YPF concreta un préstamo sindicado de US$ 700 millones para exportaciones energéticas

YPF anunció la obtención de una facilidad sindicada de prefinanciación de exportaciones por un monto total de US$ 700 millones, con un plazo de tres años, marcando un hito histórico al constituirse como la primera operación de Prefinanciación de Exportaciones Sindicada Cross-Border en Argentina.

El financiamiento, cerrado el 23 de octubre de 2025, fue organizado por un grupo de destacadas entidades internacionales: Banco BBVA S.A, Banco Santander S.A., Itaú Unibanco S.A. Nassau Branch y Banco Latinoamericano de Comercio Exterior S.A. (Bladex).

Esta operación refleja el compromiso de las instituciones financieras internacionales con el desarrollo del sector energético argentino, al facilitar mecanismos de financiamiento que promueven la inversión productiva, la generación de divisas y el crecimiento de las exportaciones.

El préstamo tiene como propósito impulsar las actividades de exportación de YPF, contribuyendo a consolidar el rol de Argentina como referente energético regional. La transacción demuestra la confianza del mercado financiero en el potencial del país y en la capacidad de las empresas locales para ejecutar proyectos de escala internacional.

Este tipo de operaciones son un ejemplo de cómo la colaboración entre instituciones financieras globales y compañías argentinas puede movilizar capital hacia sectores estratégicos, impulsando el crecimiento sostenible y la competitividad del país.