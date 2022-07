ATE, contra las medidas de Economía: piden el Salario Universal y rechazan congelar puestos en el Estado

Hugo “Cachorro” Godoy, Secretario General de ATE y Secretario Adjunto de la CTA Autónoma, le apuntó este lunes a la ministra de Economía, Silvina Batakis, tras los anuncios realizados por el gobierno más temprano y rechazó la falta de discusión del Salario Básico Universal y el congelamiento de la creación de nuevos puestos en el Estado.

Una por una, cuáles son las medidas económicas anunciadas por Batakis

Saber más

“Lamentablemente he escuchado (los anuncios de la Ministra) y estoy muy preocupado. Desde nuestro gremio y nuestra central creemos que es más de lo mismo y peor”, sentenció el dirigente, al tiempo que confirmó que distintas organizaciones que nuclea la Central de Trabajadores Argentinos tienen “previsto para el miércoles próximo realizar asambleas. Queremos discutir la necesidad de un Salario Universal”.

Más temprano, Batakis, en compañía del ministro de Desarrollo Productivo, Daniel Scioli; el de Agricultura, Julián Domíngiez; el de Turismo, Matías Lammens; la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Ponto; y el presidente del Banco Central, Miguel Pesce, habló de un control de los gastos del Estado que permitirá ahorrarse 600 mil millones de pesos, a partir de la modificación de la ley de Administración Financiera. “Todos los organismos del sector publico tienen que estar contemplado en el manejo eficiente de todas las erogaciones. Vamos a hacer un sistema de cuentas únicas”, planteó. Acto seguido, confirmó la ampliación de “la congelación de los empleados a todos los segmentos del Estado”.

Al respecto, Godoy aseguró que estas medidas tendrán “tres impactos directos graves ára los trabajadores. El primero es sobre la no renovación de las vacantes (de jubilados), cuando necesitamos un Estado cada vez más presente y con mayor capacidad de fiscalización”, comenzó su queja en declaraciones a A24. “El segundo impacto fuerte y negativo es que no se cumpliría con el compromiso de pasar 30 mil trabajadores a planta permanente como se comprometió el gobierno en diciembre de 2020”, remarcó. Y completó: “La tercer cuestión grave es que cada día, tanto en las tareas de salud, como educación, como en otras áreas sensibles, no se estarían concretando nuevos puestos de trabajo. El gobierno debería aclararlo porque está incumpliendo compromisos tomados con los trabajadores”.

El congelamiento, señaló, va a impedir avanzar “en una medida que ya venía sumamente demorada” como es el pase a planta de 30.000 trabajadores y trabajadoras y que a la fecha recién se hizo efectivo para unos 4.000 casos.

“Los concursos implican ingresos, y cesar los contratos y nombrar a la misma persona en un cargo concursado en el Estado es un nombramiento, aunque ese trabajador tenga 15 o 20 años de antigüedad. Por lo que es una manera de seguir condenando a miles de trabajadores y trabajadoras a una situación de precariedad laboral, y no cumplir con un compromiso asumido por el mismo Gobierno”, cuestionó Godoy.

Además, la medida “impide fortalecer áreas necesarias para promover una mayor capacidad de intervención en la vida económica del país, por un lado para alentar la reactivación, y por otro, para controlar las áreas estratégicas en las que hoy hay un colador del cual se favorecen los grupos más poderosos”, advirtió.

“Pienso en los puertos, en las áreas marítimas y fluviales, en la Aduana, en las áreas de control financiero para frenar fuga de capitales, y en las empresas del Estado que tiene mejorar su servicio y funcionamiento. Y eso se sostiene gracias al trabajo de miles de trabajadores y trabajadoras”, destacó el dirigente.

Para Godoy los anuncios “son más de lo mismo: medidas de ajuste que van a impactar negativamente en la vida económica y social para la mayoría de los argentinos”. Y agregó: “Ratificar las metas con el FMI es intentar bajar la inflación con recesión, y como la especulación de los grupos económicos continua aumentando los precios vamos derechito a un escenario de recesión con inflación”. “Esto junto a la no generación de empleo va a afectar severamente a los sectores populares”, advirtió.

Días atrás, la CTA Autónoma convocó para el próximo miércoles 13 de julio asambleas en los barrios y en los sectores de trabajo para “avanzar en el Salario Básico Universal para todos los trabajadores y trabajadoras informales; por un aumento general de salario para empleados públicos y privados; un aumento para jubilados que perciben la mínima y reiterar la urgente convocatoria al Consejo del Salario”.

La CTA Autónoma convoca a asambleas en los barrios y sectores de trabajo este miércoles 13 de junio, para discutir y avanzar en un #SalarioBásicoUniversal. pic.twitter.com/74zVjtY1sv — CTA Autónoma (@CTAAutonoma) 8 de julio de 2022

En el mismo sentido, el dirigente social Juan Grabois había reclamado días pasados en una columna en elDiarioAR que la portavoz oficial de la presidencia, Gabriela Cerruti, “decidió clausurar la discusión sobre la principal reivindicación social de los trabajadores más pobres en la Argentina: el Salario Básico Universal, un refuerzo de ingresos para recuperar un poquito de lo que nos robaron”.

“El Salario Básico Universal fue defendido públicamente por dirigentes y organizaciones tan variopintas como la propia Cristina Fernández de Kirchner, integrantes de la Liga de Gobernadores, el movimiento feminista, el movimiento ambiental, los pueblos originarios, los agricultores familiares organizados, el Movimiento Evita, la Campara, Daniel Arroyo, Martín Insaurralde, Juanchi Zabaleta, Mercedes D’Alesandro, Andrés Asiain, el Cuervo Larroque, Claudio Lozano… sin contar el clamor del propio Papa Francisco que lo reiteró en varias ocasiones. Sin embargo, este consenso de palabra no se transforma en una decisión concreta ni en una pelea real por esta política. Todavía”, sostuvo Grabois.

Con información de agencias.

IG