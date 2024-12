Más casos como el del arquitecto amigo de Lemoine: creció 47% en un año la cantidad de choferes de apps

“En algunos [sectores] sí empezó a reactivarse [la actividad] y empecé a recibir comentarios de gente. No es para festejar porque es gente a la que todavía le va mal, pero me está diciendo: 'Che, ¿sabés que me está yendo muy bien? ¿Sabés que empecé a vender de nuevo?”, comentaba la diputada libertaria Lilia Lemoine en octubre pasado. “Es más, hoy me encontré con un compañero de trabajo de cuando yo tenía 20 años y me dice: 'Che, estoy manejando un Uber, ahora soy arquitecto, el sector bajó en este momento y no me alcanza para pagar la tarjeta. Manejo Uber, ¿pero sabés qué? Es un cambio de paradigma, pero yo puedo mantenerme con esto'”, completó la anécdota Lemoine.

Ni Uber ni Cabify revelan su cantidad de choferes, pero su rival DiDi cuenta que de octubre de 2023 al mismo mes de 2024 el número de conductores activos en la plataforma creció en un 47%. “Cada vez más personas encuentran en DiDi una fuente de generación de ganancias flexibles que les permite mejorar su calidad de vida”, sostienen en la empresa china.

Maximiliano Ledesma, sociólogo que complementa sus ingresos de ayudante de un posgrado de la Universidad de Buenos Aires (UBA) con Uber desde que lo despidieron del Estado este año, comenta que los datos de DiDi coinciden con los que esta semana difundió el Instituto de Estadística (Indec): “Bajó el desempleo entre el segundo y el tercer trimestre del año porque lo que aumentó es la informalidad, el monotributismo. Sumado a que muchos se encuentran disponibles para trabajar más horas”. La desocupación, es decir, la gente que busca empleo y no encuentra, descendió del 7,6% al 6,9%, aunque subió respecto del 5,7% de un año atrás, mientras que los empleados registrados cayeron del 21% al 20,8% (eran el 21,8% en el tercer trimestre de 2023), se elevaron los no registrados del 12,1% al 12% (respecto del 12,2% de hace un año) y los trabajadores por cuenta propia se incrementaron del 10,3% al 10,5% (frente al 9,8% de julio-septiembre de 2023).

“El 74% de los conductores que eligen manejar con DiDi lo hacen como un hobby o a tiempo parcial/part time, como una forma de generar ganancias adicionales y flexibles”, sostiene la empresa china. “Según registros de julio de 2024 relevados por DiDi, una persona que conduce cinco veces a la semana y nueve horas al día podía generar alrededor de $435.000 semanales, lo que se traduce en más de $1,7 millones mensuales, cifra que está sujeta a variaciones, gracias a la flexibilidad y autonomía que proporciona la plataforma”, se promociona Didi.

“La plataforma también se posiciona como una alternativa para que miles de mujeres generen sus propias ganancias y alcancen la independencia económica. Según un estudio realizado por DiDi a principios de 2024, seis de cada diez mujeres afirman haberse registrado en DiDi para mejorar sus ganancias y el 64% afirma que son la principal fuente de ingresos en el hogar. A su vez, el 75,5% de las mujeres que se conectan a la plataforma son madres y se sabe que el 83,5% son las responsables de las tareas de cuidado en su hogar. Es por eso que la mayoría destaca la flexibilidad horaria como uno de los principales atributos de la propuesta de valor de DiDi”, completa la compañía asiática rival de la norteamericana Uber y la española Cabify.

Un exconsultor de AySA que auditaba obras de agua potable y cloacas de cooperativas, que prefiere el anonimato, es uno de los que empezó a trabajar en DiDi en diciembre pasado. Se quedó sin trabajo con el nuevo gobierno. Licenciado en seguridad e higiene, técnico electromecánico y electricista, tiene clientes particulares y sucursales del Banco Nación, pero no como empleo fijo, y ante la inestabilidad de los ingresos decidió hace dos meses poner su auto modelo 2011 al servicio de la plataforma china. “Así complemento los días que no voy al banco. Además, me separé y, cuando estoy con mis nenes, no puedo agarrar trabajos grandes de seguridad o mantenimiento. Entonces, cuando ellos están en el cole o en alguna actividad, yo salgo a hacer cuatro o cinco horas de DiDi y es una forma de hacer ingresos controlando el tiempo. Los que laburábamos en lo social y en el Estado, con la nueva política no existimos. Entonces hay que arremengarse y hacer. Si tenés un auto, te desgasta un montón, pero es una entrada que podés hacer”, se lamenta el exconsultor, que no festeja como el amigo de Lemoine.

