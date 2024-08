Unipar realizó inversiones récord para cumplir con su estrategia de sustentabilidad

Unipar, importante actor del sector químico y petroquímico, presentó su tercer Reporte de Sustentabilidad. El documento, que cubre lo realizado en 2023, presenta la evolución de la compañía en relación con sus más de 30 proyectos estratégicos de sustentabilidad en Argentina y Brasil, cuyas metas se establecieron en 2022 para ser alcanzadas en 2030. Esto implica una inversión en curso de alrededor de US$ 300 millones. De ese monto, US$ 76 millones es lo que invirtió Unipar solo en 2023 en la modernización de sus plantas de Argentina y de Brasil para mejorar su productividad, eficiencia y rentabilidad. Esto incluye la implementación de un proceso de modernización tecnológica en su planta de Bahía Blanca, con el fin de ser capaz de producir hasta 53.000 toneladas de HCl y de ese modo afianzarse como proveedor del sector del litio, clave para la transición energética.

Reducción en el consumo de recursos

En la fábrica brasileña de Santo André, la compañía también incorporó tecnología de punta, con el fin de reducir el 18% del uso de energía eléctrica por parte del electrolizador y el 60% en el consumo de agua de enfriamiento en comparación con los hornos convencionales.

En línea con su compromiso de reducir el uso del agua en un 15% para 2030, Unipar Argentina profundizó durante el año pasado estudios para optimizar el consumo de este recurso en la producción de PVC. Además, comenzó a evaluar la creación de una planta de tratamiento hídrico industrial en alianza con otras empresas que operan en el polo petroquímico local, para la captación compartida del agua y su recurso, minimizando, además, la demanda de abastecimiento a la ciudad.

Asimismo, durante el año pasado, Unipar avanzó con la generación de energía para abastecer sus operaciones a partir de proyectos solares, eólicos y gasíferos en Brasil y Argentina respectivamente. Como resultado de estas y las demás innovaciones tecnológicas mencionadas, que incluyen el uso de inteligencia artificial para lograr aún mayor eficiencia, la compañía recibió el reconocimiento de CDP (Disclosure Insight Action), la organización no gubernamental referente en la gestión del impacto ambiental, mejorando la clasificación de Unipar de C a B en Cambio Climático y manteniendo una calificación C en Gestión del Agua.

Impacto en las comunidades

El Reporte de Sustentabilidad expone que la compañía impactó a 2.800.000 de personas con sus proyectos sociales en Argentina y Brasil, para lo cual destinó US$ 350.000. Entre las iniciativas más destacadas en términos socioambientales se halla la inauguración del Vivero Unipar, en Bahía Blanca, construido dentro del predio fabril. Allí se producen especies forestales nativas y adaptadas a la región desde semilla para ser entregados gratuitamente a actores de la comunidad con planes de forestación y arbolado urbano.