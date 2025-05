Milei vinculó su apodo con el nombre del nuevo papa y posteó una imagen hecha con inteligencia artificial

Al presidente Javier Milei, conocido como “El León” entre sus seguidores, no se le ocurrió mejor manera de celebrar la llegada del nuevo jefe de la Iglesia Católica que asociándolo a sí mismo: reaccionó rápidamente a la elección del nuevo papa, León XIV, nacido como Robert Francis Prevost Martínez, con una imagen realizada con inteligencia artificial de un león vestido de papa.

“LAS FUERZAS DEL CIELO HAN DADO SU VEREDICTO DE MODO CLARO. No más palabras Sr. Juez. Fin”, escribió el mandatario argentino junto a la imagen. La frase refleja una constante en el discurso de Milei, quien suele referirse a “las fuerzas del cielo” como una combinación de principios espirituales, fuerzas divinas y un orden moral superior que guía sus decisiones.

La elección de este tono para saludar a León XIV no es trivial, dado que Milei, una vez elegido presidente de la Nación, se acomodó velozmente con el antecesor de León XIV, el argentino Jorge Bergoglio, a quien visitó en Roma una vez elegido jefe de Estado después de haberlo calificado como “el enviado del Maligno en la Tierra”.

Aunque la postura política de León XIV aún no está del todo definida, Milei y su gobierno no perdieron ni un segundo en salir a destacar su propio saludo, sin perjuicio de si hay o no coincidencias ideológicas con el nuevo pontífice.

En un comunicado oficial difundido también en X el 8 de mayo, la Oficina del Presidente destacó la elección de Prevost como una oportunidad para que la Iglesia Católica reafirme su papel como “faro que orienta” en un mundo de “confusión, fragmentación y desafíos globales”. En el texto, el Gobierno elevó sus oraciones para que el nuevo pontífice lleve adelante su misión con “sabiduría y coraje” y para que su liderazgo se convierta en un escudo contra “la cultura de la muerte, el totalitarismo creciente y el relativismo inmoral”.

“Con profunda esperanza recibimos la noticia de la elección del nuevo Santo Padre, y este cónclave marca un nuevo capítulo en la historia de la Iglesia y del mundo”, dice el comunicado oficial de la Presidencia, en el que el expresa que esperan “que este pontificado sea un tiempo de unidad, de verdad sin temor y de caridad sin reservas”.

“Hoy más que nunca, anhelamos que la voz del Papa resuene con fuerza en la defensa de los pilares que han sostenido la civilización: la vida, como don principal; la libertad, como don sagrado del Creador; y la propiedad privada, como fundamento de la responsabilidad personal y del desarrollo de los pueblos. Que su palabra y testimonio sean escudo frente a la cultura de la muerte, al totalitarismo creciente y al relativismo inmoral”, dice el saludo presidencial, mediante el cual la administración libertaria buscó también alinear su narrativa política, una visión conservadora y espiritual, a la nueva conducción del Vaticano.

JJD