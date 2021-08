El Gobierno no logró refinanciar toda la deuda de corto plazo por primera vez en 14 meses

El Tesoro no logró refinanciar el 100% de las letras que vencían este mes. Este lunes colocó títulos por $ 2.277 millones, con lo que consiguió colocar el 97,8% de la deuda de corto plazo que vencía en agosto, según la sociedad Facimex Valores. Es la primera vez en 14 meses que no alcanza el 100%. La última oportunidad en que había ocurrido esto fue en junio de 2020, en plena cuarentena y mientras se endurecía la renegociación de los bonos en manos de los acreedores privados del extranjero.

"No fue fácil la colocación de este lunes y además se colocó mucho de corto plazo", advirtió Daniel Marx, ex secretario de Finanzas y socio de la consultora Quantum. Su colega Jorge Neyro, de ACM, coincidió en que se refinanció casi el 98% de lo que vencía en agosto. "No se podía esperar gran dinamismo", evaluó Neyro la emisión de este lunes, que se hizo entre los aspirantes a "creadores de mercado", agentes bursátiles que facilitarán el desarrollo de la plaza local, según el plan del nuevo secretario de Finanzas, Rafael Brigo, el tercero en ocupar ese cargo en la gestión del ministro de Economía, Martín Guzmán.

"No fue exitosa la colocación", opinó Hernán Hirsch, de FyE Consult. "Refleja el escaso apetito por deuda del Gobierno, la dificultad para acceder a más financiamiento y lo diminuto del mercado de capitales local", observó Hirsch. Su colega Andrés Borenstein, de Econviews, coincidió en que se colocó "muy poquito": "No llegaron a cubrir los vencimientos, con cepo, con liquidez bancaria y con suba de tasas. El tema es a dónde van esos pesos que no renovaron porque no van al Gobierno y no pueden ir al dólar porque el oficial está quieto y el contado con liquidación está muy intervenido. El Gobierno hizo los esfuerzos necesarios, subió tasa y acortó plazos, y aún así los inversores le dieron la espalda. Entonces o quieren tipo de cambio o más tasa todavía". La tasa fue del 39,2% y 39,8%.

