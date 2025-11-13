Mucho interés pero poca capacitación en IA

Randstad presentó los resultados de su última encuesta sobre mercado laboral e inteligencia artificial (IA). El estudio revela que el 48% de los trabajadores argentinos considera importante la formación en Inteligencia Artificial, sin embargo, un mayoritario 86% de ellos afirma no haber recibido capacitación en el tema por parte de su empresa.

Al comparar estos datos a escala regional, Chile y Uruguay comparten el liderazgo en la región con un 54% de trabajadores que considera que la capacitación en IA es muy importante para su desarrollo profesional. Si bien Argentina muestra una brecha de seis puntos porcentuales respecto de Chile y Uruguay, la marca a escala regional muestra un alto nivel de conciencia en relación a la importancia de la adquisición de nuevas habilidades en IA y herramientas digitales para la empleabilidad.

En contraposición al alto interés de los trabajadores en adquirir nuevas habilidades en IA, la oferta de formación de las organizaciones en esta disciplina aún es limitada. En este sentido, al preguntar a los encuestados si su empleador le brinda capacitación en IA, el 95% de los trabajadores argentinos indicó no estar recibiendo capacitación, en contraposición con un minoritario 5% que afirma contar con algún tipo de formación en IA en la organización en la que trabaja.

Si bien en Chile la proporción de trabajadores que reciben capacitación asciende al 14%, y en Uruguay, al 7%, la brecha entre la importancia asignada y la capacitación efectiva sigue siendo amplia en la región, reforzando la necesidad de que las organizaciones adopten un enfoque estratégico de aprendizaje continuo para acompañar la transformación digital, asegurando que el talento adquiera las habilidades necesarias para ser parte de esa transformación.

Sobre estos datos, Andrea Avila, CEO de Randstad para Argentina, Chile y Uruguay, afirmó: “A medida que el avance de la IA se hace más visible en los procesos y tareas laborales, los trabajadores comienzan a percibir la necesidad de adquirir habilidades que les permitan utilizar esta herramienta como una aliada, a la vez que ven a la tecnología como una oportunidad para desarrollarse profesionalmente. Como paradigma superador de los temores de reemplazo del trabajo humano por parte de la IA, esta visión habilita una nueva etapa de desarrollo de la fuerza laboral, donde IA y trabajadores funcionan como un equipo”; y agregó: “Las organizaciones tienen una responsabilidad frente a sus colaboradores para asegurar que cuenten con las habilidades necesarias, pero también una gran oportunidad de potenciar su capital humano integrando la formación en IA dentro de sus estrategias de desarrollo. No hay dudas de que invertir hoy en capacitación es invertir en competitividad, innovación, sostenibilidad y productividad de cara al futuro”.

Esta responsabilidad de las organizaciones en la formación y el desarrollo de habilidades de IA deviene del creciente uso que le están dando a las herramientas de IA y su impacto en las tareas que sus colaboradores realizan como parte de su trabajo. En este sentido, del estudio de Randstad surge que el 25% de los encuestados en la región trabaja en una empresa que ya ha incorporado herramientas de IA y automatización en sus procesos.

Actualización permanente como condición del trabajo actual

La encuesta de Randstad también analiza cómo perciben los trabajadores la necesidad de mantenerse al día frente a los cambios y el avance de la digitalización. Frente a la pregunta de si tu trabajo actual requiere actualización constante, el 44% de los trabajadores argentinos respondió que sí, mientras que el 56% considera que su rol no exige formación continua.

El contraste con los países a escala regional es significativo. En Chile, el 70% de los consultados afirma que su trabajo demanda actualización constante, y en Uruguay el 48%, marcando una vez más que la exigencia de aprendizaje continuo se consolida como un rasgo estructural del mercado laboral actual.

Ante a la falta de capacitación formal, muchos trabajadores eligen formarse por su cuenta. En este sentido, al consultar a los encuestados si tomaron alguna capacitación en IA para mejorar su empleabilidad, el 23% de los argentinos respondió que sí, frente al 28% de los chilenos y el 29% de los uruguayos. Estos datos muestran que la motivación individual está impulsando la adaptación del talento al nuevo entorno laboral, cuando las organizaciones no toman la iniciativa.

“La transformación digital cambió por completo el modo en que aprendemos y trabajamos. Ya no se trata de capacitarse una sola vez y para toda la vida, sino de hacerlo en forma permanente. El aprendizaje continuo es el nuevo estándar de desarrollo y empleabilidad, y los trabajadores que entiendan esto correrán con ventaja en el competitivo mercado laboral actual”, agregó Andrea Ávila.

Los datos del presente informe fueron relevados mediante una encuesta realizada de manera online entre el 5 de agosto y el 30 de septiembre a 4.089 personas con y sin empleo de Argentina, Chile y Uruguay.