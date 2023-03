Massa se reunió con bancos, fondos de inversión y compañías de seguro para explicar el último paquete de medidas

A horas de anunciar las medidas que obligan a los organismos públicos a liquidar bonos para estabilizar los dólares financieros y calmar la inflación, el ministro de Economía, Sergio Massa, se reunió desde poco antes de las 9 con ejecutivos de bancos, fondos comunes de inversión y compañías de seguros con el fin de detallar las últimas decisiones de su cartera.

El Gobierno obliga a los organismos públicos a liquidar bonos para estabilizar los dólares financieros y calmar la inflación

En el desayuno, convocado en el Salón Belgrano del Ministerio de Economía, Massa fue acompañado por los secretarios de Política Económica, Gabriel Rubinstein, y de Finanzas, Eduardo Setti; el jefe de gabinete de asesores, Leonardo Madcur; el presidente del Banco Central, Miguel Pesce, y el titular del INDEC, Marco Lavagna, entre otros.

Entre los banqueros, participaron el presidente de Banco Macro Jorge Pablo Brito; el presidente de la Asociación de Bancos de la Argentina (ABA) Claudio Cesario; el gerente general de la Asociación de Bancos Argentinos (ADEBA) Francisco Gismondi; el presidente de Banco Santander Alejandro Butti; Pablo León, gerente financiero de Banco Galicia; la CFO de BBVA Argentina Carmen Morillo; el presidente de la cámara de Fondos Comunes de Inversión Valentín Galardi; el presidente del Credicoop Carlos Heller; el titular de Bolsas y Mercados de la Argentina (Byma) Ernesto Allaria; el presidente de la Bolsa porteña Adelmo Gabbi; el CEO de Balanz Julio Merlini; el director de PPI Miguel Canale; el vice de Allaria Ledesma Juan Politi y Roberto Olson, presidente del Mercado Abierto Electrónico, además de representantes de las cámaras empresarias del sector, junto con otros directivos de entidades vinculadas a fondos de inversión y seguros.

Además de la liquidación de bonos, estuvieron sobre la mesa la caída de las reservas, los dólares financieros y el blue en alza, las metas del acuerdo con el FMI, la inflación fuera de control y la crisis bancaria global de los últimos días.

Es la segunda vez que se reúne el gobierno con estos grupos en lo que va de marzo, luego del encuentro que llevaron a cabo en ocasión del canje de deuda de principios de mes.

El encuentro se dio en medio de una situación financiera compleja, donde el BCRA sigue perdiendo reservas y lleva vendidos US$ 1.238 millones en lo que va de marzo. El impacto de la sequía ya hizo reformular las metas con el FMI al respecto.

En tanto que los dólares financieros suman presión y el blue este martes avanzó $8 y cerró en $394. La salida y desarme de fondos comunes de inversión registrados en las últimas horas, también suman incertidumbre en el panorama.

Por otra parte, el resultado fiscal de febrero informado este martes por la noche, sumó un déficit de $228.000 millones alcanzando un rojo de $432.000 millones para el primer bimestre. Esto agota prácticamente el tope acordado con el FMI de meta de déficit fiscal. En dos meses se habría cumplido el 98% del déficit de 1,9% del PBI permitido. Y falta marzo, donde las previsiones de la sequía no dan datos alentadores por el lado de la recaudación, y por más que se avance con la racionalización de gastos y se disminuyan en términos reales, no alcanza a compensar la baja de ingresos por la menor liquidación del campo.

Versiones en el mercado hablaban antes de la reunión y del anuncio de las nuevas medidas de un desayuno “para explorar condiciones con las que atraer a estos actores a tener una mayor exposición a la deuda pública para lograr, no solo rollear los vencimientos, sino conseguir financiamiento neto que ayude a financiar el déficit y no tener que echar mano a los adelantos transitorios del Central, algo que hasta ahora no ocurrió este año y que en tal caso, también esta topeado por la meta acordada con el FMI de 0,6% del PBI, unos $160.000 millones”.

Con información de NA.

