Los ahorristas retiraron US$ 1.000 millones de los bancos desde mediados de marzo

El 14 de marzo, el Gobierno informó que la inflación había subido 6,6% en febrero, por encima de lo esperado. A partir de entonces comenzó a subir el dólar blue, primero en forma gradual desde $ 373 el día anterior. El 14 de abril, se conoció el índice de precios al consumidor (IPC) de 7,7% en marzo y el dólar comenzó a saltar de $ 394 hasta $ 495 hace dos semanas. Ahora cuesta $ 469. Pero tanta inflación y tanto salto del dólar ha derivado en una fuerte salida de depósitos, desde los US$ 16.393 millones que había el 13 de marzo hasta los US$ 15.289 millones a fines de abril, unos US$ 1.104 millones menos, una caída del 6,7% en menos de un mes y medio.

El FMI adelantaría giros pero también vencimientos, mientras los dólares se multiplican y esperan a la inflación de abril

Más

“Imagino que los clientes deben tener miedo que los dólares depositados no tengan respaldo”, explican en uno de los 20 mayores bancos de la Argentina. “Como el Banco Central pierde reservas, entonces la gente, por las dudas, saca los depósitos”, complementan. La tendencia inquieta, pero ha habido momentos con menos depósitos. El 22 de noviembre había US$ 15.271 millones. Incluso había bajado a unos US$ 14.500 millones en agosto pasado, cuando Sergio Massa comenzaba su gestión como ministro de Economía tras el tembladeral que dejó la renuncia de Martín Guzmán en ese cargo y su reemplazo temporario por Silvina Batakis.

A la incertidumbre económica actual, principal causa de la salida de ahorros, se agrega en un segundo plano el temor de algunos analistas al ascenso de Javier Milei en las encuestas y la posibilidad más concreta de que la Argentina dolarice. “Si alguien dice que su programa económico es prender fuego el Banco Central, que es la entidad que regula los bancos, y yo no tendría la plata en un banco”, declaró el 17 de abril Emmanuel Álvarez Agis, de la consultora PxQ. No sólo eso: el economista Emilio Ocampo, que elabora el plan de dolarización al que adhiere Milei, rescata en sus escritos el plan Bonex, por el que se entregaron bonos a los depositantes de dólares en 1989.

AR