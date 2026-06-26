Llega SpaceSail, la alternativa china a Starlink y el Internet satelital de Elon Musk

El servicio de internet satelital Starlink, de Elon Musk, dominó este sector prácticamente desde su lanzamiento. Sin embargo, un proyecto respaldado por el Gobierno chino se propuso desafiar su hegemonía. SpaceSail apenas cuenta con unos cientos de satélites en órbita terrestre baja, frente a los más de 10.000 de Starlink, pero la empresa asegura que ya dispone de los dispositivos suficientes para iniciar su primera aplicación comercial. Está expandiéndose a gran velocidad y, adelanta, entabló negociaciones con “decenas” de países para ofrecer cobertura de internet por satélite.

Según Blaine Curcio, fundador de la consultora Orbital Gateway Consulting, con sede en Hong Kong, SpaceSail se está dirigiendo “deliberadamente” a aquellos lugares donde Starlink enfrentó “problemas políticos o regulatorios”. En declaraciones al medio Rest of World, Curcio comparó esta estrategia con la del fabricante chino de coches eléctricos BYD, que aprovechó miles de millones en subsidios gubernamentales para adelantar a Tesla en ventas globales.

Aunque la reciente ronda de financiación de la empresa china se vio totalmente eclipsada por la histórica salida a bolsa de SpaceX —matriz de Starlink— por valor de 85.700 millones de dólares, cabe preguntarse si la creciente influencia global de China permitirá a SpaceSail abrirse camino.

¿Qué es SpaceSail?

El proyecto, denominado oficialmente Constelación SpaceSail o Qianfan (“Mil Velas”) en chino, fue lanzado en 2023 por la empresa estatal Shanghai Spacecom Satellite Technology (SSST), con el objetivo de proporcionar internet de banda ancha “rápido, seguro y fiable” en todo el mundo.

Lan Xinzhen, analista de la revista estatal Beijing Review, señala que SpaceSail también se concibió con la seguridad nacional en mente, y que eventualmente servirá de apoyo para “proyectos en el extranjero, el comercio marítimo y misiones diplomáticas”, sin depender de empresas o infraestructuras occidentales.

SSST cuenta con el respaldo del instituto de investigación estatal Academia China de Ciencias y del Gobierno Popular Municipal de Shanghái, que aportaron una financiación inicial de 6.700 millones de yuanes (unos 943 millones de dólares). Sigue siendo un proyecto financiado íntegramente por China, con inversiones limitadas a entidades corporativas u organizaciones económicas con sede en el país, excluyendo a Hong Kong y Macao.

La información pública disponible sobre la escala de las operaciones de SpaceSail es limitada. No obstante, según Qichacha, una plataforma de información empresarial china, SSST contaba con 343 empleados en 2024, los últimos datos disponibles. Su página oficial de LinkedIn indica una horquilla de entre 201 y 500 trabajadores, mientras que la plataforma de empleo china Jobui señala que la firma ofertó 224 puestos en 2024, lo que supuso un aumento significativo respecto al año anterior.

¿Cuántos satélites lanzó hasta ahora?

SpaceSail lanzó sus primeros satélites en agosto de 2024, poniendo en órbita 18 dispositivos de panel plano a bordo de un cohete denominado Larga Marcha 6A. Un segundo grupo de 18 satélites se lanzó dos meses después, seguido de un tercer grupo de otros 18 en diciembre.

En la actualidad, hay al menos 200 satélites activos de SpaceSail en la órbita terrestre, tras el duodécimo y más reciente lanzamiento a bordo del cohete Larga Marcha 8 en junio de este año. La compañía afirmó que ya cuenta con satélites suficientes para iniciar su primera aplicación comercial: el rastreo de buques en alta mar.

La empresa aspira a comenzar con servicios comerciales más amplios de cara a finales de 2026, cuando se espera que el número total de satélites activos en órbita alcance los 648. Su constelación constará finalmente de más de 15.000 satélites, lo suficiente para proporcionar una cobertura global completa, según SSST.

¿Cómo se compara SpaceSail con Starlink?

Starlink es el líder indiscutible del sector, con más de 12 millones de usuarios activos en 160 países y territorios. Opera una constelación de alrededor de 10.413 satélites, con planes de expandirse eventualmente hasta los 42.000.

SpaceSail se encuentra todavía muy por detrás, pero sus ambiciones son enormes. La firma asegura que tendrá más de 10.000 satélites operando en órbita de baja altitud para finales de 2030.

El analista Curcio advierte de que el éxito de SpaceSail no está en absoluto garantizado y que también afronta competencia interna dentro de China. SpaceSail debe competir por cohetes y financiación con su rival doméstico SatNet, otra empresa estatal china que está construyendo su propia constelación de satélites de tamaño similar, denominada Guowang. Sin embargo, SpaceSail sigue siendo el competidor más natural para Starlink, ya que SatNet se centra principalmente en las telecomunicaciones nacionales del interior de China y en la seguridad nacional.

Según informa, SpaceSail está negociando con 30 países para implantar su servicio, cosechando ya éxitos como alternativa a Starlink allí donde los acuerdos con la compañía de Musk se rompieron. Ya consiguió un contrato importante en Brasil, donde las autoridades chocaron con Musk en 2024 debido a la supuesta falta de moderación de contenidos en su plataforma social X. En febrero, la agencia reguladora de telecomunicaciones de Brasil, Anatel, autorizó a SpaceSail a comenzar sus servicios comerciales.

SpaceSail también ganó terreno en Kazajistán, donde registró una filial en enero de 2025, después de que las conversaciones con Starlink fracasaran debido a los requisitos de almacenamiento de datos y seguridad. En diciembre, la compañía firmó un acuerdo con el fabricante aeronáutico europeo Airbus para incluir SpaceSail como una opción de wifi a bordo de sus aviones.