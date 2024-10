Duvet Home: un espacio nuevo en Buenos Aires

Duvet Home, la marca argentina de productos de lujo para el hogar, inauguró su primera tienda física en la Ciudad de Buenos Aires y lo hizo sobre la emblemática Avenida Corrientes, a pasos de Callao.

Con esta apertura, marca un importante paso en su evolución como compañía. Desde su fundación en 2013 en el barrio de Once, la empresa ha transitado un camino significativo, pasando de un modelo 100% orientado al comercio electrónico, a una estrategia omnicanal, con locales que permiten a las personas, ver, tocar y elegir, en un espacio atractivo y moderno. Si bien su estrategia comercial sigue siendo digital, la compañía prevé abrir nuevos locales propios, en ciudades estratégicas, como Punta del Este, en Uruguay.

Con este enfoque, que combina las ventas online y la atención en su nueva tienda física, la empresa lleva la experiencia al cliente a otro nivel. Al diseñar este espacio de Avenida Corrientes, que demandó una inversión inicial de más de unos US$ 400.000, Duvet Home se inspiró en las mejores tiendas departamentales del mundo.

Un local emblemático

El local porteño (ubicado en Corrientes 1753) está emplazado en el espacio del ex cine-teatro Alfil, que posteriormente fue un local de Musimundo. Allí, Duvet expone sus más de 2.500 productos en 1.500 m2. Además de la blanquería y Duvet Beds, la línea premium de colchones y somieres, se presenta una amplia gama de artículos de lujo para el hogar, incluyendo bazar, deco y gourmet.

El 70% de los productos vendidos son de marca propia que, en gran parte, se produce en el país. Además, cuentan con un catálogo de marcas de lujo internacionales, que completan una oferta que siempre crece en categorías.

“Nuestra manera de crecer es sumar categorías. Pero las seleccionamos con mucho cuidado, porque tenemos que garantizar la calidad de los productos”, explica Armen Karapetian, CEO y fundador de la compañía. Por ejemplo, uno de los nuevos segmentos que se irá incorporando es iluminación, una categoría que propone desafíos importantes.

Con 1,5 millones de seguidores en redes sociales, el mundo digital es su plataforma por excelencia. Para el éxito, es clave el servicio de entrega rápido y eficaz, que gran parte llega al día siguiente, a destinos como Córdoba, Santa Fe, Rosario, y en el mismo día a destinos como La Plata o Pilar.

De blanquería a bazar de lujo

En 2013, Armen Karapetian tenía solo un local en Once, que se dedicaba a la importación y ventas de productos de blanquería, con foco en el precio. No satisfecho con este modelo y con el afán de crear valor, Karapetian, con US$ 100.000 de préstamo de su padre (que devolvió en menos de tres años), se lanzó a algo nuevo. Así, en 2017, incorporó productos de bazar, pero ya no con foco en el precio sino en la calidad y la venta digital.

En 2020, la pandemia, fuera de restringir los negocios, los potenciaron. “Contábamos con un stock muy importante y eso nos permitió satisfacer la demanda de la gente que estaba encerrada en sus casas y buscaba tener objetos lindos en el hogar”, indica Karapetian.

Valeria Boyatjian, gerente de Marketing de Duvet Home, es además, la esposa de Karapetian y artífice del vuelco que hizo la compañía, para posicionarse como bazar y decoración de lujo. Atenta a cada detalle y apasionada por su trabajo, no deja nada librado al azar. Desde los diseños hasta la distribución de los productos del local, todo está perfectamente pensado.

“Estamos muy orgullosos de presentar esta nueva tienda, que no solo es un espacio comercial, sino que también es un lugar donde nuestros clientes pueden encontrar inspiración para crear el hogar que siempre imaginaron”, afirmó Valeria Boyatjian, gerente de Marketing de Duvet Home.

“Nuestro enfoque siempre ha estado en ofrecer productos de alta calidad. Esto, junto a un asesoramiento de expertos, permite brindar una atención diferente a cada cliente”, agrega Boyatjian, quien destaca que, desde su apertura en abril, el local ha recibido un feedback muy positivo por parte del público.

La tienda no solo amplía la capacidad de venta de la marca, sino que también mejora la experiencia de compra, ya que permite abordar cada producto a través de los sentidos y facilita desde el pick-up hasta la gestión de cambios y devoluciones.

En cuanto a la sustentabilidad, Duvet Home asegura que todos sus productos sean duraderos, lo cual limita el consumismo. Además, ofrece la opción de compensar la huella de carbono generada por los envíos online.

La empresa, en paralelo, continúa explorando nuevas categorías de productos y servicios, incluyendo una línea infantil y un canal mayorista para hotelería. “Nuestra prioridad es la calidad; eso no lo negociamos, porque sabemos que quienes se van por precio, luego regresan por la calidad”, agregó Boyatjian.