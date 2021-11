Feletti busca que los laboratorios rebajen y congelen los precios

El secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, convocó para este jueves a los representantes de los laboratorios nacionales y extranjeros para debatir sobre una rebaja de precios de medicamentos y un posterior congelamiento, es decir, una estrategia similar a la que siguió con los valores de los alimentos. Este miércoles se reunió con la ministra de Salud, Carla Vizzotti, para analizar la cuestión, después de que el martes conversara con la jefa del Plan de Atención Médica Integral (PAMI), Luana Volnovich.

Feletti no descarta "algún tipo de intervención" para estabilizar los precios de los medicamentos

Feletti conformó un equipo de trabajo con Salud y el PAMI para revisar los precios de los remedios. Su idea es que en cuestión de días se termine el análisis para establecer después una reducción y un congelamiento, según admitieron fuentes de la industria.

Los medicamentos aumentaron un 3,1% en septiembre y acumularon un alza del 42,4%, por encima de la inflación (37,1%), según el INDEC

Los medicamentos aumentaron un 3,1% en septiembre y acumularon un alza del 42,4%, por encima de la inflación (37,1%), según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). La situación empeoró en octubre. Tanto es así que hasta el canciller Santiago Cafiero se metió este miércoles en la discusión al salir de la reunión de ministros que había convocado el jefe de Gabinete, Juan Manzur: "En la reunión del gabinete nacional, el jefe de Gabinete encomendó un trabajo conjunto en una mesa que se va a llevar adelante hoy entre el PAMI, que compra el 40% y moviliza muchos recursos en la compra de medicamentos, el Ministerio de Salud y la Secretaría de Comercio. Lo primero es hacer el diagnóstico preciso de cuál fue el motivo del aumento desmedido de muchos medicamentos. Claramente el aumento de los medicamentos es algo que ocupa al Gobierno como en otros bienes y servicios que también han tenido aumentos y, entonces, la Secretaría de Comercio no tiene más que alertar, prender las alarmas y empezar a trabajar sobre eso. Siempre se busca lograr acuerdos. Como lo expresó el secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, son medidas momentáneas y tienen que ver con la espiralización de aumentos de precios que se estaba viviendo en la Argentina y que estaba complicando la mesa de los argentinos y comiendo el salario. Por eso se tuvo que tomar una medida extraordinaria por 90 días", se refirió al congelamiento de más de 1.400 alimentos, bebidas y artículos de higiene.

Un día antes, Feletti había advertido: "Vamos a ver el estado de situación, pero me parece que algún tipo de intervención tiene que haber porque, si no, no hay política de ingresos que se sostenga. No puede haber consumos esenciales como alimentos o medicamentos que no tengan algún grado de regulación del Estado; no puede quedar librado a la asignación de recursos que hace el mercado; nadie dice que las empresas prestadoras, productoras o laboratorios no tienen que ganar plata". Frente a esas declaraciones del funcionario, las tres cámaras que reúne a la industria, Caeme (de los laboratorios extranjeros), Cilfa (de los nacionales) y Cooperala (de especialidades medicinales), se unieron más allá de sus diferencias para expresar en un comunicado conjunto inusual que "resulta innecesario alterar las reglas de la libre competencia, a través de mecanismos de congelamiento de precios". "Desde hace muchos años la industria farmacéutica presente en Argentina, viene haciendo grandes esfuerzos para sostener la accesibilidad de los medicamentos a los principales financiadores, obras sociales y prepagas, en muchos casos con coberturas que llegan hasta el 100% del valor para los pacientes, tal como ocurre en los tratamientos oncológicos y especiales y en el programa Vivir Mejor, implementado por el PAMI, con un sustancial aporte de los laboratorios. Caeme, Cilfa y Cooperala ratifican su compromiso para con el gobierno nacional, financiadores públicos y privados de la salud, la comunidad médica y los pacientes de mantener los valores promedio de los medicamentos en línea con la dinámica evolutiva de precios del IPC (índice de precios al consumidor)", concluyeron. Eso debería implicar, por tanto, una rebaja respecto a los valores actuales.

