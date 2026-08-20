Sturzenegger defendió el rumbo económico de Milei y anticipó una fuerte valorización de los activos si es reelecto

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, defendió este jueves el rumbo económico del Gobierno de Javier Milei y destacó el crecimiento de la actividad, la reducción de la pobreza y la mejora de los indicadores financieros. Durante su exposición en el Council of the Americas, también pronosticó una fuerte valorización de los activos argentinos en caso de que el Presidente sea reelegido en 2027.

Uno de los principales argumentos de Sturzenegger fue el resultado del programa fiscal. “El superávit fiscal permitió bajar la pobreza”, afirmó, y señaló que el índice pasó del 43% en el segundo semestre de 2023 al 53% en el primer semestre de 2024, para ubicarse actualmente en el 28%. El ministro calificó esa evolución como “un avance extraordinario” y vinculó la reducción de la pobreza con la política de equilibrio de las cuentas públicas implementada por la administración libertaria.

Sturzenegger también puso el foco en el riesgo país y realizó una interpretación particular del indicador a partir de la cotización del bono AO27, cuyo vencimiento se encuentra dentro del actual mandato presidencial. “El bono que emitió Toto (Luis Caputo) y que vence dentro del mandato de Milei tiene un riesgo país de 80 puntos básicos”, sostuvo. La referencia contrasta con el riesgo país elaborado por JP Morgan, que durante la jornada se ubicaba por encima de los 500 puntos básicos.

En ese marco, el funcionario proyectó una mejora en la valuación de los activos argentinos si Milei consigue renovar su mandato. “Cuando reelija Javier Milei el año que viene imagínense lo que va a ser el valor de los activos”, afirmó ante el auditorio.

“Lo más interesante es el proceso de crecimiento”

Más allá de los indicadores financieros, Sturzenegger sostuvo que el aspecto central de la actual etapa económica es la expansión de la actividad. “Lo más interesante creo yo es el proceso de crecimiento”, afirmó durante su exposición.

Según explicó, la Argentina atraviesa un proceso de crecimiento que considera “inédito” y que presenta una característica que, a su entender, lo diferencia de etapas anteriores: el liderazgo de las exportaciones. “Es la primera vez que el crecimiento es liderado por las exportaciones, un proceso de crecimiento inédito que mira al mundo en su conjunto”, señaló.

El ministro reconoció, de todos modos, que la expansión no se produce de manera uniforme en todo el país. “Estamos en un crecimiento inédito pero con distintas velocidades”, sostuvo, y explicó que existe una fuerte diferencia entre las distintas regiones.

En particular, planteó que las provincias vinculadas con la energía, el petróleo y la minería serán las principales receptoras de población durante las próximas décadas. En ese sentido, estimó que unos dos millones de personas podrían instalarse en Neuquén durante los próximos 30 años.

Para Sturzenegger, la expansión económica estará sustentada en cuatro pilares: el respeto por los derechos de propiedad, el desarrollo de infraestructura, el acceso al financiamiento y una mayor apertura de la economía. “Vamos a tener muchas décadas de prosperidad si mantenemos este rumbo”, afirmó.

Críticas a la desigualdad del crecimiento

El ministro admitió que el crecimiento no es homogéneo, pero relativizó las diferencias entre regiones. “Eso no pasa en ningún lugar del mundo, no puede crecer todo a la misma velocidad”, sostuvo.

En esa línea, consideró que la estabilización económica produjo una redistribución de recursos entre distintos sectores de la sociedad. Según su interpretación, la reducción de la inflación y del déficit fiscal modificó la distribución de los ingresos que anteriormente se perdían a través del denominado impuesto inflacionario. “La estabilización ha generado una redistribución dentro de los argentinos, el impuesto inflacionario lo pagaban los pobres, la baja del déficit ha redistribuido esos ingresos a los sectores pobres”, afirmó.

Durante su presentación, Sturzenegger también defendió las reformas impulsadas por el Gobierno y aseguró que la administración libertaria mantiene sus objetivos pese a las dificultades legislativas. “La ley laboral es un tributo a la paciencia del Gobierno, este es un gobierno que no ceja en sus objetivos”, sostuvo.

También destacó la aprobación de la Ley de Glaciares y el potencial de la minería argentina. En ese punto, comparó la situación del país con la de Chile y sostuvo que el vecino país exporta alrededor de US$ 60.000 millones en minería. “Imagínense lo que sería la Argentina si nos hubiésemos permitido esa exportación”, planteó.

Sturzenegger cerró su exposición con una defensa del rumbo adoptado por el Gobierno y volvió a proyectar un escenario de fuerte crecimiento para los próximos años. El ministro sostuvo que la administración de Milei podría alcanzar un crecimiento acumulado de 13 puntos y aseguró que ese desempeño “le gana por goleada” al registrado durante presidencias anteriores.

También destacó al Presidente como conductor del equipo económico y político: “El Presidente es un buen director de un equipo muy diverso”, afirmó. Para Sturzenegger, la continuidad de las reformas permitirá consolidar el proceso iniciado con el actual Gobierno y abrir una etapa prolongada de expansión. “Esto va a permitir consolidar este proceso de crecimiento, tendremos muchas décadas de prosperidad si mantenemos este rumbo”, concluyó.

La exposición se produjo en un momento de fuerte discusión política y económica en torno a las reformas del Gobierno. En los últimos días, Sturzenegger había quedado en el centro de las críticas internas luego de las modificaciones realizadas al proyecto sobre inviolabilidad de la propiedad privada. Sin embargo, el Presidente volvió a respaldarlo públicamente y el ministro aprovechó su participación en el Council of the Americas para reivindicar el rumbo general de la gestión.

Con información de la agencia NA