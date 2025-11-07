La inflación de la Ciudad de Buenos Aires fue del 2,2% en octubre y acumula un 25,3% en 2025

El Insituto de Estadística y Censos de la Ciudad de Buenos Aires (IDECBA) informó este viernes que el Índice de Precios al Consumidor (IPCBA) fue de 2,2% en octubre de 2025, igual número al registrado el mes anterior, por lo que no hubo un cimbronazo a pesar de los vaivenes del dólar y las dudas de los vectores económicos en torno a las elecciones legislativas y las negociaciones de una ayuda de los Estados Unidos.

De esta manera, la inflación durante los primeros diez meses de 2025 acumuló un 25,3%, mientras que la variación interanual llegó a 33,6%.

Los detalles

Durante octubre la variación del IPCBA respondió fundamentalmente a las subas en las siguientes divisiones: Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, Alimentos y bebidas no alcohólicas, Restaurantes y hoteles, Transporte y Salud, que en conjunto explicaron el 64,8% del alza del Nivel General.

Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles aumentó 2,0%, con una incidencia de 0,40 p.p. en la variación mensual del IPCBA, al impactar principalmente las actualizaciones en los valores de los alquileres y de los gastos comunes por la vivienda. Le siguieron en importancia, las alzas en los precios de los servicios para la reparación de vivienda.

aumentó 2,0%, con una incidencia de 0,40 p.p. en la variación mensual del IPCBA, al impactar principalmente las actualizaciones en los valores de los alquileres y de los gastos comunes por la vivienda. Le siguieron en importancia, las alzas en los precios de los servicios para la reparación de vivienda. Alimentos y bebidas no alcohólicas promedió un incremento de 2,1%, contribuyendo con 0,36 p.p. al Nivel General. Al interior de la división, los principales impulsos provinieron de Pan y cereales (2,7%), Frutas (8,6%) y Carnes y derivados (1,7%).

promedió un incremento de 2,1%, contribuyendo con 0,36 p.p. al Nivel General. Al interior de la división, los principales impulsos provinieron de Pan y cereales (2,7%), Frutas (8,6%) y Carnes y derivados (1,7%). Restaurantes y hoteles registró una suba de 2,1%, con una incidencia de 0,24 p.p., por las alzas en los precios de los alimentos preparados en restaurantes, bares y casas de comidas.

registró una suba de 2,1%, con una incidencia de 0,24 p.p., por las alzas en los precios de los alimentos preparados en restaurantes, bares y casas de comidas. Transporte aumentó 1,9% e incidió 0,21 p.p., debido a los ajustes en los precios de los combustibles y lubricantes para vehículos de uso del hogar y, en menor medida, de los automóviles. En sentido contrario, las caídas en los valores de los pasajes aéreos contribuyeron a quitarle presión a esta división.

aumentó 1,9% e incidió 0,21 p.p., debido a los ajustes en los precios de los combustibles y lubricantes para vehículos de uso del hogar y, en menor medida, de los automóviles. En sentido contrario, las caídas en los valores de los pasajes aéreos contribuyeron a quitarle presión a esta división. Salud se elevó 2,0%, con una incidencia de 0,19 p.p., por las actualizaciones en las cuotas de la medicina prepaga.

En términos interanuales, las divisiones Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, Alimentos y bebidas no alcohólicas, Restaurantes y hoteles y Transporte, fueron las principales responsables del incremento de los precios minoristas, explicando el 60,6% de la variación interanual del Nivel General.

Bienes y Servicios

Durante el mes de octubre, los Bienes registraron una suba de 2,2%, por encima de los Servicios que aumentaron 2,1%.

La dinámica mensual de los Bienes respondió fundamentalmente a los incrementos en los precios de los alimentos (principalmente panificados, frutas y carnes), de los combustibles y lubricantes para vehículos de uso del hogar, de las prendas de vestir y de los automóviles.

En tanto, el comportamiento de los Servicios reflejó principalmente los aumentos en los valores de los restaurantes, bares y casas de comida, de los alquileres y de los gastos comunes por la vivienda.

Le siguieron en importancia, las subas en las cuotas de la medicina prepaga y de los establecimiento de enseñanza formal, junto con incrementos en los precios de los paquetes turísticos. Las variaciones negativas en los valores de los pasajes aéreos contribuyeron a aminorar el alza de esta agrupación.

Así, en los primeros 10 meses del año los Bienes acumularon una suba de 19,3% y los Servicios de 29,2%. En términos interanuales, los Bienes se mantuvieron estables en 23,7% i.a. y los Servicios se desaceleraron hasta 40,3% i.a. (-2,4 p.p. respecto del mes previo).