único que quiere es seguir en el pasado, es apoyar el modelo. Hay que empoderarse y saber que la decisión de cada uno es más importante que la ley, porque si ustedes se convencen, la economía se va a recuperar más rápidamente y el superávit se lo vamos a devolver a ustedes en baja de impuestos”, aseguró. Y agregó: “Eso es lo que vamos a hacer y eso es lo que va a hacer que el país arranque; si nosotros revertimos el ciclo, empezamos a crecer, empezamos a bajar impuestos, y a Argentina no lo para nadie”.

En su discurso, el ministro enfatizó que adecuar las variables macroeconómicas que incluían un déficit de 15 puntos del PBI se “hizo en una manera prolija y ordenada”. “Se llegó al equilibrio fiscal en el mes uno cuando en teoría era difícil hacerlos en el mandato”, subrayó el funcionario.

El ministro también afirmó que los logros en materia macroeconómica se consiguieron “teniendo en cuenta a los más vulnerables”. “Todo lo que es, asistencia directa, asistencia universal por hijo subió un 335% al mismo tiempo que en este periodo, o sea, desde fin de noviembre a hoy, la inflación fue del 129%, es decir, que la asistencia universal prácticamente se duplicó en términos reales”, subrayó el ministro.

Caputo también recalcó que “subió en términos reales la Tarjeta Alimentar y subió más de 1.000% el Plan mil días” y reiteró que en mayo también habrá superávit fiscal, hilvanando cinco meses consecutivos de saldo positivo. Además, se quejó de “la deuda energética que dejó el gobierno anterior”.

“Han pasado ya más de seis meses, entonces es bueno hacer un pequeño racconto de lo que se ha recibido. La situación era realmente calamitosa. La combinación de lo peor del Rodrigazo, de lo peor de la inflación de Alfonsín y Menem y de la crisis de 2001. Un déficit fiscal de 5 puntos, un déficit cuasifiscal de 10 puntos; entonces un déficit consolidado de 15 puntos que es una bestialidad”, expresó el funcionario.

Además, en el evento del Cato Institute en Buenos Aires expresó que al asumir encontraron “un Banco Central totalmente quebrado, 11.500 millones de dólares de reservas negativas, 3 bases monetarias en pasivos remunerados, a una tasa que implicaba emitir una base monetaria más cada 3 meses y medio, junto con una inflación arriba del 200 y la mayoría de los precios pisados”.

De acuerdo al Ministro, “dentro de 6 meses vamos a estar con superávit fiscal, superávit comercial, superávit de cuenta corriente, habiendo comprado 17.000 millones en el mercado, habiendo solucionado prácticamente el problema de la deuda de los importadores, terminado con las SIRA, sacado más de 69 regulaciones en comercio exterior y con créditos hipotecarios a 30 años. Esa es la situación en la que estamos hoy”, concluyó.

Por otra parte, reiteró que el Estado nacional no financiará más obra pública porque “es un lío” y sugirió que se las daban a las provincias porque “era un curro”.

“A las provincias les dan obra pública que es un curro”, afirmó el ministro al tiempo que sostuvo: “Están viniendo ellos (por los gobernadores) a pedir el traspaso y así es como debe ser”.

“Están viniendo ellos a pedir que les demos las obras y (Guillermo, Jefe de Gabinete) Francos está firmando todos los días el traspaso y así es como debe ser”, sostuvo el ministro.

En esa línea, afirmó que “las transferencias discrecionales van a seguir siendo cero”, herramienta que habitualmente era utilizada como condicionante político.

Al hablar acerca de la relación con los estados subnacionales, Caputo reveló: “La última semana vinieron varios gobernadores a verme y les pido disculpas si los mando al frente, tienen la sonrisa de oreja a oreja”.

En ese momento, aprovechó para apuntarle a Axel Kicillof: “Con la excepción de la provincia de Buenos Aires, que tenemos un gastador serial, están todos contentos”.

Esta mañana el ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, y el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, junto a 20 intendentes bonaerenses se presentaron en el Ministerio de Economía para presentar una nota en la que reclamaban los fondos para completar obras publicas inconclusas y una deuda de $5 billones de pesos.

Caputo también se refirió a la situación de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, y sostuvo que “los gerentes de la pobreza también se van a quedar buscando como voltear este Gobierno porque les va a seguir dando batalla y la va a ganar”.

El ministro reiteró que en caso de aprobarse la Ley Bases se iniciará una nueva negociación con el FMI para acelerar la salida del cepo.

Frases destacadas del discurso de Caputo

Teníamos un país con cáncer fiscal y metástasis monetaria, financiera, cambiaria e institucional. Era un paciente que estaba más cerca de pasar del otro lado de la vida que de recuperarse

Se llegó al equilibrio fiscal en el mes uno, algo que en teoría era imposible hacer en los cuatro años de mandato y eso se logró, además, teniendo en cuenta a los más vulnerables. Todo lo que es asistencia directa subió un 335%.

Típicamente para bajar la inflación, lo primero que hacen los bancos centrales es subir tasa, es lo que dicen los manuales. Para la Argentina en ese momento hubiera sido un error porque subir las tasas de interés se hace para descomprimir el crédito, la generación secundaria de dinero y que la economía se desacelere.

¿Por qué en la Argentina es distinto? Porque no hay creación secundaria de dinero. Si subíamos tasa lo único lo que hubiéramos hecho era exacerbar el descalabro monetario, porque los pasivos endógenos se hubieran multiplicado; habríamos tenido que imprimir una base monetaria por mes.

Así, hubiera sido imposible salir del cepo cambiario, porque hoy tendríamos 6 o 7 bases más que hubieran ganado el 150% en dólares y estarían esperando que abriéramos el cepo para salir.

Nosotros sabíamos que íbamos a poder controlar eso porque diseñamos un instrumento financiero como el Bopreal que servía para amortiguar la suba del tipo de cambio, absorber pesos y la promesa de US$ 60.000 millones que el BCRA tenía que darles a los importadores, otro elemento para una hiperinflación, que estaba a la vuelta de la esquina.

Ese conjunto de medidas fue lo que hizo que la operación resultara exitosa. En cada una de esas crisis, acá tuvimos la combinación de las tres y el paciente salió sano; el 84% de la gente pensaba que íbamos a ir a una hiperinflación.

Todo esto pasó por una razón y es porque se hicieron los deberes; no es casualidad que las cosas hayan mejorado, es una causalidad. En todo caso, la sorpresa es que se hicieran los deberes que no se hicieron en 100 años.

No es una casualidad que las cosas hayan mejorado. Es una causalidad. Cuando uno hace las cosas bien, las consecuencias son buenas. El problema argentino fue que durante 100 años nos metieron en un cuento y durante 20 años directamente entramos en una estafa piramidal.

El resumen más concluyente de esto es que pasamos de una hiperinflación casi garantizada a tener créditos hipotecarios.

Es muy bueno que la ley pase porque es una ley que beneficia a todos los argentinos. Va a ser un acelerador, un potenciador de la recuperación de la situación económica.

Sin embargo, la votación de la Ley no va a alterar el hecho de que este país se va a recuperar porque este gobierno no va a cambiar el rumbo. El orden macro va a seguir y el país se va a recuperar igual.

Toda la oposición, sabe que esta ley favorece a los argentinos, y es la razón por la que mucha de la oposición no la quiere votar.

El superávit que tengamos producto de la recuperación, lo vamos a devolver en baja impuestos

Hoy estamos creciendo y en condiciones de que la inflación vaya a niveles absolutamente normales

Estamos en el proceso de la revisión del Fondo que va a ser el 13 y a partir de ahí empezaremos a negociar con ellos un nuevo programa. No lo estamos anunciando ahora porque lógicamente primero hay que acordarlo con el Fondo y eventualmente tratar de que con ese nuevo programa llegue nueva plata

Estamos terminando todos los curros de la política, estamos terminando con la famosa casta política.

El año que viene el presidente va a ganar, con el 40%, sino con el 60% 70%

No vamos a financiar más obra pública porque es un lío y es un curro.

