La UBA dio un informe favorable sobre la liquidación de bonos de la Anses, pero con reparos

La Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA) emitió un informe favorable a la consulta realizada por el ministro Sergio Massa por las operaciones de ventas y canjes de títulos públicos. La contestación oficial de la UBA que ingresó en las últimas horas con la firma de los magíster en Economía, Daniel Melió y Julián Leone, comienza diciendo que es una “Respuesta al pedido solicitado por el Ministerio de Economía de la Nación a la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA”.

El detallado informe concluye que, tanto la venta como el canje de títulos públicos, “no implicaría una pérdida patrimonial para los organismos públicos alcanzados”. También agrega que ambas operaciones suponen revalorizaciones patrimoniales al momento de realización.

Las respuestas plasmadas en el informe centran su análisis en el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) que administra la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), dado que este representa la mayor parte de las tenencias involucradas en las operaciones de venta y/o canje. “A raíz del debate público en relación con este tópico, resulta importante destacar que habiendo transcurrido más de 15 años desde su conformación, el FGS nunca fue utilizado para solventar las insuficiencias en el financiamiento del régimen previsional público ni para preservar la cuantía de las prestaciones previsionales a cargo de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES)”, señaló el informe.

El FGS constituye un stock que no debe confundirse con el flujo correspondiente al pago periódico de haberes que realiza ANSeS y por ello las operaciones analizadas no se corresponden con ningún impacto directo en los haberes a percibir por los beneficiarios del organismo previsional. A la primera pregunta formulada por el Ministerio de Economía, en el anexo I del DNU 164/2023, “comprende los títulos públicos denominados ypagaderos en dólares estadounidenses emitidos bajo legislación local correspondientes a los códigos de negociación AL29, AL30, AL35, AE38 y AL41”. “En este sentido, la ganancia contable plasmada en este ejercicio se verifica en virtud del cambio en la forma de registración de los títulos públicos canjeados. Por lo tanto, se concluye que la operación de venta de los títulos del Anexo I y posterior suscripción del Bono Dual 2036 no supone, en el momento inicial, una pérdida en el valor de la cartera de los organismos públicos y su revalorización contable promedia el 45,9% a los precios del 27 de marzo de 2023”, reza el reporte de la UBA.

La otra consulta oficial realizada está vinculada al Anexo II del DNU 164/2023, que “comprende los títulos públicos denominados y pagaderos en dólares estadounidenses emitidos bajo legislación extranjera: GD29, GD30, GD35, GD38, y GD41”. La conclusión indica que “como corolario de lo expuesto, suponiendo que el canje de los bonos globales contemplados en el Anexo II del mencionado Decreto se realizará en una relación 1 a 1 a valor técnico, se concluye en el momento inicial, que ésta no supone una pérdida en el valor de la cartera de los organismos públicos, generándose por el contrario una revalorización contable en el orden del 104,4% a valor técnico y una revalorización del 23,4% en base a los valores de suscripción, a los precios vigentes al 27 de marzo de 2023”. El dictamen finaliza diciendo que “en consecuencia, la operatoria de canje en proceso de análisis implicaría, con independencia de la valuación resultante, de efecto neutro para el sector público consolidado, dentro del cual la ANSeS se encuentra incluida”.

Las claves

Los reparos

El dictamen favorable fue firmado por los economistas Julián Leone y Daniel Miliá, que está haciendo recién ahora su doctorado. El primero es hombre de confianza del vicerrector de la UBA y diputado radical, Emiliano Yacobiti, de buena relación con el ministro de Economía, Sergio Massa. Pese a ello, expresaron también sus reparos sobre la operación de bonos, a saber:

“La respuesta plasmada en este documento se realiza a partir de información suministrada por el propio ministerio y no debe considerarse de forma alguna como un juicio de política económica ni un análisis del impacto completo y potencial de la propia valuación desarrollada, ni de las implicancias macroeconómicas y financieras de la iniciativa bajo análisis.”

“A efectos de evaluar las consecuencias agregadas de la operación de canje, sería necesario un análisis macroeconómico integral que excede este informe técnico.”

“La valorización favorable de la cartera en términos de valor técnico se logra a costa de una extensión de la vida media de la cartera de los organismos involucrados, por lo que subas de la tasa de interés local o internacional podrían afectar negativamente su rendimiento.”

“ Adicionalmente, la operatoria de desprendimiento de los títulos convalidan reducidas paridades en el mercado actual. Queda fuera del presente informe evaluar si la premura por realizar la operatoria, hubiese tenido similares márgenes de ganancia contable en escenarios financieros más estables.”

“Aun frente a una liquidez inmediata en moneda local fruto de la venta del 30% de los Bonares la mayor extensión de plazos implica una disminución de la liquidez en moneda extranjera para los nuevos títulos.”

“La realización de la operatoria bajo análisis a paridades actualmente bajas, debería evaluarse a tasas acordes a escenarios de mayor estabilidad económica. Si ese fuese el caso, la ganancia contable aquí expuesta sería considerablemente inferior, habida cuenta del mayor costo que acarrea para los organismos públicos la venta o cesión de títulos a precios reducidos.”

“Aunque excede a los objetivos del presente informe, como parte de dicha consolidación, podría resultar adecuado evaluar la conveniencia o no de netear posiciones acreedoras y deudoras intra sector público a efectos de que los indicadores de deuda pública bruta que suelen considerar los mercados financieros reflejen de manera más adecuada la posición deudora subyacente del sector público consolidado.”

El informe completo

Con información de NA.

IG