El Gobierno prepara un IFE para entre 2 y 3 millones de trabajadores informales

El Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) se había creado en plena cuarentena para compensar con tres contribuciones de $ 10.000 a los trabajadores informales, desocupados y monotributistas de menores ingresos por la imposibilidad de salir a trabajar en plena cuarentena de 2020. Se suponían que en la medida en que se pudiese volver a las calles, las changas iban a resurgir. Así ocurrió, pero esos trabajos volvieron empobrecidos porque quienes los contratan, en general otros asalariados, vienen sufriendo otro año de pérdida de poder de compra. Ante las changas pauperizadas, diversos referentes sociales del oficialismo venían reclamando este año un cuarto IFE, pero sólo la derrota electoral está haciendo reaccionar al Gobierno.

El programa Potenciar Trabajo, contado por sus beneficiarios: “No compite con el trabajo en blanco; acá no llega”

El Ejecutivo está preparando un IFE, pero no para 9 millones de personas como en 2020 sino para entre 2 y 3 millones, según confirmaron un secretario de Estado y un candidato a diputado del Frente de Todos. Todavía está en discusión qué monto tendrá y a qué universo de trabajadores alcanzará. Una idea consiste en que sea un tercio del salario mínimo, alrededor de $ 10.000, e incluiría a todos los inscriptos en el Registro Nacional de Trabajadores de la Economía Popular (Renatep) que no cobran el plan Potenciar Trabajo, que paga medio sueldo básico, unos $ 15.000, a cambio de media jornada laboral en microemprendimientos, requisito que muchos cumplen pero otros no.

En el Renatep ya se inscribieron 3 millones de personas, pero un tercio de ellas cobra el Potenciar Trabajo y, por tanto, quedaría excluido del nuevo IFE. En cambio, según esta versión, el ingreso de emergencia sí incluiría a los que tienen hijos menores de 18 años y que, por tanto, cobran la asignación universal por hijo (AUH, que equivale a $ 5.603 por niño). Pueden anotarse en el Renatep los trabajadores mayores de 18 años que no tengan más de dos inmuebles ni más de tres autos; que si tienen propiedades o coches, al menos uno de ellos debe estar afectado a su emprendimiento económico; que si además son empleados en relación de dependencia, no pueden ganar más que el salario mínimo y que si están inscriptos en el monotributo, deben estar registrados en las categoría de la A a la D o en la social.

Pero en el Gobierno analizan otra opción de que el monto sea mayor, unos $ 15.000, pero excluya a los que reciben la AUH. Es decir, incluiría a los trabajadores informales o de la economía popular que no tengan hijos o que cuenten con ellos pero mayores de 18 años. De este modo se apuntaría a la franja etaria de mayores de 55 años que en general no tienen AUH y encuentran muchas dificultades para conseguir empleo. El Ministerio de Economía analiza el costo fiscal de cualquiera de las hipótesis para elegir cuál resulta posible de financiar.

