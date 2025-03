El Gobierno sigue sin informar ante el Congreso el monto ni las condiciones cambiarias del acuerdo con el FMI

Los secretarios de Finanzas, Pablo Quirno, de Política Económica, José Luis Daza, y Legal y Administrativo del Ministerio de Economía, José Ignacio García Hamilton, fueron este martes a la comisión bicameral de tratamiento de los decretos de necesidad y urgencia (DNU) para defender el DNU para habilitar el futuro préstamo que el gobierno de Javier Milei está negociando con el Fondo Monetario Internacional (FMI). No fueron ni el ministro de Economía, Luis Caputo, ni el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, que habían tomado el crédito récord que tomaron cuando eran parte de la gestión de Mauricio Macri en 2018. Pero ninguno de sus enviados al Congreso explicaron el monto del nuevo financiamiento adicional que contraerán ni las condicines del mismo, como las eventuales modificaciones de la política cambiaria, en medio de una corrida hacia los dólares paralelos.

Quirno tomó la batuta de la exposición. “Es una operación de credito público que tiene certeza en plazos, costos y uso, que es lo más importante”, dijo el secretario en referencia a que el acuerdo es por diez años, posterga vencimientos de capital con el FMI por cuatro y medio, se reducirá la tasa de interés actual con el FMI en 0,8 puntos básicos hasta el 5,63% y se usará en parte para que el Tesoro cancele deuda con el Banco Central. “Mejora el activo del Banco Central”, expuso. Insistió en que el la deuda pública bruta no sube, pero los diputados de Unión por la Patria (UP) como Itai Hagman y Julia Strada le recordaron que eleva el pasivo neto (es decir, con acreedores que no son organismos públicos) y el externo, o sea, con entidades del extranjero.

El secretario de Finanzas explicó que el DNU era necesario y urgente: “Para no exponernos al tiempo que demoraría un acuerdo en el Congreso”. La ley de administración financiera modificada en 2022 obligaba a la aprobación por ley, y por eso fue cuestionada el DNU por parte de Hagman, Strada y la senadora de UP Anabel Fernández Sagasti. García Hamilton alegó que los DNU pueden aplicarse en este caso porque sólo está prohibido para asuntos tributarios, electorales y penales.

Después llegó el turno de las preguntas y la falta de respuestas. El diputado radical Martín Tetaz fue el primero de una larga lista que preguntó por el monto de la operación, cuánto corresponde a cancelar las letras intransferibles del Banco Central y el programa financiero con el FMI. Después habló su par Nicolás Massot, de Encuentro Federal, que cuestionó el DNU aunque apoyó un acuerdo con el Fondo. Preguntó por la suma del préstamo, por si iba a usarse para defender el tipo de cambio o para levantar el cepo.

Quirno respondió que el “monto se define al final del dia en el directorio del FMI” y no dijo ni mu sobre si mantendrá la sobrevaluación del peso, si lo devaluará en forma brusca o más acelerada que ahora o si levantará los controles cambiarios. “Al seguir esa incógnita, no se puede definir cuánto es para cancelar letras o pagar vencimientos, que son los de capital”, se refirió el secretario a que no se refinancian los intereses. “La secuencia de desembolsos está por definir porque tiene que ver con el monto. Cómo vamos a hacer la politica cambiaria y el stock de dividendos (ganancias no giradas por multinacionales acumuladas desde que se instauró el cepo en 2019) no se puede contestar sin el monto final (del préstamo). La operación es para fortalecer el orden macro, a una tasa mejor que las que hay en los mercados”, se limitó a decir, sin precisiones.

Hasta el senador radical chaqueño Víctor Zimmermann, aliado de Milei, preguntó —sin obtener respuesta— si el crédito servirá para aumentar las reservas del Central, si flexibilizarán el cepo y el tipo de cambio o “bajarán retenciones al campo para facilitar la entrada de divisas, si tiene previsto un nuevo ajuste”. El diputado de izquierda Nicolás Del Caño insistió en “si hay exigencia para salir del cepo y devaluar, si va a haber más ajuste fiscal, cuánto se va a autorizar para fugar en el mercado de cambios” y recordó que hace pocos días en los medios Caputo había dicho que que ya estaban definidos el montos y la secuencia de desembolsos, pero ahora Quirno decía que no. Daza, chileno nacido en Argentina, le quiso responder a Del Caño asegurando que este país “no tiene un desequilibrio macroeconomico”. Fernández Sagasti después se preguntó por qué el decreto tenía necesidad y urgencia si para Milei y sus funcionarios “estamos en Disney”. También advirtió que el Partido Justicialista (PJ) ha advertido que no reconocerá este endeudamiento tomado por DNU.

