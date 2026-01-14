L'Oréal Groupe obtiene por décima vez consecutiva la calificación AAA de CDP

L'Oréal fue una de las 23 empresas que recibieron una calificación triple A en 2025, de entre las 22,100 empresas que presentaron informes este año, y la única en conseguirla 10 veces consecutivas. Esta distinción reconoce el profundo compromiso de L'Oréal Groupe con la construcción de un futuro sostenible.

Entre los principales logros de 2024 se incluyen alcanzar un 97% de energía renovable en todas sus instalaciones, obtener el 92% de los ingredientes y materiales de origen biológico de sus fórmulas y envases de fuentes sostenibles y trazables, y garantizar que el 53% del agua utilizada en sus procesos industriales provenga de fuentes recicladas o reutilizadas.

“Este logro sin precedentes es testimonio del profundo compromiso de L'Oréal Groupe de integrar plenamente la sostenibilidad en el corazón de nuestra estrategia empresarial y en nuestras operaciones diarias”, afirmaron Ezgi Barcenas, directora de Responsabilidad Corporativa, y Antoine Vanlaeys, director de Operaciones de L'Oréal Groupe. “Este reconocimiento refleja la dedicación de nuestros equipos y nuestro ecosistema. Más que nunca, estamos comprometidos con la innovación y las asociaciones colaborativas para un futuro más sostenible”.

“Como la mayor empresa de belleza del mundo, reconocemos nuestra posición única y nuestra responsabilidad de impulsar un cambio real y significativo”, afirmó Nicolas Hieronimus, CEO de L'Oréal Groupe. “Estoy inmensamente orgulloso de que L'Oréal sea la única empresa que ha conseguido por décima vez consecutiva la calificación triple A del CDP. Me gustaría rendir homenaje a todos nuestros empleados y socios de nuestra cadena de valor que trabajan sin descanso para crear la belleza que mueve el mundo”.

La puntuación del CDP se basa en una metodología rigurosa e independiente, alineada con el marco del TCFD. Evalúa la profundidad de los informes de las empresas, su comprensión de los riesgos medioambientales y las pruebas de buenas prácticas, incluyendo el establecimiento de objetivos ambiciosos y acciones verificadas. El CDP mantiene el mayor repositorio de información medioambiental del mundo y es ampliamente utilizado como guía para las decisiones de inversión y adquisición que apoyan una economía global neutra en carbono, sostenible y positiva para el planeta. En 2025, 640 inversores con 127 mil millones de dólares en activos solicitaron al CDP que recopilara datos sobre el impacto, los riesgos y las oportunidades medioambientales.

“Enhorabuena a todas las empresas que figuran en la lista A del CDP”, declaró Sherry Madera, directora general del CDP. “Las empresas que obtienen una calificación ”A“ están demostrando que la ambición medioambiental y la fortaleza comercial van de la mano. Los datos de alta calidad dan a los líderes la confianza necesaria para tomar decisiones positivas para el planeta que garanticen la competitividad a largo plazo, atraigan capital y protejan los sistemas naturales. Estas organizaciones muestran lo que se puede conseguir cuando la transparencia se convierte en la base de la acción”.