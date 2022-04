Albert Serra, Louis Garrel y Patricio Guzmán se suman al Festival de Cannes

El de Albert Serra era uno de los nombres españoles que sonaban en todas las quinielas de este año para competir por la Palma de Oro en Cannes. Por eso, cuando Thierry Frémaux anunció el pasado jueves la Sección Oficial a concurso hubo una pequeña decepción al no encontrar su nombre entre los 18 anunciados. Frémaux también avisó que quedaban unos cuantos títulos por anunciar, y estos llegaron en forma de comunicado oficial con el de Serra entre los repescados a última hora. El nuevo filme del inclasificable director, Tourment sur les îles, luchará por el premio más importante del cine de autor.

Cronenberg, Desplechin, Gray y los Dardenne competirán en Cannes, que homenajeará a Tom Cruise

Saber más

Es la primera vez que Serra luchará por la Palma de Oro. Estuvo en la Sección Oficial, pero fuera de concurso, con La muerte de Luis XIV, y con su explícita y provocadora Liberté compitió en la sección paralela, Una cierta mirada, donde logró un Premio Especial del Jurado. El salto natural era entrar en sección oficial, y lo logró con esta película en la que cuenta la historia de una escritora que regresa a su país después de haber triunfado en Francia con una novela. Sin embargo, está desorientada y en una crisis creativa. Ante la imposibilidad de escribir nuevas obras, decide aceptar un trabajo de traducción simultánea junto a un embajador. Una coproducción entre España y Francia con un reparto en el que se encuentra el español Sergi López y el francés Benoit Magimel.

Es la primera vez en años que un nombre español que no sea Pedro Almodóvar entra en la Sección Oficial de Cannes. No será la única presencia española en la Croissette, ya que la cineasta española Elena López Riera competirá en la Quincena de Realizadores, sección paralela, con su ópera prima, El agua, protagonizada por Luna Pamiés, Bárbara Lennie y Alberto Olmo.

La Quincena de Realizadores se celebrará entre los próximos 17 y 28 de mayo y será inaugurada por L'Envol, del italiano Pietro Marcello, con el actor francés Louis Garrel. La selección incluye nombres que se esperaban en la Sección Oficial de Cannes como Mia Hansen Love, que presentará aquí Beau matin, o el de Alex Garland, que estrenará su esperada Men.

Los otros dos nombres que se unieron a la Sección Oficial a concurso son los de Charlotte Vandermeersch y Felix Van Groeningen, con Le otto montage, y el de Léonor Serraille, con Un petit frére. Se unen a una selección en la que destacaban los nombres de David Cronenberg, Kore-Eda o Park Chan Wook. Una edición con pocos nombres de mujeres pero muchos nombres consagrados con los que celebrar la 75 edición del certamen.

El francés Garrel, en tanto, presentará su película L'Innocent fuera de competencia mientras que el chileno Patricio Guzmán mostrará Mi país imaginario en una función especial.

La lista completa de películas que se sumaron este jueves a la programación:

Competencia Oficial

-The Eight Mountains, de Charlotte Vandermeersch y Felix Van Groeningen

-Un Petit Frère, de Leonor Serraille

-Tourment Sur Les Iles, de Albert Serra

Competencia Un Certain Regard

-More Than Ever, de Emily Atef

-Mediterranean Fever, de Maha Haj

-The Blue Caftan, de Maryam Touzani

Fuera de competencia

-L’Innocent, de Louis Garrel

Sección Cannes Premiere

-Don Juan, de Serge Bozon

-La Nuit du 12, de Dominik Moll

-Chronicle of a Temporary Affair, de Emmanuel Mouret

Funciones de Medianoche

-Rebel, de Adil Arbi y Bilall Fallah

Funciones Especiales

-Mi país imaginario, de Patricio Guzmán

-The Vagabonds, de Doroteya Droumeva

-Riposte Feministe, de Marie Perennes y Simon Depardon

-Restos do Vento, de Tiago Guedes

-Little Nicholas, de Amandine Fredon y Benjamin Massoubre

CRM