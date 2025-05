Paro de colectivos: qué líneas se sumaron a la medida gremial de la UTA y cuáles andan

El paro de colectivos confirmado por la Unión Tranviarios Automotor (UTA) tras la disidencia entre las partes (empresarios y choferes) por el reclamo salarial, comenzó a la medianoche con usuarios confundidos debido a que algunas empresas de transporte comunicaron recién en el inicio de la mañana su participación en la protesta gremial y otras empresas decidieron circular con normalidad.

La medida, que influye a nivel nacional, afecta a más de 300 líneas en el Área Metropolitana de Buenos Aires, mientras que también hay otros puntos clave del país que se ven complicados ante el paro.

Las líneas que actualmente no funcionan son: 1, 2, 4, 10, 12, 15, 17, 19, 22, 29, 32, 33, 34, 37, 39, 41, 42, 45, 46, 47, 49, 53, 55, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 70, 71, 75, 78, 86, 87, 88, 90, 92, 93, 95, 96, 97, 102, 103, 105, 109, 110, 111, 113, 114, 118, 119, 123, 124, 126, 127, 128, 129, 133, 136, 140, 143, 145, 148, 151, 152, 153, 154, 158, 159, 160, 163, 166, 169, 172, 174, 176, 178, 179, 180, 181, 182, 184, 185, 193, 194, 195, 219, 300, 338, 372, 382, 383, 406, 500, 584, 603, 619 y 620.

Acerca de las empresas que no se sumaron a la medida gremial, la que cumple con el recorrido habitual es DOTA, la cual en los últimos meses no se incorporó a ninguno de los paros establecidos por la UTA.

En Ciudad de Buenos Aires las líneas que sí funcionan de DOTA son: 5, 6, 7, 8, 9, 20, 21, 23, 24, 25, 28, 31, 44, 50, 51, 56, 57, 74, 76, 79, 84, 91, 99, 100, 101, 106, 107, 108, 115, 117, 130, 135, 146, 150, 161, 164, 168, 177 y 188.

Mientras que en Provincia de Buenos Aires andan los colectivos 256, 263, 271, 299, 370, 384, 385, 388, 403, 405, 421, 429, 435, 440, 503, 514, 520, 540, 550, 551, 552, 553, 570, 740.

Se espera que la línea 60, que funcionaría de forma normal, realice una marcha este martes en el Puente Saavedra.

Respecto a la situación de Metropol, después de varios conflictos por la falta de información oficial, se anunció que la empresa se adhiere de manera parcial al paro.

Se confirmó que las líneas 65, 90, 151, 194 y 195, que circulan por Capital Federal, no funcionan.

Caso contrario ocurre con las líneas 136, 163, 176, 182, 228, 237, 276, 310, 322, 326, 327, 336, 365, 386, 392, 448, 503, 504, 507, 510, 670 y 741A, las cuales completan su recorrido con normalidad.

Paritarias complicadas

Desde el sector empresario aseguraron en la noche del lunes que se cayó la negociación paritaria y que la Unión Tranviarios Automotor (UTA) rechazó todas las propuestas presentadas hasta el momento.

“La negociación está caída, no hay forma de acordar”, sostuvieron esta noche fuentes del sector, tras la fallida reunión en la Secretaría de Trabajo de la Nación, encabezada por Julio Cordero.

La medida de fuerza por 24 horas fue ratificada por la conducción de la UTA luego de que fracasaran las instancias de conciliación y no se alcanzara un acuerdo salarial. El gremio reclama elevar el salario básico de $1.200.000 a $1.700.000, mientras que los empresarios ofrecieron un incremento del 6% y pagos no remunerativos, lo que fue calificado por la organización sindical como “una falta de respeto”.

En caso de concretarse, el paro afectará a más de 300 líneas de colectivos en el AMBA, desde la medianoche del martes hasta el primer minuto del miércoles.

“Lo último que ofrecimos fue para mayo un sueldo remunerativo de 1.240.000 pesos y 50.000 no remunerativo; para junio un remunerativo de 1.270.000 y 50.000 no remunerativo y para julio un remunerativo de 1.310.000. Se cayó la negociación. La UTA no aceptó ninguna de las opciones que ofrecimos”, sostuvo a la prensa uno de los empresarios que participó de la reunión.

La UTA contra el Gobierno

Mientras la Unión Tranviarios Automotor (UTA) confirmaba este lunes que llevaría adelante un paro de colectivos de 24 horas este martes 6 de mayo, en todo el país, lanzó fuertes críticas contra el Gobierno Nacional por el rumbo de la negociación salarial.

“Esta negociación paritaria se inició en febrero y hasta la fecha solo se nos han realizado ofrecimientos por debajo de la inflación”, señaló el gremio en un comunicado firmado por el Consejo Directivo Nacional y las juntas ejecutivas seccionales.

“Queremos desmentir el comunicado estatal, ya que en ningún momento se pretendió un aumento salarial del 40%”, afirmó el sindicato y añadió: “La posición de UTA no es caprichosa ni extorsiva como nos pretenden calificar”, continuó el texto. “Queremos un salario digno, en línea con la inflación, acorde a las tareas que desarrollamos diariamente”.

Según el comunicado, durante semanas el gremio participó de reuniones sin recibir propuestas razonables por parte de las cámaras empresarias, y cuestionó que “si el Gobierno Nacional pretende tener la tarifa más baja del país, que sepa que no lo va a hacer con el sueldo de los trabajadores del transporte”.

En ese sentido, la UTA acusó al Ejecutivo de poner límites a las paritarias y ajustar con los sueldos. “No vamos a permitir que los trabajadores del transporte sean la variable del ajuste”, remarcó.

“Paramos para defender nuestro trabajo, por un sueldo digno y por el sustento de nuestras familias”, advirtió el sindicato, y denunció el achicamiento del sistema de transporte con menos unidades, menos frecuencias y menos trabajadores.

Además, cerró: “Una vez más, los trabajadores, todos juntos, sin distinciones, vamos a defender nuestros salarios”.

La palabra de los empresarios

El presidente de la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (Aaeta), Luciano Fusaro, afirmó este martes que el sector patronal no puede hacer frente a nuevos aumentos salariales para los choferes, porque tiene “congelados sus ingresos”.

Fusaro dijo que el reclamo de los choferes nucleados en la Unión Tranviarios Automotor (UTA) “es ajuste salarial por inflación, que parece justo y como empresarios nos gustaría darlo, pero el problema es que tenemos el boleto congelado desde hace nueve”.

El titular de Aaeta explicó de ese modo el planteo empresario frente a la medida de fuerza de 24 horas que cumple hoy la UTA, y que impacta en numerosas líneas de colectivos que no tienen actividad afectando a millones de pasajeros, especialmente en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

Fusaro explicó que “si bien en marzo empezó a haber aumento de tarifas” en los colectivos, ese incremento “fue para bajar los subsidios” que paga el Estado, por lo cual “para las empresas la plata es la misma”.

“A diferencia de otras actividades nosotros no fijamos el precio de lo que hacemos, sino que lo fija el Estado, a partir de una cuenta de nuestros costos” y a partir de esas cifras desde el sector gubernamental “nos dicen esta es la plata que ustedes tienen para gastar”, detalló.

El empresario añadió que “en esa cuenta” que hace el Estado de los costos empresarios “no se incluyó una partida para ajustes paritarios”, por lo que el sector patronal no cuenta con margen para otorgar aumentos salariales.

“Estuvimos negociando y haciendo un enorme esfuerzo, hablando con (las secretarías de) Trabajo y Transporte hasta último momento, para lograr alguna oferta intermedia porque el momento es difícil para todos, pero no se llegó a un acuerdo y por eso el gremio llamó a esta medida de fuerza”.

El Gobierno habla de “extorsión”

El Gobierno Nacional calificó este lunes como “paro extorsivo” a la medida de fuerza decretada para este martes, por el término de 24 horas, de parte de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y señaló que la decisión gremial “toma de rehenes” a los pasajeros.

“Mañana martes 6 de mayo el gremio UTA (Unión Tranviarios Automotor) decretó un paro extorsivo por no haber recibido un aumento de sueldo del 40%, el cual supera ampliamente las pautas salariales de gobierno por lo que el gremio resolvió tomar de rehenes a los pasajeros y no prestar tareas luego de meses de negociación”, sostuvo la Secretaría de Transporte mediante un comunicado difundido esta tarde.

Asimismo, agregó que “el gremio UTA rechazó el aumento ofrecido por las empresas luego de múltiples negociaciones en la Secretaría de Trabajo” y detalló que “el paro afecta a las líneas de colectivo del AMBA, a las 103 líneas de jurisdicción nacional que circulan en el AMBA, a las 31 de CABA que circulan por la ciudad y a las 102 de Provincia de Buenos Aires”.

Aclaró que “hay líneas de colectivo que no acatarán la medida del paro” y detalló: “Estas empresas son el grupo Metropol y Dota, a la vez que otras empresas lo están definiendo. Se espera que más del 50% de las empresas de transporte no acate el paro”.

Todos los días circulan en el AMBA en colectivo más de 4,5 millones de personas, se hacen más de 9 millones de viajes en el área metropolitana de Buenos Aires y circulan por día alrededor de 15 mil unidades.

El Gobierno advirtió además que “se fiscalizará que se cumpla con las prestaciones mínimas de servicio de colectivos el día de mañana, por tratarse el transporte público de un servicio esencial” y advirtió que “en caso que las líneas no presten el servicio de la manera correspondiente se intimará a las empresas a que aseguren el servicio mínimo (al 50% de capacidad) de manera regular”.

“Asimismo, se iniciará el procedimiento previsto por la resolución 212 que establece la facultad de descontarle el día de subsidio a las líneas y evaluar la vigencia de permiso que habilita el servicio”, cerró.

