El FMI revisará los sobrecargos a deudores como la Argentina, pero hay dudas sobre cuánto los ajustará

Esta semana, en una reunión informal, el directorio del FMI, en el que están representados los países miembro, se decidió que a fines de octubre se discutirá formalmente una reducción de los sobrecargos que castigan a 22 países deudores del organismo, entre ellos la Argentina, según adelantó el portal Infobae. Lo que nadie asegura es qué resultará de ese debate, si se rebajarán efectivamente los extras que se cobran por sobre los intereses de los préstamos y en qué proporción.

“Lo de los sobrecargos se va a conversar el mes que viene, sí, pero no podría anticipar ni adivinar con qué resultado”, advierte una fuente diplomática occidental. Otro informante de un país integrante del directorio apunta a lo mismo: “Se están tratando los sobrecargos en el directorio, pero el resultado está abierto”.

Pero una tercera fuente al tanto de las negociaciones se muestra más optimista: “La posición del Tesoro de Estados Unidos ha ido cambiando sobre los sobrecargos en los últimos años. Si no, no se habría llegado a este punto de que se trate en el directorio. Nunca estuvo tan cerca de lograrse. La probabilidad de que se bajen es bastante alta. Si no sale ahora, es difícil que se vuelva a tratar por mucho tiempo”.

No sólo se fue flexibilizando Estados Unidos sino otros países con peso en el directorio que antes eran duros como Japón y algunos del norte de Europa. El asunto se metió hasta en la política norteamericana, donde algunos diputados pidieron por los países deudores en la medida en que en los últimos años se fueron multiplicando los que necesitaron asistencia. En ese grupo está Egipto, Pakistán, pero también Ucrania a partir de la invasión rusa en 2022.

En el directorio, sólo Estados Unidos, China, Japón, Alemania, Francia, Reino Unido y Arabia Saudita tiene silla propia. Los demás países la comparten con otros. En el caso de Países Bajos, que siempre había mantenido una posición dura contra los deudores, tiene un director pero también representa a otras 15 naciones, entre ellas, Ucrania, que reclama contra los sobrecargos. Ya no es sólo una queja de la Argentina, que desde el gobierno de Mauricio Macri en 2018 es el país que más le debe al FMI. Entre 2020 y 2022, el entonces ministro de Economía, Martín Guzmán, levantó la bandera contra los sobrecargos en cada reunión multilateral e incluso en junio pasado volvió a insistir en la cuestión en un encuentro en el Vaticano con directores del FMI y funcionarios del Tesoro de EE UU, el mayor accionista del organismo. Si el directorio rebaja los sobrecargos, al gobierno de Javier Milei se le aliviaría el pago de hasta US$12.000 millones.

AR/JJD