Mostaza presenta su nueva campaña “Nunca te achiques”

La elección de Trueno para protagonizar la nueva campaña de Mostaza no es casual. Su historia personal, marcada por el barrio, el freestyle y el sueño de llegar a un estadio, lo convierte en el emblema perfecto de esta campaña. “Nunca te achiques” abre la boca bien grande para darle voz a una generación que no se calla nada, con cuatro historias inspiradoras de streamers, modelos, emprendedores y músicos, dando de lleno en el target de la GEN Z al cual Mostaza representa como ninguna otra marca de cadena rápida.

Las personalidades de Trueno, Coker, Anabel Sánchez y Sele Mosca son el reflejo de la propuesta creativa de Mostaza, pensada para inspirar a esta generación e invitarlos a ser su mejor versión, una que no sabe lo que es darse por vencido.

A través de una serie de spots, cobran voz las historias de estas personalidades, influencers y artistas que, en un punto de su vida, se vieron frente a la situación de animarse a dar un paso que significó un antes y un después en sus carreras. Así, pudieron trascender prejuicios, estigmatizaciones y falsas creencias.

“Nunca te achiques sintetiza la esencia de Mostaza: una marca grande en productos, en actitud y en identidad argentina, a la vez que refuerza nuestro compromiso con una generación que siempre se anima a ir por más, pisando fuerte y sin darse por vencidos”, afirma Carola Garibaldi, directora de Marketing de Mostaza.

De la mano de esta campaña, llega otra gran novedad: el lanzamiento de la nueva hamburguesa TR1 X Trueno, una edición especial compuesta por dos medallones de carne y una combinación de sabores intensos: bacon, cebolla crispy, salsa barbacoa smoked y queso cheddar en un pan artesanal.