Milei logra una ovación en un foro financiero, pero los inversores hunden las acciones y bonos

Javier Milei estaba exultante en el Latam Economic Forum, un foro financiero que se organiza desde hace 10 años y esta vez se celebró en Parque Norte. Recibió ovaciones cada vez que resaltó el ajuste fiscal y atacó a la clase política, que un día antes había votado en la Cámara de Diputados un aumento jubilatorio que él piensa vetar. El foro estaba organizado por las firmas Seitus Finances y Research For Traders, del contador Darío Epstein, uno de los que asesoró en economía a Milei en la campaña pasada pero que finalmente no se incorporó al Gobierno. Lo recaudado en entradas en este foro con fuerte presencia del empresariado de la colectividad judía y pocos representantes del círculo rojo tradicional irá destinado al Fondo de Acción Social de Jabad, una agrupación ultraortodoxa, y la cooperadora del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez. Pero entre tanto aplauso, espontáneo o de claque, y tanta solidaridad, los inversores, mientras, profundizaban su desinversión en acciones y bonos argentinos.

“Yo te digo cómo lo ve Wall Street: si baja el déficit, suben los bonos, pero si suben las jubilaciones, por más que sea justo porque cobran muy poco, como es sin financiación, explota todo por los aires”, reflexionó al finalizar el foro Epstein junto con elDiarioAR y otros medios.

“El mercado dice: 'No me va a pagar la deuda'”, agregó. Por eso, bajan los bonos este miércoles hasta 5,1% y el índice riesgo país, que mide la credibilidad de los títulos públicos tomados en Estados Unidos, sube 1%, hasta 1.510 puntos básicos. Las acciones argentinas en Wall Street repuntan hasta 4,6% en la jornada, pero en el arranque del mes caen hasta 12,9%, en el caso de la desarrolladora inmobiliaria IRSA, de Eduardo Elzstain, otro integrante de Jabad y amigo del presidente, ausente en este foro. Los dólares paralelos también se calman este miércoles tras su reciente ascenso: a $1.255 el blue, a $1.281 el MEP y a $1.306 el contado con liquidación.

“El deterioro empezó cuando se trabó la ley Bases”, admitió Epstein, que vincula este proyecto con los planes de grandes inversiones. “Porque vos querés inversion y te falta la pata de crecimiento. Necesitamos crecer, eso lo admite desde Cristina (Fernández de Kirchner) a Milei, la diferencia es si con o sin gasto público”, opina el dueño de Research For Traders.

Sucede que en Wall Street esperaban que el dictamen de la ley Bases en el Senado se concretara antes del 25 de mayo y su demora y los cambios al proyecto original provocaron desconfianza. También calculan incluso que la iniciativa podría ser rechazada en general por 39 senadores, lo que implicaría una dura derrota del oficialismo, que se sumaría a la de ayer en Diputados.

“El futuro es desafiante: veremos cómo se sale del cepo y cómo se genera crecimiento para sumarlo la buena noticia de la baja de la inflación”, opinó entre el público Gabriel Holand, director general de HR Global. Otros inversores que prefirieron el anonimato fueron más duros: “No hay plata, ni crédito, la inflación baja hasta ahí, hay cepo, no se liquida la cosecha y encima la oposición juntó los votos para subirte las jubilaciones. Pero aún no es el fin de la ilusión en el giro al libre mercado. No es el final porque puede haber más torniquete fiscal. Lo que no ves dónde termina esto, hay que ver el factor social, cómo se sale del cepo sin dólares”.

Pero eran críticas aisladas y en voz baja. A la hora de aparecer Milei en escena, los financistas se deshicieron batiendo sus palmas.

Los diputados, “degenerados fiscales”

“¡Hola a todos!”, arrancó con voz ronca el presidente su discurso. “Está el profesor (Ricardo) Arriazu, yo ya gané”, afirmó, celebrando que el reputado consultor, que había expuesto más temprano, se quedara a escucharlo.

También felicitó al evento de “caridad en el buen sentido porque es voluntaria, y no por la fuerza”. Palabras conmovedoras de quien encabeza un gobierno que demoró la entrega de alimentos a comedores, mientras impulsa su primera baja de impuestos en el paquete fiscal con alivio de Bienes Personales, blanqueo de capitales y Régimen de Incentivo de Grandes Inversiones (RIGI).

“Un acuerdo de precios y salarios no está en mi concepción, soy liberal libertario”, logró el primer aplauso. Después vino el seguno. “¿Han visto a los degenerados fiscales de anoche?”, se refirió a los diputados. “Nosotros hicimos un ajuste de 7% del PBI y vamos a seguir dando la pelea”, lo aplaudieron. “Cada vez que degenerados de la política quieran ir contra el equilibrio fiscal, voy a ir a vetar todo, me importa dos carajos”, más palmas batidas.

“Dicen que hice mucha licuadora y poca tijerita, pero el 90% del ajuste es motosierra y sólo 10%, la licuadora”, sostuvo, olvidándose de mencionar el peso clave del aumento del impuesto PAÍS en su ajuste fiscal. Después habló de la “reducción de ministerios a la mitad: no fue gratis, ya despedimos a 25.000 (personas) y vamos a llegar a 75.000. Eliminamos de cuajo la obra pública”, celebró mientras lo oía el presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, Gustavo Weiss, que descarta una recuperación económica.

“Sabíamos que esto iba a generar tensión social y caída de la actividad”, recordó el jefe de Estado. “Habíamos anunciado que iba a haber contracción de la actividad y por eso hicimos una fuerte política de contención, duplicamos la AUH (asignación universal por hijo), la Tarjeta Alimentar, aumentamos la ayuda escolar, el financiamiento a la clase media en el colegio privado. Toda una enorme tarea que hizo la ministra (de Capita Humano, Sandra) Pettovello, que ha sido tan torpedeada en los últimos días. Hicimos tanto ajuste y sólo hubo reclamos de los gerentes de la pobreza”, apuntó a los líderes de movimientos sociales.

“Llegó el jefe. Hola, jefe”, interrumpió para saludar a su hermana Karina, secretaria general de la Presidencia. “Tenían fondos fiduciarios donde estaba involucrados varios estratos de la sociedad, no sólo los gerentes de la pobreza, hay 'empresaurios' y otras personas que uno se las imaginaría mas espirituales”, apunto contra empresarios y quizás líderes religiosos, en una acusación misteriosa. Por ahora, ha disuelto el Fondo de Integración Sociourbana (FISU), después de una serie de denuncias mediáticas sin pruebas pero que bastaron para demoler la necesaria política de mejoramiento de barrios populares.

Milei se refirió a su plan para pasar deuda del Banco Central al Tesoro, como uno de los pasos previos a liberar el cepo. “Estamos ahí de terminar con el problema de los pasivos remunerados (del Central) de $18 billones, de los cuales $12 billones tengo la buena noticia de que están en manos del sector público, 7 billones en las del Banco Nación. Una parte la tiene el Banco Provincia, en manos de un enemigo político, que llena de pauta a los medios para ensuciarnos. Pero el Banco Provincia no tiene mucha posibilidad de hacer otra cosa”, apuntó contra Axel Kicillof pero igual pronosticó su adhesión a los bonos del Tesoro.

Otro paso previo a salir del cepo consiste en acabar con la deuda que tiene un seguro de recompra, o put, que creó el gobierno anterior: “Vamos a terminar con el problema de los puts, un mamaracho del gobierno anterior con aval del FMI (Fondo Monetario Internacional). ”Cuando terminemos de resolver ese problema, chau cepo“, prometió.

AR/JJD