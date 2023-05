El dólar blue cerró la semana estable pero los financieros operaron dispares

El dólar blue subió este viernes hasta alcanzar los $469 en la punta vendedora, luego de demostrar cierta estabilidad en las últimas tres ruedas. Por otro lado, los tipos de cambio financieros operaron dispares.

Los ahorristas retiraron US$ 1.000 millones de los bancos desde mediados de marzo

Más

La divisa del marcado paralelo, la cual arrancó la semana subiendo hasta los $474, retrocedió después del feriado del lunes cinco pesos. Tras sufrir dos bajas consecutivas, parecería que inicia una etapa de cierta estabilidad, luego de tres semanas de alta volatilidad y fuertes subas. La calma ocurrió después que entraron a regir las nuevas medidas que limitan las operaciones con dólares financieros de los agentes de Bolsa.

De esta manera, el dólar paralelo subió $469 para la venta y en $464 en la compra, ubicando la brecha con el dólar oficial en el 107,3%.

En abril, la divisa marginal alcanzó los $500 de manera intradiaria, aunque finalizó el mes en $469, tal como el cierre de este viernes, en medio de las intervenciones del Banco Central (BCRA) y su decisión de subir las tasas de interés.

El BCRA finalizó esta rueda con compras por US$ 2 millones, y durante la semana la autoridad monetaria acumuló ventas por US$ 274 millones.

Por su parte, el sector agroexportador ingresó divisas por US$ 111 millones, llegando a un total semanal de US$ 418 millones y acumula un monto de US$ 2.031 millones en los 19 días que lleva el Programa de Incremento Exportador.

En la bolsa porteña, el dólar MEP o Bolsa, descendió a los $432,1 y el Contado con Liquidación subió a $431,24, su spread con el oficial siendo de 90,65%.

El dólar Qatar es nuevamente el más caro entre todos los tipos de cambio, ubicándose por encima del blue a $469 para la venta, mientras que el dolar turista o tarjeta cerró en $411,8.

El dólar sin impuestos promedió los $235,3 para la venta en los principales bancos del sistema financiero, mientras que en el Banco Nación aumentó 50 centavos a $233,5 para la venta.

El dólar ahorro o solidario, que significa con la carga impositiva, avanzó hasta los $388,3 y el dólar mayorista, regulado por el BCRA, cerró en $226,2 para la venta.

LC con información de agencia NA