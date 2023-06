Dilma Rousseff dijo que la Argentina será aceptada en el Nuevo Banco de Desarrollo de los BRICS

Dilma Rousseff, presidenta del Nuevo Banco de Desarrollo de los BRICS, anunció este jueves que la Argentina será aceptada como miembro de esa entidad, lo que puede abrir la puerta para obtener respaldo financiero. El anuncio formal se hará en agosto.

Con una reunión con Rousseff por los Brics, Massa finalizó su visita a Shanghái y viajó a Beijing

En su encuentro con el ministro de Economía, Sergio Massa, la expresidenta de Brasil dijo: “Sergio, tengo una buena noticia, encontré el atajo. El directorio está de acuerdo en sumar a la Argentina al banco. Se va a anunciar en la asamblea de agosto en Sudáfrica”. Ambos se reunieron en la sede del Banco en Pudong, el distrito de Shangái considerado la capital financiera de China.

El Nuevo Banco de Desarrollo tiene gran capacidad prestable, con un capital por US$ 50.000 millones que en breve se ampliará a US$ 100.000 millones.

Argentina, de acuerdo a lo que comentaron fuentes cercanas al titular de la cartera económica, ya tiene asegurado el visto bueno del directorio. El ingreso será junto a Arabia Saudita, Egipto y Zimbabwe.

Para ser miembro de ese banco, se exige a los nuevos integrantes unos US$ 1.000 millones. A la Argentina, le toca US$ 250 millones que integrará con bonos de deuda soberana en dólares. En el Palacio de Hacienda aseguran que tienen bonos en dólares por US$ 40.000 millones repartidos en el Fondo de la ANSES, el Banco Central y el Tesoro Nacional.

LC con información de agencia NA