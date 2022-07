Nicolás Pino, de la Sociedad Rural: “Por supuesto que hay gente que está pasándola peor, pero queremos explicar qué pasa con el campo”

En medio del tembladeral político y económico que atraviesa la Argentina, uno de los sectores cuyos precios mejoraron por la guerra de Ucrania, el campo, organizará este miércoles un cese de comercialización de granos y carnes por el faltante de gasoil y contra las retenciones a la exportación. Uno de los integrantes de la Mesa de Enlace que lo convocó, Nicolás Pino, presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), explica sus razones y analiza el contexto actual.

¿Cómo observa la alta tensión política y económica de esta semana?

Tu descripción es la que es: fue una semana que ya desde el fin de semana venía con mucha, mucha tensión. Creo que realmente la tensión se genera por un tema de política interna dentro del frente que está conduciendo la Argentina desde hace un tiempo. Y esa discusión interna que tienen ellos derrama sobre la economía, sobre la sociedad, toda esta situación de que no se sabe bien cómo está la cosa. Y evidentemente este cambio de ministro de Economía genera más incertidumbre a la poca certeza que que se va teniendo desde hace tiempo.

¿Cómo piensa que va a terminar todo esto? ¿Cuál es su temor?

Más que temor, es incertidumbre. Pero confío en que que esta coalición de gobierno se ponga de acuerdo y que realmente podamos transitar lo que queda hasta la próxima elección de una manera más armoniosa, más ordenada y que se pongan las reglas claras. Desde nuestro sector venimos reclamando hace tiempo el tema del gasoil. Ahora esta incertidumbre que tenemos también por lo que respecta a la importación de fertilizantes. Creo que sí o sí el Gobierno debe dar el lineamiento de en qué condiciones vamos a seguir hacia adelante.

¿Por qué van a hacer este cese de comercialización en un momento donde falta el gasoil y aumentan los precios de los insumos como el combustible o los fertilizantes, pero también se han incrementado mucho los precios de las materias primas agrícolas?

Saliéndonos de la coyuntura, no sé si subió o bajó la rentabilidad, qué sé yo, la manifestación del 13 de julio es un día de concientización, es un día que hemos llamado Jornada Federal de Demanda. ¿Y qué queremos? Vamos demandar, sí, pero también ofrecer el potencial que tiene todo el sector, no solo del campo, lo que nosotros representamos, sino toda esa potente agroindustria que se juntó el otro día en la Sociedad Rural y que emitió ese documento tan importante y tan concreto. Este sector, con las condiciones lógicas que nos habiliten a trabajar tranquilos, tiene mucho para ofrecer y para poner una Argentina en crecimiento, ¿no? Entendemos que esa jornada que va a ser federal: va a ser en diferentes puntos de las provincias de la Argentina. Es un día de reflexión. Por eso creemos que va a venir seguramente acompañado de un cese de comercialización. Lo importante de ese día es lo que pide el campo y lo que tiene para ofrecer el sector. Y comunicárselo a la sociedad, por supuesto, dentro de la sociedad, a toda el área política, ya sea oficialista u opositora.

¿No le parece que quizás no es el momento correcto? Dado que si uno mira la guerra de Ucrania, los productores de alimentos son los de los beneficiados. Hay gente que en esta coyuntura la está pasando mucho peor.

Por supuesto que hay gente que está pasándola peor que el campo. Aparte, recordemos que nuestro sector gracias a Dios durante la pandemia pudo seguir trabajando. Hay muchísimos argentinos, muchísima gente de la sociedad que durante estos dos años horribles la han pasado mucho peor. Pero hay que concientizar que si bien, como vos bien describís, por una circunstancia puntual de la guerra, las commodities subieron, el productor argentino es el que menor precio recibe por el trigo en el mundo. Recibe el 32 o 33% del precio real. Entonces, ¿es el momento, no es el momento? Nosotros vivimos en esta sociedad y compartimos con la sociedad todo y sabemos del momento difícil, pero por eso hay que repetir esto como un llamado de atención, es explicarle a la sociedad qué es lo que está pasando con el campo. La soja vale casi 600 dólares la tonelada y el productor argentino recibe 45.000 o 47.000 pesos. Entonces decimos: “Señores, necesitamos esto para producir más”.

Se dijo que esta manifestación del miércoles era por el faltante de gasoil y contra las retenciones. Pero por un lado las refinadoras dice que está mejorando el abastecimiento de gasoil y, por otro lado, Silvina Batakis, que por lo menos en privado decía antes que estaba a favor de subir las retenciones, ahora como ministra de Economía dijo que no las va a tocar...

Del tema retenciones, la Rural fue muy clara. Por eso hicimos la acción de amparo que presentamos en la Justicia y por eso decimos que en este momento los derechos de exportación son ilegales. No hay una ley que permita esos derechos, menos modificar sus alícuotas. Por eso decimos: “Señores legisladores, a ocuparse del tema de derecho de exportación, porque estamos viviendo en un halo de ilegalidad y fuera de lo que dice la Constitución. Por el lado del gasoil, ojalá que suceda, que se vaya regularizando, que el aumento en el porcentaje de corte [más biodiesel en el gasoil] vaya teniendo efecto y que todos podamos pasar este momento. No hay que mirar para atrás, pero no podemos ocultar que venimos así desde hace dos o tres meses. Allá por principios de abril hubo ya un marcado problema con el combustible. Venimos diciendo desde la Rural desde fines del año pasado que esta posibilidad iba a ocurrir. De hecho, ocurrió. Yo por ahora lo que recibo de diferentes zonas del país, más que todo del Norte, es que todavía hay restricciones. Ni hablar de los valores, que nadie sabe cuánto vale el gasoil.

La liquidación de granos es la menor en 19 años. ¿Por qué hay tanta demora?

La incertidumbre que tiene la Argentina hoy en materia macroeconómica también el productor la siente, la vive. Siempre el productor argentino es un poco más reacio a entregar toda su cosecha. Es el resguardo de valor que sentimos los productores, es nuestro producto y vamos calzando nuestras ventas a medida que vamos necesitando. Evidentemente esta incertidumbre también hace que se retraiga un poco la venta, que creo que está en un 44 o 45% de entrega en lo que respecta a la soja. Así que la restricción existe.

¿Puede haber más liquidación en el segundo semestre? ¿Depende de que haya más certezas económicas o va a haber momentos donde el productor va a tener que liquidar para cubrir gastos?

Por supuesto, cuando estemos entrando en lo que es la siembra futura de grano grueso, seguramente ahí haya más liquidez, porque para comprar los insumos necesitamos dinero. Por eso nos estamos basando en el grano. Si vos ves en el tema ganadero, por ejemplo, no se está trabando la oferta. Te diría que me parece normal. Los remates de invernada se han realizado como siempre, hay movimiento. Pero si no hay certeza en la economía, el productor se guarda su producido para ver cómo sigue, ¿no?

¿Cuando es la siembra de la cosecha gruesa?

Depende de la zona. Yo calculo que en agosto ya se empieza a programar. Ya tenés gente que está viendo que quiere calzarse y empezar a comprar fertilizante, por ejemplo. Y hasta la semana pasada, no sé esta semana, pero un gran jugador de comercialización de fertilizantes había frenado su su venta. Vamos a ver cómo evoluciona.

¿Está habiendo problemas por el control de importaciones para el campo?

Aquí no, salvo esta empresa grande que la semana pasada comentó ante la incertidumbre de poder importar. No nos olvidemos que Argentina, según me dijeron, importa el 70% de los fertilizantes y fitosanitarios.

En cuanto a maquinaria agrícola o pick ups, ¿Está bien el abastecimiento?

Sobre pick ups, yo sé de muchas empresas que tiene mucho tiempo de demora en la entrega. En lo que es maquinaria agrícola se comercializa, sí, pero con más problemas en todo lo que es la gama de repuestos, cubiertas, por ejemplo. Aunque parezca mentira, en cubiertas ya desde fines del año pasado hay problemas en conseguirlas para la maquinaria pesada.

Hay dos temas que preocupan: uno es que empieza a caer el precio de los granos después de haber de alcanzado un alto valor y otro es la sequía, que puede llevar a menor cosecha...

En cuanto a los granos es real que tiene una situación de baja de precio. La situación insólita en Europa de que Rusia invade generó mucha incertidumbre, muchos problemas y los granos tuvieron un pico muy importante. Pienso que los mercados se van a ir normalizando poco a poco. No podemos esperar que esos valores se mantengan en el tiempo y ya empezaron a bajar, pero todavía el problema en Europa no ha terminado. La soja hoy cotizaba a 580 dólares, contra 640 que llegó a tocar. Pero este precio y el de trigo siguen siendo buenos.

¿Y en cuanto a la sequía?

Fijate vos que en la zona netamente triguera, el sudeste bonaerense, hay lugares que hace 60 días que no llueve y eso frena la posibilidad de siembra. Según nos han pasado, cerca de 1 millón o 1.200.000 hectáreas todavía están esperando para tener un poco de humedad para sembrar. Es muy adelantado hablar de futuros rindes porque todavía estamos en proceso de siembra, pero esperemos que el clima no nos juegue una mala pasada, como nos jugó durante el fin de año pasado.

Hablando de sequía, lo vinculo a la crisis climática y a todas las polémicas ambientales que hay en torno al campo, desde el impacto de la ganadería, ahora Misiones quiere prohibir el glifosato, hay discusiones sobre la fumigaciones, la deforestación, la ley de humedales. ¿Qué responde el campo ante todas estas críticas que suele haber?

En el campo, más que que salir a responder así arbitrariamente, por lo menos desde nuestra entidad hicimos en cabeza de Marco Pereda, vicepresidente de la Rural, y Andrés Costamagna, vocal, una Comisión de Sustentabilidad que está trabajando con muchísimos actores de este tema. Cuando digo muchos son asociaciones de conservacionistas, cambiando ideas y diferentes puntos de vista. Creo que es un tema que hay que abordarlo con muchísima seriedad. Hay mucha opinión sin conocimiento concreto, sin bases sólidas. Por ejemplo, lo de Misiones es malo. Al glifosato hay que usarlo con los cuidados correspondientes y hay que ver las buenas prácticas agropecuarias. Se puede explicar que no es nocivo o que somos realmente profesionales para la aplicación y esos productos se aplican sencillamente para para lograr más rinde, más potencial de de producción. Así que es un tema no menor.

