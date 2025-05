El RIGI entusiasma a la minería pero sigue sin proyectos aprobados

“Prefiero no hablar de política”, sentencia el presidente de la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM), Roberto Cacciola, ante la pregunta sobre si los resultados de las elecciones de medio término podían cambiar las proyecciones optimistas que tienen sobre el sector. “Pero como sociedad no compramos más el discurso de Estado benefactor. Y, salvo que hagamos las cosas muy mal, estas bases que se están plantando ahora no tienen retorno”, no se aguanta emitir su opinión hacia el final de su exposición en el desayuno por la celebración del Día de la Minería y la presentación de al exposición Arminera 2025, que se llevará a cabo del 20 al 22 de mayo en La Rural.

En on y en off, los empresarios mineros están mayormente a favor del Gobierno. Y la herramienta estrella sobre la que se apoyan todos los discursos es el Régimen de Incentivo a Grandes Inversiones (RIGI), que “nos cambia la fama de Argentina incumplidora”, explica Cacciola. Pero en la práctica, ninguno de los siete proyectos de minería presentados para adherir al RIGI fueron aprobados.

“La demora está vinculada con la estructura de aprobación que tiene el RIGI, que involucra a 16 secretarías y subsecretarías”, admite Cacciola. “Esperamos tener una noticia en el corto plazo sobre los proyectos presentados. Sé que el proceso es complejo, pero sería un gran problema que se genere una expectativa enorme y no se compruebe en la realidad”, continuó.

El RIGI fue aprobado en agosto del año pasado. Su objetivo fue incentivar proyectos que demanden un mínimo de US$ 200 millones como inversión e impacta en ocho sectores de la actividad económica (forestoindustria, turismo, infraestructura, minería, tecnología, siderurgia, energía, y petróleo y gas), ofreciendo una serie de facilidades impositivas, de acceso a importaciones y al mercado de cambios, además del manejo de utilidades y flujo de fondos en el exterior“, según el Decreto publicado en el Boletín Oficial.

Debajo del escenario, el clima es similar: “El Gobierno exige mucha papelería, pero después no responde en los términos que requiere la industria”, explicó café y pinche de frutas en mano un empresario minero a elDiarioAR que, de la misma manera, celebra el Régimen porque es una garantía de estabilidad para invertir en Argentina en la negociación con las casas matrices.

La minería espera su turno en el RIGI

Desde el 22 de octubre, día en el que el Gobierno nacional reglamentó la operatividad del RIGI, se presentaron trece proyectos, de los cuales solo tres fueron aprobados. El primero, en enero de este año, fue el parque solar fotovoltaico “El Quemado” de YPF Luz, ubicado en Mendoza (U$S211 millones). En marzo ingresó el proyecto Vaca Muerta Sur para duplicar las exportaciones de petróleo de Neuquén y Río Negro presentado por YPF en conjunto con Pan American Energy (PAE), Vista, Pampa Energía y Pluspetrol, y las empresas internacionales Chevron y Shell (U$S2.500-U$S3.000 millones). Y esta semana se aprobó el tercero de Southern Energy (propiedad de PAE y Golar LNG) para instalar una barcaza para producir GNL en el Golfo de San Matías, Río Negro (U$S2.900 hasta U$S7.000 millones en los 20 años de vida útil).

Ninguno tuvo que ver con el sector minero, que tiene siete proyectos en la fila:

*Galan Lithium, que pidió ingresar al RIGI para producir cloruro de litio de alta calidad en el Proyecto Hombre Muerto Oeste en Catamarca (U$S217 millones);

*Minas Argentinas (firma integrante del AISA Group y operadora de la Mina Gualcamayo) que presentó un plan de inversión de U$S1.000 millones para explotar oro en San Juan;

*Río Tinto con una inversión de U$S2.700 millones para aumentar la capacidad de producción a 60.000 toneladas anuales de litio de grado batería, mediante la construcción de una planta que se iniciará en 2025 en Rincón de Litio en Salta;

* Río Tinto con otra inversión de U$S818 millones destinada al desarrollo de la mina de litio ubicada en el Salar del Hombre Muerto, Catamarca. El proyecto tiene una producción proyectada de 15.000 toneladas por año de carbonato de litio equivalente;

* Ganfeng presentó el proyecto minero Mariana en Salta, con una inversión de U$S273 millones;

*McEwen Cooper presentó el proyecto minero de cobre Los Azules en San Juan con una inversión de U$S227 millones;

*Posco presentó un proyecto de inversión de U$S600 millones en Salta.

La década del cobre, pero sin proyectos aprobados

Existe una dificultad extra de la herramienta, para el caso del cobre que se convirtió en los últimos años en el mineral con mayor potencial de crecimiento dado que Argentina comparte cordillera (y minerales) con Chile y Perú, que abastecen casi el 30% de mineral al mundo. Desde que La Alumbrera, la mina de cobre y oro a cielo abierto más grande de Argentina, dejó de operar a fines de 2018, no se puso en marcha ningún otro proyecto de cobre en el país, aunque hay 22 en desarrollo. “Esta es la década del cobre”, remarcó uno de los empresarios asistentes.

Sin ir más lejos, esta semana la minera Vicuña, una sociedad formada por la canadiense Lundin Mining y la australiana BHP, anunció “uno de los descubrimientos de yacimientos más significativos de los últimos 30 años” en sus proyectos Filo del Sol y Josemaría, que concentran más de 12 millones de toneladas de cobre medido, junto oro y plata. Desde la empresa aseguraron que el yacimiento se encuentra entre los diez mayores del mundo.

A pesar de que todas las inversiones de proyectos de cobre requieren montos que superan ampliamente los U$S200 millones, solo uno de los 22 de cobre en Argentina se presentó al RIGI - Los Azules, de McEwen Cooper-. Los tiempos de vigencia del RIGI, de dos años con opción de extenderlo uno más, parecen no ser suficientes para desarrollar su potencial. “En términos técnicos, las decisiones de inversión no deberían extenderse más allá del año que viene”, aseguró Cacciola.

Por el estado de avance actual se espera que puedan entrar Taca-Taca (Salta, U$S3.583 millones), San Jorge (Mendoza US$462 millones); El Pachón (San Juan, US$6.000 millones), Mara (Catamarca, US$2.700 millones) y la recién anunciada Vicuña, que se presentará en los próximos meses.

Radiografía minera 2024

El 7 de mayo, se conmemora el Día de la Minería por la sanción de la primera ley de fomento minero en 1813. También es un día de balances en el sector. El 2024 se caracterizó por un año con la inauguración de proyectos de litio, que se encuentra a precios bajos, y proyectos en decadencia –con no más de 5 años de vida útil– para el oro y la plata, cuyos precios subieron mucho.

De acuerdo a datos de CAEM presentados por su directora ejecutiva Alejandra Cardona en 2024, las exportaciones mineras alcanzaron los U$S4.600 millones, lo que representa un crecimiento del 15% respecto al año anterior y marca el cuarto año consecutivo de incremento. Casi el 70% correspondieron al oro, seguido por la plata y el litio.

En cuanto a inversiones y exploración, Argentina se posicionó como el 6º destino mundial de presupuestos en exploración minera, alcanzando los U$S500 millones en 2024, con foco en cobre (41%), oro (27%) y litio (26%).

De cara a 2025, se proyecta un fuerte crecimiento en la producción de litio, que alcanzaría las 131,8 mil toneladas de carbonato de litio equivalente (LCE), un 77% más que en 2024, impulsada por nuevas operaciones en Salta y ampliaciones en Catamarca y Jujuy. En contraste, se anticipa una caída en la producción de oro y plata, con estimaciones de -9,3% y hasta -14,3% respectivamente, dependiendo de los escenarios.

Aunque el tema ambiental y social no estuvo presente en los discursos oficiales, no deja de ser una de las cuestiones sensibles que atraviesa la actividad minera, especialmente en zonas de litio y cobre en el NOA.

Al cierre del encuentro, quedó claro que, si bien los empresarios valoran el cambio de tono y la previsibilidad macro que propone el actual Gobierno, persiste una distancia entre las promesas y las concreciones. “Hay buena voluntad, pero falta músculo para destrabar los expedientes y acelerar definiciones”, resumió un directivo de una minera. La industria percibe que el Gobierno prioriza políticamente a Vaca Muerta y el petróleo, mientras la minería sigue esperando su momento.

NR/MG