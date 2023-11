El empresario Marcelo Figueiras, en apoyo a Massa: “El monopolio del cambio no lo tiene el que tira las ideas más locas”

Pocos empresarios explicitan su voto. Algunos lo hacen por los negocios que pueden conseguir. Otros por sus convicciones. También les implica un riesgo si triunfa el candidato rival. Marcelo Figueiras, dueño de Laboratorios Richmond, que produce remedios oncológicos, cardiovasculares y de VIH Sida para la Argentina y la exportación, es de los que, a último momento y ante el dilema del balotaje, decidió explicitar su apoyo a Sergio Massa. Este miércoles asistió al teatro Gran Rex a verlo presentar los “10 acuerdos para el futuro de la Argentina”. Lo hizo al lado de otro empresario que dio su respaldo al postulante presidencial peronista, José Urtubey.

-¿Por qué apoya a Massa?

-Yo apoyo la institucionalidad, la existencia de organismos como el Conicet (Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas) y de un Estado que coopere y habilite el desarrollo de la ciencia y de una industria como la nuestra, que es una de las que lidera la inversión en investigación y desarrollo en el mundo. Esa innovación es construcción, crecimiento y conocimiento. Digamos que para consolidar un modelo de producción potente en nuestra industria necesitás ideas, inversión y un sistema de patentes que premie la innovación. Eso se tiene que apoyar en el sector privado, en el público y en la articulación de ambos. Los ejemplos sobran: tenés la vacuna ARVAC Cecilia Grierson y al doctor (Gabriel) Rabinovich revolucionando nuestra ciencia con avances en tratamientos oncológicos que están dando mucho que hablar en el mundo.

-¿Pero no está mal la economia, con una inflación del 140% y sin poder importar, incluso insumos para producir medicamentos?

-Estamos lidiando con dificultades actuales y que venimos arrastrando desde hace muchos años. Consolidamos la democracia pero la economía es una deuda y no puede ser el nivel de pobreza que tenemos, por ejemplo. Acá creo realmente en un encuentro nacional porque romper con todo no puede ser una respuesta; no es todo lo mismo. El cambio lo queremos todos, pero el monopolio del cambio no lo tiene el que grita más fuerte o tira las ideas más locas. Hay ideas que por más nuevas o disruptivas que sean son simplemente malas ideas. El cambio verdadero es el gran acuerdo nacional. El terminar con el péndulo en todo tipo de cuestiones. Eso todavía no se probó. Y el trabajo conjunto, unidos, es posible y eso lo demostró la pandemia claramente. Ejecutamos la mayor campaña de vacunación de la historia, se salvaron vidas, el país se alineó y pudo encontrar respuestas. Esa construcción conjunta, esa unión, la lleve quien la lleve como bandera tiene mi apoyo.

-Hay colegas suyos que dicen que usted apoya a Massa porque necesita créditos del Estado... ¿Cómo quedó la historia del financiamiento estatal a su planta para producir la vacuna rusa anti Covid-19 Sputnik Vida?

-Respecto a la planta de biotecnología y vacunas del proyecto Vida al que te referís, se está terminando en estos momentos y estará productiva el año que viene. Es una planta modelo de la que todos estamos muy orgullosos que se realizó con innumerables aportes privados mayoritariamente, lo que significó un interés genuino de todos por contar con un recurso científico y productivo para exportar ciencia y trabajo argentino. Hoy estamos pidiendo la incorporación al programa ARNm de la OPS (Organización Panamericana de la Salud) para poder juntamente con los otros laboratorios ya designados en Argentina y el mundo ser una alternativa más de producción a nivel mundial.

-¿Es Javier Milei un riesgo para la economía o el país?

-Nuestra democracia por suerte está consolidada y tenemos uno de los índices más altos de aceptación del sistema democrático de la región. Es una buena noticia pero no podemos bajar los brazos. No podemos olvidar lo que se sufrió para tener ésta democracia a la que todos queremos aun cuando no haya solucionado los problemas económicos. No podemos olvidar, no podemos negar. Hay expresiones que no ayudan a la convivencia democrática. A su vez entiendo que expresiones como las vertidas sobre el presidente del Brasil no son convenientes a los intereses de los ciudadanos de nuestro país.

-¿Qué debería hacer el próximo gobierno en economía?

-Entiendo que se debe implementar un plan de estabilización macroeconómico, normalizar las variables. Se tiene que generar un ambiente económico estable que nos dé a las empresas certezas para la planificación de largo plazo. Hablamos de inflación controlada, la deuda pública sostenible y la estabilidad de la moneda, junto políticas de desarrollo aprovechando que vamos a tener el año próximo mejoras desde el agro, el sector energético, el minero y el industrial. Necesitamos estabilizar e impulsar la producción y las exportaciones con valor agregado, en especial del complejo científico tecnológico. Evitar, como te dije, el movimiento pendular crónico.

AR/DTC