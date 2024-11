Euforia y cautela: el mercado celebra la victoria de Trump pero quedan incógnitas sobre el futuro de la Argentina

Los tableros que sigue el mundo financiero amanecieron en verde este miércoles tras la victoria de Donald Trump en las elecciones estadounidenses. En términos estrictamente financieros, la jornada bursátil en Argentina comenzó igual de eufórica que en Estados Unidos, con un riesgo país que llegó a perforar los 900 puntos por primera vez desde hace más de cinco años y bonos argentinos marcando subas del orden del 2,6% en las pantallas de Wall Street. La bolsa porteña subió 2,4% en el día y los ADRs con subas generalizadas de más de 9%. La euforia del presidente Javier Milei, que dedicó varios retweets festejando la reacción positiva de los mercados, no impide sin embargo hacer un análisis a mediano y largo plazo sobre el impacto que puede tener esta victoria en la economía argentina.

Analistas financieros consultados por elDiarioAR coinciden en que los resultados de esta votación que concitó la atención mundial son una respuesta positiva inmediata —y esperada— a una victoria de Donald Trump, que comparte con Javier Milei la referencia como ícono de la ultraderecha conservadora y popular. En el análisis más profundo encienden una alarma sobre el impacto de la política de tasas de interés que llevará adelante el presidente estadounidense, así como su espíritu proteccionista, que puede entorpecer el comercio exterior con el país. Entre las mayores ventajas, destacan los fondos frescos que podrían llegar a liberarse para la Argentina.

“Lo de hoy es una reacción a una noticia, muy a corto plazo”, grafica la euforia bursátil del día el analista financiero Cristian Buteler ante la consulta de elDiarioAR, “Trump era el preferido por el mercado, un lugar que generalmente ocupan los republicanos. Y de ahí hay una linea de llegada con Milei por afinidad ideológica”. “En el mediano y largo plazo avisoro más incertidumbre”, complementa Estanislao Malic, responsable del área de investigación (head of research) de Avantia Valores.

“En el corto plazo la apreciación del dólar, que ya se sintió en los países emergentes devaluando las monedas latinoamericanas, no afecta demasiado el mercado de divisas local fundamentalmente por el mantenimiento de las restricciones cambiarias y el cepo”, complementa Jennifer Stefan, economista integrante del Centro de Economía Política (CEPA).

Tasas altas, Argentina en baja

“Las políticas de Trump son políticas que a la Argentina no le convienen porque ponen foco en el proteccionismo, en la baja de impuestos y el agravamiento del déficit fiscal lo que va a traer tasas más altas porque la Reserva Federal (FED), se va a poner mucho más restrictiva respecto a la posibilidad de que se recaliente la economía y vuelva la inflación”, explica Javier Timerman, socio gerente (managing partner) de Adcap Grupo Financiero.

Un aumento significativo de las tasas de interés de referencia de la FED, impacta directamente en el flujo de capitales internacionales y en el costo de financiamiento global. Cuando la FED decide subir las tasas, es decir, aumentar este costo, el efecto se siente en países de todo el mundo, pero sobre todo en los emergentes y con economías financieramente frágiles como la argentina.

Con tasas más altas en Estados Unidos, los inversores tienden a buscar activos en dólares que ahora ofrecen mejores rendimientos con menor riesgo. Esto genera una salida de capitales desde economías emergentes. En el caso de la Argentina, esto generalmente implica una menor entrada de divisas y una mayor demanda de dólares, lo que genera un peso menos competitivo.

“Por otro lado, Trump va a desfinanciar muchos programas de defensa que hay en Europa, con lo que los países europeos van a tener que gastar más plata en Defensa, van a tener que endeudarse más, van a tener déficits más altos y eso también va a hacer que se debilite el euro y como consecuencia la moneda argentina va a quedar menos competitiva”, agrega Timerman. “Una revalorización del dólar y aumento de tasa pueden impactar en los mercados emergentes, estando nuestro país todavía financieramente frágil”, complementa Malic.

Trump va a desfinanciar muchos programas de Defensa que hay en Europa, que van a tener que gastar más plata en Defensa, van a tener déficits más altos, y eso va a hacer que se debilite el euro. El peso va a quedar menos competitivo Javier Timerman — socio gerente (managing partner) de Adcap Grupo Financiero

En términos de costo de financiamiento, la Argentina tiene una parte importante de su deuda pública en dólares, que aumenta cuando la FED sube las tasas. Además, la tasa de interés de Estados Unidos es una de las más influyentes en la combinación de tasas de referencia de economías clave que resulta en la del Fondo Monetario Internacional (FMI), lo que encarece también la deuda que el país tiene con el organismo.

El fantasma del FMI

“La victoria Trump nos puede dar fondos frescos en el FMI y la salida del cepo va a estar bastante mas cerca si no hubiese ganado”, celebra Dante Ruggieri, asesor financiero de Invertir en Bolsa. En términos generales, los analistas coinciden en que la afinidad de ambos mandatarios puede “ayudar en las gestiones con organismos internacionales como el FMI”, explica Malic. “Pero también hay que pensar que Estados Unidos va a contribuir menos al multilateralismo y seguramente los organismos multilaterales de los que Argentina necesita fondeo van a quedar desfinanciados”, alerta Timerman.

La doctora en economía y autora del libro “Historia de la deuda externa argentina. De la dictadura hasta nuestros días” Noemí Brenta, relativiza la confianza que tiene el mercado de la llegada de fondos frescos: “Creo que con Trump tal vez sería más fácil acceder a un nuevo acuerdo, pero sería de poca plata, porque ya la Argentina le debe mucho al fondo, además de que no hay una línea de financiamiento dentro disponible para desembolsar a la Argentina un monto importante de dólares. Yo no veo técnicamente esa opción aunque siempre se puede acomodar algo si quieren ayudar a un país. Y la pregunta es cuánto realmente el Fondo querrá ayudar a la Argentina, luego de la experiencia tan reciente de 2018, y cuánto esto puede modificarse en la nueva administración trumpista”.

Buteler agrega: “A mí no me parece que estemos dentro de las prioridades del presidente Trump. No creo que su política ni monetaria ni comercial sea en función a lo que la Argentina necesita. Tampoco veo la posibilidad de que, cuando asuma, le vaya a decir al Fondo que mande a la Argentina los US$15.000 millones que necesita para abrir el cepo”, y agrega que “es bueno tener buena relación con Estados Unidos, pero hay que ver cómo se traduce eso en forma directa después de los fracasos económicos que tuvo Argentina”.

