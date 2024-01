Caputo confirmó el acuerdo con el FMI y un desembolso por 4.700 millones de dólares

Tras el encuentro con representantes del Fondo Monetario Internacional (FMI), el ministro de Economía, Luis Caputo, anunció esta noche la renovación del acuerdo con el organismo de crédito y confirmó el desembolso de 4.700 millones de dólares, que se concretará una vez que el Directorio apruebe el programa de ajuste fiscal presentado por el Gobierno Nacional. Dichos fondos se utilizarán para el pago de vencimientos de diciembre y enero y abril. Argentina también deberá abonar en febrero alrededor de 600 millones de dólares en concepto de intereses.

“Hemos llegado a un acuerdo con el FMI en el marco de la séptima revisión del acuerdo de facilidades extendidas. Este no es un acuerdo nuevo. Se ha reflotado el anterior que estaba caído por el incumplimiento de las metas. Reflotar ese acuerdo requería de un mayor compromiso para remontar la falta de credibilidad ocurrida en los últimos dos semestres”, explicitó el funcionario de Javier Milei, junto al presidente del Banco Central, Santiago Bausili.

El titular del Palacio de Hacienda explicó que no se promovió la firma de un nuevo acuerdo por la urgencia con la que se debían cancelar pagos de deuda en un contexto de “crisis”. “Un acuerdo nuevo hubiera implicado mucho más tiempo y dada la situación que recibimos de crisis ─donde teníamos que hacerle frente a un pago al Fondo mismo a la semana de haber asumido y no estaba la plata─ la alternativa más viable fue conseguir la plata para pagarle y lograr reflotar el acuerdo para garantizar que no va a haber sobresaltos durante los próximos cuatro meses”, indicó.

Sostuvo, además, que desde el organismo de crédito se mostraron dispuestos a realizar nuevos desembolsos en caso de ser necesario, pero que en el gobierno prevalece la postura de austeridad y reducción del gasto del Estado para evitar incrementos adicionales de la deuda externa. “Tenemos que resolver la adicción del país al gasto público”, sentenció.

En este sentido, Bausilli explicó que las metas del gobierno están alineadas con los objetivos del FMI vinculados a la reconstitución del balance del Banco Central, la recomposición de reservas y la reducción de la inflación mediante un anclaje fiscal.

La gestión de Alberto Fernández no cumplió con las metas del acuerdo

Al igual que Caputo, en su habitual conferencia matutina, el vocero presidencial, Manuel Adorni, también cuestionó, este miércoles, al exmandatario Alberto Fernández por haber “incumplido sistemáticamente” las metas acordadas con el FMI en los sucesivos encuentros encabezados por el extitular del Palacio de Hacienda, Sergio Massa.

Así lo confirmaron también desde el FMI en un comunicado oficial. “El programa se desvió gravemente. No se alcanzaron las metas de finales de septiembre en materia de déficit fiscal primario y los datos preliminares sugieren que las metas de fin de año se incumplieron por un margen aún mayor. Tampoco se cumplieron los objetivos de reservas internacionales netas, con desviaciones con respecto al objetivo de fin de año de alrededor de 15 mil millones de dólares antes del inicio de la nueva administración”, detallaron.

En el mes de mayo, se volverán a analizar los compromisos asumidos y logros consecuentes en el marco de la octava revisión del acuerdo de facilidades extendidas. El esquema del Fondo cuenta con diez instancias de estas características.

