Una familia porteña necesitó en abril $208.569 para no ser pobre

Una familia porteña de cuatro miembros necesitó, en abril, $119.724,08 para caer en la indigencia y $208.568,76 para no ser pobre. Así lo indican los últimos datos difundidos por la Dirección General de Estadística y Censos de la Ciudad de Buenos Aires. Para ser considerado clase media, el monto asciende a $320.278,95.

La suba del monto necesario para no ser pobre en CABA siguió el aumento del 9,06% mensual de la Canasta Básica Total (CBT), una cifra inferior al alza de marzo que alcanzó el 9,23%. En lo que respecta a la Canasta Básica Alimentaria (CBA), que permite medir el tope de indigencia, el aumento fue del 11,04%, 1,21 punto porcentual por encima del incremento correspondiente al tercer mes del año. Los gastos de alquiler de vivienda y expensas comunes no son tenidos en cuenta en este indicador dado que no constituyen gastos de consumo, pero representan un costo adicional a tener en cuenta.

Por su lado, la Canasta Total (CT) que delimita al sector medio frágil, la clase media y los sectores acomodados, subió en abril un 8,97% respecto del mes anterior y 117,67% en comparación al mismo período del 2022.

El mayor incremento de las canastas refleja el alza en los precios de los alimentos, lo cual explica también por qué la CBA es la que experimentó el mayor aumento. De acuerdo con estadísticas oficiales, la inflación mensual de CABA es del 7,8%, cifra que asciende al 10,4% si se considera únicamente el rubro de alimentos y bebidas no alcohólicas.

Esta tarde, a las 16 horas, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) difundirá el Índice de Precios al Consumidor (IPC), pero las estimaciones privadas arrojan una cifra que oscila entre el 7% y el 8% mensual.

Cuáles son los estratos en CABA y los montos que definen cada uno de ellos

A diferencia del INDEC, la Dirección de Estadística y Censos porteña reconoce seis estratos para su clasificación:

1. Situación de indigencia: hasta $119.742,07

2. Situación de pobreza no indigente: desde $119.742,08 hasta $208.568,75

3. Situación de pobreza no vulnerable: desde $208.568,76 hasta $256.223,15

4. Sector medio frágil: desde $256.223,16 hasta $320.278,94

5. Clase media: desde $320.278,95 hasta $1.024.892,63

6. Sectores acomodados: desde $1.024.892,64 en adelante

ACM con información de Télam