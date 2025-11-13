Al igual que Trump, Milei no participará del G20 de Sudáfrica, pero enviará al canciller

El presidente Javier Milei no participará de la cumbre del G20 que se celebrará el 22 y 23 de noviembre en Sudáfrica y enviará en su reemplazo a su canciller, Pablo Quirno, una decisión que sigue al anuncio de la ausencia en el encuentro del mandatario estadounidense, Donald Trump. Tampoco estarán los líderes de China, Xi Jinping, y de Rusia, Vladimir Putin.

La ausencia de Milei y la participación de Quirno fueron confirmadas este miércoles a EFE por fuentes de la Cancillería argentina, que no precisaron los motivos de la ausencia del mandatario.

La confirmación de la decisión del mandatario libertario de no asistir a la cumbre se produce tras la ratificación por parte de Trump de que ni él ni ningún funcionario de su Gobierno asistiría, bajo el argumento de que Sudáfrica está llevando a cabo presuntos abusos de derechos humanos contra la minoría blanca afrikáner.

Trump afirmó la semana pasada que los afrikáners “están siendo asesinados y masacrados, y sus tierras y granjas confiscadas ilegalmente”, y calificó como “una completa vergüenza” que Sudáfrica sea la sede del foro, en una publicación en Truth Social.

El mandatario también manifestó su intención de que Estados Unidos sea anfitrión de la edición del G20 en 2026 en Miami, Florida, y señaló que la asistencia estadounidense solo se retomará una vez que cesen los abusos que él denuncia.

Milei considera a Estados Unidos como su principal aliado en materia de política exterior junto con Israel, y desde su llegada a la Presidencia en diciembre de 2023 ya viajó 14 veces al país del Norte, siete de ellas en lo que va de 2025.

Su última visita tuvo lugar la semana pasada, cuando asistió a un foro en Miami del que también participó Trump.

Su viaje anterior fue el mes pasado, cuando se reunió con el mandatario estadounidense en la Casa Blanca y recibió un importante respaldo político y económico en la antesala de los comicios legislativos argentinos del pasado 26 de octubre en los que La Libertad Avanza se impuso con más del 40% de los votos.

Trump: “Ningún funcionario” de EE.UU. asistirá al G20 de Sudáfrica

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que “ningún funcionario” del Gobierno estadounidense asistirá a la cumbre del G20 que se celebrará más adelante este mes en Sudáfrica, argumentando que dicho país está llevando a cabo presuntos abusos de derechos humanos contra la minoría blanca afrikáner.

Trump afirmó que los afrikáneres “están siendo asesinados y masacrados, y sus tierras y granjas confiscadas ilegalmente”, y calificó como “una completa vergüenza” que Sudáfrica sea la sede del foro, en una publicación en Truth Social.

Trump había adelantado en intervenciones pasadas que no asistiría al G20 del 22 y el 23 de noviembre en Sudáfrica, tras anunciar que Estados Unidos recibirá en 2026 esta cumbre en un resort de su propiedad en Doral, en la zona metropolitana de Miami, la primera vez que el país norteamericano acoge la cita en unas dos décadas.

“Por generaciones, Miami ha sido un refugio para quienes huyen de la tiranía comunista en Sudáfrica. Digo, si dan un vistazo a lo que está sucediendo en partes de Sudáfrica, miren a Sudáfrica, lo que está pasando. Miren a Suramérica, lo que está pasando”, comentó.

La Cumbre del G20 en Estados Unidos será en el Trump Doral, un recinto turístico de lujo con más de 300 hectáreas y cuatro campos de golf, que está a tan solo 10 kilómetros al oeste del aeropuerto internacional de Miami.

EFE