El raid de Massa: alivio a monotributistas, congreso del Frente Renovador, IPC de mayo, nuevo gasoducto y viaje al FMI

El ministro de Economía, Sergio Massa, no para. Este jueves anunciará algo que se da por descontado por la elevada inflación: la actualización de las escalas del monotributo. Sin ello, los pequeños trabajadores independientes pasarían a pagar más impuestos. También anunciará créditos para los monotributistas, con la intención de mantener el consumo, contrarrestar el impacto negativo de la sequía en la economía y alegrar a unos votantes agobiados por los precios. El sábado, en el Movistar Arena, los más de 10.000 delegados del Frente Renovador se reunirán para definir la estrategia electoral del partido de Massa, que aún sostiene su ilusión de ser ungido por el kirchnerismo como candidato a presidente. El siguiente fin de semana, que es largo, el martes 20, Día de la Bandera, con bombos y platillos todo el gobierno, desde Alberto Fernández hasta Massa, su secretaria de Energía, Flavia Royón, y el jefe kirchnerista de Enarsa, Agustín Gerez, inaugurarán en Neuquén el gasoducto Néstor Kirchner, con discurso soberanista por partida doble, entre el emblema nacional y el fin del déficit energético. Esa misma noche partirá a Washington para terminar de renegociar el acuerdo caído con el Fondo Monetario Internacional (FMI), cuyas metas se incumplieron por efecto de la seca.

Cecilia Moreau: "Massa está harto de los que juegan a los soldaditos"

Este jueves, a la par del anuncio para los monotributistas en un acto en Escobar, en la capital norteamericana se espera que la vocera del FMI, Julie Kozack, anuncie un cronograma para la rediscusión final del pacto con la Argentina. Hay que redefinir las metas de ajuste fiscal y monetaria y de acumulación de reservas, a la vez que determinar o no si el organismo adelantará el giro de fondos previstos para septiembre y diciembre próximos, así como los de 2024. También debe determinarse si esas eventuales transferencias se pueden usar en parte para contrarrestar la previsible corrida cambiaria habitual de todo período electoral. Al menos, las recientes lluvias permitirán una buena siembra de trigo, que se cosecha en diciembre, y por eso se prevé que el impacto negativo de la sequía en la exportación, que iba a ser de hasta US$ 21.000 millones, al final sea de US$ 18.000 millones, una cifra igualmente preocupante.

Los negociadores de Massa, Gabriel Rubinstein, Leonardo Madcur y Marco Lavagna, planean seguir dialogando por Zoom con los técnicos del Fondo. “No los vamos a hacer viajar hasta que tengan todo cerrado. No queremos que viajen y los agarren allá de rehenes, corriéndoles el arco. Cuando se termina de negociar todo, viajan”, aclaran en el Palacio de Hacienda. Como muestra de buena voluntad de la Argentina, se prevé que se anticipen pagos de deuda con derechos especiales de giro (DEG) que tiene el Banco Central. No van a esperar que el Fondo les envíe el dinero para cumplir con esos vencimientos del préstamo récord que tomó Mauricio Macri en 2018. Massa está también dispuesto a mantener el gasto “a raya”, pero no está dispuesto a ajustar jubilaciones o gasto social.

El sábado llegará el turno del congreso del Frente Renovador, que tiene casi tantos militantes como delegados mismos, muchos menos que el kirchnerismo o el peronismo. Sin embargo, el partido de Massa se ha vuelto fundamental en el Frente de Todos. Tanto que sus dirigentes han amenazado, sin mucha seriedad, con irse de la coalición en caso de haber primarias. Son los mismos que sueñan con que el kirchnerismo baje la candidatura de Eduardo “Wado” de Pedro y se la cedan a Massa con el argumento de que un postulante más de centro puede vencer mejor en una segunda vuelta contra Javier Milei o Juntos por el Cambio. Mientras en el Ministerio de Economía apuntan contra Daniel Scioli como candidato, festejan las peleas en la alianza opositora, pero temen una mayor corrida cambiaria si Milei lograr una buena elección en las PASO del 13 de agosto y su sueño de dolarización se acerca más a su materialización.

Después del congreso partidario, el lunes Massa y su secretario de Desarrollo Productivo, José Ignacio de Mendiguren, anunciarán un paquete de promoción de la industria automotriz. Otro más. Dos empresas anunciarán los planes de producir otras dos pick ups en la Argentina. Ya hay varias: las de Ford, Volkswagen, Toyota, Renault y Nissan. Esa será el inicio dulce de una semana de tensión.

El miércoles 14, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) difundirá el índice de precios al consumidor (IPC) de mayo. En Economía esperan que sea menor que el 8,4% de abril. Se ilusionan porque la ciudad de Buenos Aires midió una desaceleración de la inflación y también lo hizo el relevamiento propio que elabora el viceministro Rubinstein. También hay esperanzas de que la economía no se contraiga pese a la sequía. Aunque la exportación cae, el consumo se mantiene fuerte, en parte por el desahorro de personas que venden sus dólares en el blue. También sube la inversión en determinados sectores, en especial el de hidrocarburos en Vaca Muerta. El impacto de esta formación geológica de Neuquén va más allá de esta provincia, por los proveedores en todo el país, y ahora se refuerza con la construcción del gasoducto, que permitirá extraer 30% más de gas. Por algo hay altos niveles de importaciones, unos US$ 7.000 millones, pese a las restricciones.

Así es que la inauguración del tubo será motivo de festejo en el fin de semana largo de junio. El 20 comenzará a fluir gas por allí, entre Tratayén, Neuquén, y Salliqueló, provincia de Buenos Aires. De la Patagonia, Massa viajará a Estados Unidos a finalizar el acuerdo. El 24, a su vez, será otra fecha clave en su calendario: se inscriben las precandidaturas de las PASO. Pero ya para entonces se habrán proclamado antes la o las fórmulas del Frente de Todos.

