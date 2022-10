Con un discurso estratégicamente más conciliador, los empresarios se reúnen en el Coloquio IDEA

“Ceder para crecer” es el lema que eligieron los principales empresarios y empresarias de la Argentina para el 58° Coloquio IDEA, que se realizará a partir de este miércoles en Mar del Plata. La consigna busca imprimir un tono conciliatorio, pero no como una claudicación de las demandas sectoriales, sino como una estrategia ajustada al escenario actual: por un lado, los números de la economía no dan para hacer mayores concesiones a los empresarios y, por otro, la coalición del Frente de Todos entrará pronto en su último año de gestión.

Los empresarios apuestan a desensillar hasta que aclare. A partir del año próximo se volverán a levantar con el mismo énfasis, y mayores posibilidades de éxito, las banderas de cada vez: rebaja de impuestos, reforma laboral, garantías jurídicas.

Los paneles, que intercalarán la palabra de ejecutivos de las principales empresas con la de políticos y académicos, estarán estructurados en torno a cinco ejes temáticos: empleo, educación, finanzas públicas, inserción de Argentina en el mundo y reglas de juego. De esas conversaciones se buscará destilar un puñado de propuestas concretas, insumos útiles para quienes deciden.

“No nos corresponde a nosotros hacer un plan de gobierno”, dijo en declaraciones a la prensa Daniel González, director ejecutivo de IDEA y ex CEO de YPF. La edición de este año muestra un intento por no profundizar la grieta, aunque también podría pensarse como una estrategia de autopreservación. En un contexto de indigencia creciente y aumento de los márgenes de ganancias empresarias, no parece conveniente recalentar la polarización.

Aunque acotado, el Coloquio tendrá su cuota de presencia de políticos. El ministro de Economía, Sergio Massa, sumará su mirada en formato remoto, ya que estará en Washington como parte de un cronograma de actividades con el FMI.

También participará José Ignacio de Mendiguren, secretario de Industria y Desarrollo Productivo, y habrá un panel con gobernadores de distintos partidos. Confirmaron su presencia Gerardo Morales, gobernador de Jujuy; Horacio Rodríguez Larreta, jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Sergio Uñac, gobernador de San Juan. Están incluidos en la actividad, pendientes del ok final, los gobernadores Jorge Capitanich, de Chaco, y Omar Perotti, de Santa Fe.

El presidente Alberto Fernández, presente en la edición de 2021, todavía no confirmó su presencia, pero se espera que se sume al cierre del evento, el viernes a última hora. Por otra parte, se descuenta que no asistirá el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. Cortará así la continuidad de sus antecesores en ese cargo, María Eugenia Vidal y Daniel Scioli.

En un almuerzo que será cerrado para los empresarios disertarán algunos de los referentes de la oposición. Estarán Patricia Bullrich, presidenta PRO; Roberto Lavagna, exministro de Economía, el diputado nacional Facundo Manes; Carlos Melconian, Presidente del IERAL - Fundación Mediterránea y el líder de La Libertad Avanza y diputado Javier Milei. En lo que será un pequeño bloque dedicado a la Justicia, también disertará el presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti.

En el debate por el empleo, participarán dos sindicalistas de buen diálogo con el sector empresario. Gerardo Martínez , Secretario General de UOCRA y Ricardo Pignanelli, Secretario General de SMATA.

El evento significará el regreso de la presencialidad plena después de la pandemia Covid-19 y tendrá lugar en Sheraton Mar del Plata Hotel. El año pasado el Coloquio no se realizó en su locación típica sino en Buenos Aires, donde tuvo un formato híbrido, con gran parte de la actividad volcada al canal digital.

DT