Hay sólo cuatro tipos de cambio, pero son 20 los precios del dólar según seamos exportadores o importadores

Más que distintos tipos de dólar, hay una veintena de diversos precios que se pagan o se cobran por cada billete norteamericano con el rostro de George Washington. “Hay un tipo de cambio, el del Mercado Único y Libre de Cambios (MULC), pero con diferentes percepciones de impuestos”, se defendían esta semana en el equipo económico, aunque minutos después difundían que el dólar tarjeta o para consumos en el exterior de hasta US$ 300 mensuales seguía a $ 262, que el de más de US$ 300, apodado Qatar, subía a $ 300, que el de importación de bienes de lujo saltaba de $ 150 a 300 y el que cobran los artistas y deportistas extranjeros por espectáculos en el país, conocido por el mote de Coldplay, se encarecía de $ 150 a 195, siempre y cuando sean clientes del Banco Nación. Otras entidades cobran más cara la divisa: el Qatar y el lujo, a $ 316,76; y el Coldplay, a $ 205,89.

El Gobierno oficializó el nuevo "dólar turista" y el tipo de cambio para artistas internacionales

“El tema es cómo se define tipo de cambio”, opina el profesor Juan Miguel Massot, de la Universidad del Salvador. “Cuando se incluyen como tipos de cambio a aquellos que parten del tipo oficial y se le agregan impuestos, aranceles, o se le restan retenciones, terminan siendo muchos dada la variedad de tasas de los impuestos. Sin embargo, a mi entender, no sólo no es estrictamente correcta esa definición, sino que también es irrelevante. Por caso, todos los países tienen aranceles de importación diferenciados, por lo que todos tendrían muchos tipos de cambio, aun cuando tengan un mercado único y libre de cambios de iure y de ipso, y así sea reconocido por todo el mundo, incluso por el FMI (Fondo Monetario Internacional). Lo mismo para aquellos que aplican algunos derechos de exportación, cupos, etc. Lo que sí importa es que hay un dólar oficial, al que se agregan o detraen impuestos y tasas, más cupos, cuando corresponde, de lo que surgen los pesos que efectivamente pagan o cobran los importadores y exportadores, los ahorristas, etc. Hay un dólar no oficial, el blue, y dos dólares que operan legalmente en el mercado financiero, el MEP y el CCL”, alude Massot al dólar bolsa o del Mercado Electrónico de Pagos y al contado con liquidación, a los que se accede triangulando con bonos y acciones para cobrar en la plaza local o internacional, respectivamente.

“Para mí, los diversos tipos de dólar tienen el objetivo de generar impacto en los televidentes, redes, lectores, pero es algo que siempre existió, porque la política comercial externa existe en todas partes, no así las restricciones cuantitativas, etc.”, opina el profesor del Salvador. “El grado de complejidad es otro asunto. Adicionalmente: en la literatura económica argentina, por ejemplo, a esos tipos de cambios se los denominaba tipos de cambios efectivos porque era el precio que efectivamente cobraba o pagaba el operador luego de la aplicación de la política comercial”, concluye Massot.

“Como las alícuotas de retenciones son variadas, netas de las mismas tenés varios tipos de cambio efectivos”, agrega María Castiglioni, socia de C&T Asesores Económicos. Pero más allá del debate académico sobre lo apropiado de los términos, está clara la complejidad de diversos precios efectivos de dólar, en comparación con otros países. Veamos entonces cual es las 20 variedades que existen:

Dólar soja: es el tipo de cambio oficial mayorista menos la retención a la exportación de la oleaginosa del 33%, lo que equivale a $ 101,63. En septiembre hubo un dólar soja a $ 200, pero en realidad es era el tipo de cambio al que había que descontarle la retención, por lo que el agricultor terminaba cobrando a $ 134. Dólar maíz o trigo: es el mayorista menos la retención para estos cereales del 12%, lo que supone $ 133,49. Dólar carne: es el mayorista menos el derecho de exportación para los cortes vacunos y la mayoría de los productos primarios, que llega al 9%. Es decir, equivale a $ 138,04. Las ventas externas de pescado tributan desde el 0% al 9%, según su nivel de mayor o menor elaboración. Dólar petróleo: es el mayorista menos el derecho del 8% que ahora rige para la exportación de crudo, aunque es variable, según el precio del barril, y puede bajar incluso hasta 0% si se abaratara mucho. Hoy es de $ 139,56. El oro también tributa al 8% y el cobre varía del 0% al 8%, según su cotización. Dólar cuero: los cueros, el maní y la industria forestal pagan diversos niveles de retención del 0% al 7%, según la agregación de valor. Los que tributan al 7% terminan recibiendo un dólar de $ 141,08. Dólar malbec: es el mayorista menos la retención para el vino (4,5%), pero también para las semillas y el litio. Son $ 144,87. Lo mismo paga la industria automotriz, salvo las exportaciones adicionales a 2020, que están libres de derechos. Dólar autopartista: es el mayorista menos la retención del 3%, con excepción de las ventas externas mayores a las de 2020, que tampoco tributan. Vale $ 147,14. Dólar mayorista: es el que rige para los exportadores e importadores, aunque después hay que considerar que los primeros pagan distintos niveles de retenciones o están exentos o están exceptuados de liquidar una parte de las divisas obtenidas, mientras que los segundos afrontan diferentes cargas tributarias y arancelarias. Está a $ 151,70. Hay exportaciones que no pagan retenciones como las de servicios, las economías regionales y la industria. El mayorista sigue rigiendo para las empresas argentinas con deudas en el exterior, pese a que constituye otra importante fuente de pérdida de reservas. Dólar minorista: es el que se aplica para el resto de los individuos. Rige para quien quiera cambiar sus divisas al tipo de oficial, aunque no le convenga, y como referencia para después aplicarle las variadas cargas tributarias que componen los dólares ahorro, tarjeta, Qatar y Coldplay. Cuesta $ 158,38. El dólar minorista rige para las personas que importen libros en papel o electrónico y medicamentos o contraten prestaciones de salud, plataformas y software educativos del exterior o compren pasajes de micros a países vecinos. Dólar tecno: las empresas de la economía del conocimiento sólo deben liquidar a pesos el 70% de sus exportaciones y pueden conservar en dólares el restante 30%, que después pueden convertir por el MEP a la moneda nacional. Por tanto, el dólar tecno equivale a $ 195,05. Además, los trabajadores free-lancers pueden conservar en dólares hasta US$ 12.000 por año. Dólar Coldplay: rige para las contrataciones de actividades artísticas y deportivas del exterior, desde los 10 conciertos de la banda británica hasta la próxima exhibición de Rafael Nadal, e implica sumar al dólar minorista el impuesto PAIS, del 30%. En un país escaso de divisas hasta para la producción local, estos artistas y atletas extranjeros antes se llevaban los dólares a $ 151,70 ahora pagarán $ 205,89 por cada uno. Dólar ahorro: una decena de restricciones impide que la inmensa mayoría de los ciudadanos pueda acceder a este tipo de cambio, que sólo rige para aquellos que nunca recibieron ningún tipo de subsidio o ayuda. En julio lo compraron hasta US$ 200 (cupo mensual) 1,4 millones de personas. Equivale al tipo de cambio minorista más el 30% del PAIS y el 35% de anticipo de impuesto a las ganancias, que se recupera al año siguiente, es decir, a $ 261,32. Dólar Netflix: para los servicios de streaming, ya sea audiovisuales y musicales, pero también para otros informáticos como el almacenamiento en la nube, siempre y cuando el gasto no supere los US$ 300 mensuales. Se suma el tipo de cambio minorista más 21% de IVA, 8% del gravamen PAIS y un 45% de Ganancias. Cotiza a $ 275,58. Dólar tarjeta: rige para compras de hasta US$ 300 mensuales en el exterior, ya sea de aquellos que viajan como los que compran bienes puerta a puerta en plataformas como Amazon o Alibaba. Al minorista se le suma el 30% de PAIS y el 45% de Ganancias, con lo que totaliza los $ 277,16. Dólar blue cara chica: en el mercado blue o ilegal, los cueveros toman el billete viejo pero vigente de US$ 100 con la cara chica de Benjamin Franklin a un 3% menos que el nuevo de cara grande. Por tanto, vale $ 281,30. Dólar blue: es el que se compra a los arbolitos de la calle Florida o en cualquiera de las cuevas, que suelen funcionar en negocios legales como casas de cambio o de giros de dinero, sociedades de bolsa o agencias de turismo. Cotiza a $ 290. Dólar MEP: es legal y suele conseguirse comprando con pesos el bono AL30 y vendiéndolo 24 horas después en dólares. Cuesta $ 296,23. Los turistas extranjeros pueden cambiar hasta US$ 5.000 en billetes al precio del MEP en casas de cambio. Dólar cripto: consiste en cambiar pesos por stable coins, o criptomonedas estables, como Tether o USD Coin, que son aquellas que están respaldadas por dólares, a diferencia del Bitcoin o Ethereum. Claro que ha habido fiascos con stable coins como TerraUSD. En la actualidad cotiza a $ 299. CCL: también llamado contado con liqui, sirve para girar divisas al exterior, mediante la triangulación con títulos públicos o acciones de empresas argentinas que cotizan en Wall Street, las llamadas ADR, o de multinacionales que se transan aquí con los certificados Cedear. Vale $ 311,86, aunque varía el precio según se cambien bonos, ADR o Cedear. Dólar Qatar o lujo: rige para las compras con tarjeta en el exterior que superen los US$ 300 mensuales, ya sea que se sumen gastos de turismo, comercio electrónico o servicios online como Netflix o los de la nube. Al minorista se le agrega el 30% de PAIS, el 45% de Ganancias y otro 25% de adelanto del impuesto de bienes personales, que también se recupera al año siguiente. Además es que el rige para importaciones de lujo como vehículos de alta gama, jets, barcos deportivos, bebidas alcohólicas premium, relojes, piedras preciosas, máquinas tragamonedas y de minado de criptomonedas. Ahora está a $ 316,76.

