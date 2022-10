José de Mendiguren, secretario de Industria: “Queremos estabilizar manteniendo el poder del salario”

“Nosotros queremos estabilizar manteniendo el poder del salario”, dijo José Ignacio de Mendiguren, uno de los pocos voceros del Gobierno en el 58° Coloquio IDEA, en un diálogo informal con periodistas en los pasillos del hotel Sheraton de Mar del Plata. La apertura de ese paraguas es útil en un escenario en el que se comienza a hablar de la posibilidad de que Economía implemente, a partir de noviembre, un plan de estabilización que incluirá un congelamiento de precios por cuatro meses para bajar drásticamente la escalada de precios.

En diálogo con elDiarioAR, el secretario dijo que, al menos su área, no tiene conocimiento de que se vaya a implementar un programa de este tipo en el corto plazo. “Yo eso no lo tengo. Lo que a mi me toca es monitorear si se nos cae el nivel de actividad, si salen las leyes que tienen que salir para que no se nos corte las exportaciones”, dijo.

Respecto de si le parecería atinado una estrategia de ese tipo, evitó dar una respuesta y habló de una situación “muy delicada” a nivel global. “Fijate que en Estados Unidos la pobre Reserva Federal te da pronóstico de que la inflación para y se les va; Europa lo mismo. Hoy estas con la crisis de inflación global más severa desde la Segunda Guerra Mundial”.

El funcionario admitió que la inflación es el gran problema de los argentinos de a pie, que él palpa en su propia casa cuando llega a su casa y, según sus palabras, su mujer le muestra el ticket del supermercado y lo quiere “matar”.

Según las proyecciones del mercado recolectadas por el Banco Central en septiembre, la inflación terminará el año en 100,3%. Consultado por este medio sobre si cree que el cierre de 2022 llegará con una suba de precios interanual de tres dígitos, De Mandiguren se acotó a decir: “Espero que no, estamos haciendo lo imposible para que no sea así”.

De Mendiguren jugó la carta que los propios empresarios pusieron sobre la mesa con el lema oficial de “Ceder para crecer”. Dijo que todos deben poner de su parte para desacelerar la suba de precios, impulsada en gran parte por un componente inercial, y que detecta en la clase empresaria una “falta de responsabilidad” en ese plano. Recordó que hace 60 días, antes del ingreso de Sergio Massa al Gobierno, “todos pronosticaban las peores tragedias: default, devaluación brusca con un dólar que estaba a $350 y decían que se iba a ir a $400, que no había reservas, que se había roto la relación con las organizaciones internacionales”.

Dijo que, amparados por ese pronóstico apocalíptico, los empresarios aplicaron sobreprecios enormes para cubrirse. “Ninguna de esas tragedias pasó y los precios no se retrotrajeron”, sostuvo. Aseguró que “hoy estamos estabilizados” y que todos los actores sociales deberían “apostar a esta estabilidad para crecer”.

