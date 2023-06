El dólar soja 3 superó los USD 5.000 millones, pero las reservas del Banco Central volvieron a caer

El dólar soja 3 -tercera edición del Programa de Incremento Exportador (PIE III)- cumplió con el objetivo establecido por el Ministerio de Economía al superar los USD 5.000 millones liquidados desde su implementación. El PIE III terminaba, originalmente, este último miércoles 31 de mayo, pero, por cuestiones ligadas a los feriados de la semana pasada, se extendió el plazo para liquidar hasta hoy -viernes 2 de junio.

El Programa estableció un régimen de tipo de cambio diferencial de $300 por dólar para la exportación de soja -también dentro de este programa se encuentran otras economías regionales que podrán liquidar sus exportaciones hasta el 30 de agosto- desde el 8 de abril hasta el 31 de mayo.

La mayor liquidación de divisas se dio durante mayo: de los USD 5.110 millones, más de USD 4.212 se dieron durante el mes pasado. A su vez, la liquidación de mayo fue la tercera mejor de la historia de acuerdo a estadísticas de la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina y Centro Exportador de Cereales (CIARA-CEC) -la mejor de la historia fue cuando se lanzó el dólar soja 1 en septiembre del año pasado cuando se alcanzaron los USD 8.120 millones-. Durante las últimas tres jornadas de vigencia del PIE, liquidaron USD 1.517 millones, - cerca del 30% del total.

Desde el anuncio de la medida, la cantidad de grano comercializado por los productores estuvo en el orden de los 8,5 millones de toneladas. Este número se encuentra un 49% por encima de lo liquidado durante la segunda instancia del PIE cuando se comercializaron 5,7 millones de toneladas. Diferente fue el resultado al compararlo con el primer dólar soja: en esa ocasión, las toneladas vendidas fueron 13,4 millones -un 64% por encima del dólar soja 3-.

El principal objetivo del PIE, en sus tres fases, es la acumulación de reservas en un contexto en el cual las divisas escasean. Si bien, el objetivo de los USD 5.000 millones establecidos por el Ministerio de Economía fue levemente superado, es preciso analizar cuantos dólares fueron comprados, efectivamente, por el Banco Central de la República Argentina (BCRA) y como evolucionaron las Reservas Internacionales.

Si bien, la tercera fase del PIE logró obtener USD 5.110 millones de dólares desde su lanzamiento, en ese período, las reservas brutas internacionales del BCRA pasaron de USD 37.210 a USD 33.067 -dato al 1 de junio-, una disminución de USD 4.143 -más de un 10% de caída-. A su vez, del total liquidado, la máxima autoridad monetaria logró retener, solamente, un poco más de USD 1.500 USD -aproximadamente el 30% de lo vendido-.

Diferente es el caso de los programas anteriores. El PIE II logró exportaciones por un monto equivalente a USD 3.400 -duró menos de un mes- pero el Central pudo comprar alrededor del 75% de las divisas ingresadas. Algo similar sucedió con el PIE I -o dólar soja 1- ya que el monto liquidado fue de USD 8.125 millones de dólares, de los cuales, USD 5.281 quedaron, finalmente, en las arcas del Banco Central.

Julio Calzada y Natalia Marín de la Bolsa de Comercio de Rosario aseguraron que, a diferencia de los programas anteriores “El Gobierno, incorporó tres productos nuevos: Girasol, Cebada y Sorgo, que le permitieron sumar cerca de 650 millones de dólares de liquidación de divisas de productos que antes no estaban dentro del programa. Es decir, el Gobierno logra el objetivo de superar los USD 5.000 millones pero con el aporte de estos nuevos productos.” También agregaron que “lo que está faltando vender podría estar en el orden de las 10 millones de toneladas de producto de soja, si los productores que habían guardado de campañas anteriores lo liquidan”.

Otras fuentes del sector indican que las 8,5 millones de toneladas comercializadas son un número “nada despreciable” teniendo en cuenta el contexto de una de las peores sequías de la historia del país. Sin embargo, esto abre algunos interrogantes sobre qué pasará con el ingreso de divisas durante los próximos meses ya que, según diversas estimaciones, la producción de soja para este año rondará las 21,5 millones de toneladas.

El PIE -en cualquiera de sus versiones- no aumenta las exportaciones, sino que las adelanta. Incentivos de tan corto plazo buscan generar oportunidades de liquidación de granos a un precio más conveniente que el tipo de cambio oficial, sin embargo, no incrementan la oferta exportable. Al ser una medida de carácter temporal, genera desincentivos a liquidar las exportaciones en los momentos en los que no hay un tipo de cambio diferencial.

IC