Pese a lo que dice Milei, las marcas de consumo masivo venden menos del 1% en Mercado Libre

Después de que el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) reconociera que las ventas de supermercados en febrero pasado crecieron sólo 1,5% respecto del pozo de un año atrás y cayeron 0,3% en relación a enero, el presidente Javier Milei intentó negar otra vez lo evidente. “Si está creciendo tanto el PBI, no puede ser que no esté creciendo el consumo, de hecho, si lo tomás por cuenta nacional, el consumo está volando. Lo que está pasando es que está cambiando la modalidad de consumo. Si yo tuviera que mirar algo, yo miraría los balances de empresas que se dedican al e-commerce porque cambió la modalidad del consumo. Hoy te comprás un montón de cosas por Mercado Libre. Entonces, me parece que habría que mirar los balances de Mercado Libre y seguramente vas a ver que los números son tremendos”, argumentó.

La empresa de Marcos Galperin, la segunda más grande de todos los rubros de Latinoamérica -detrás de la mexicana FEMSA-, no publica los datos discriminados por país y productos que vende. Pero está claro que no comercializa alimentos frescos como carnes, verduras, frutas o lácteos. Sí vende, y cada vez más, artículos de limpieza, higiene y del hogar, bebidas y alimentos secos.

Sin embargo, esas ventas significan poca facturación para las grandes marcas de consumo masivo, desde las de bebidas y comida procesada hasta las de artículos de limpieza. elDiarioAR consultó a varias de ellas y tres respondieron con contundencia. “No es significativo nuestras ventas hoy en comercio electrónico en forma directa. Lo que no significa que sí lo hagamos por el canal de supermercados vía e-commerce”, contestó una. Claro, esas ventas de los súper online están contabilizadas por el Indec. Es decir, están reflejadas en las estadísticas que marca un consumo estancado.

“Es bajo el número de lo que se vende de consumo masivo por Mercado Libre”, responde otra marca. Reconoce que es menos del 0,5% de su facturación. Otra coincide: “Poco y nada se vende por Mercado Libre”. Admite que sólo 1,5% de sus productos se comercializan en forma electrónica, lo que incluye Mercado Libre, PedidosYa, Rappi y las páginas web de Coto, Carrefour, Cencosud (Jumbo, Disco) y otras cadenas.

Dos fuentes vinculadas al supermercadismo cuenta que las grandes cadenas concentran un tercio del consumo masivo. A su vez, dentro del rubro supermercados, el 80% está en cuatro manos: Coto, Carrefour, Cencosud (Vea, Disco y Jumbo) y Día. Admiten que Mercado Libre pretende crecer, pero advierten que por ahora los que más se expanden en el sector son Rappi y PedidosYa.

El comercio electrónico aumenta efectivamente en la Argentina y el año pasado facturó 181% más que en 2023, aunque a eso hay que ajustarlo por la inflación del 117%. Las categorías que apuntalaron las ventas en el mundo digital fueron: primero, pasajes y turismo; segundo, justamente alimentos, bebidas y artículos de limpieza; tercero, equipos de audio, imagen, consolas, tecnología y telefonía; cuarto, artículos para el hogar, como muebles y decoración; y quinto, electrodomésticos, según la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE).

AR/DTC