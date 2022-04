Cronenberg, Desplechin, Gray y los Dardenne competirán en Cannes, que homenajeará a Tom Cruise

David Cronenberg, Arnaud Desplechin, James Gray y los hermanos Jean-Pierre y Luc Dardenne competirán en la 75 edición del Festival de Cannes, que se celebrará del 17 al 28 de mayo y volverá así a sus fechas habituales tras dos años de pandemia.

Cronenberg, que llevaba ocho años sin película nueva, aspirará a la Palma de Oro con Crimes of the Future, Desplechin con Frère et soeur, los Dardenne con Tori et Lokita y Gray con Armageddon Time, según anunció este jueves el delegado general del certamen, Thierry Frémaux, en la presentación oficial.

En competición fueron incluidos también Hirokazu Kore-Eda con Broker, Claire Denis con Stars at noon, rodada en Centroamérica, y, entre otros, Valeria Bruni Tedeschi con Les amandiers, que pasaron el filtro de entre las más de 2.200 películas recibidas por los organizadores.

Cannes completará en los próximos días el listado, pero avanzó ya que en sus sesiones especiales, fuera de competición, el ucraniano Sergei Loznitsa vuelve a la Croisette con The natural history of destruction, de nuevo centrada en su país, y Ethan Cohen firma en solitario Jerry Lee Lewis: Trouble in Mind, sobre el músico estadounidense.

En las sesiones de medianoche Brett Morgen homenajeará a David Bowie en Moonage Daydream, donde habla de hasta qué punto el artista estaba interesado en el cine y fue pionero en sus videoclips, mientras que fuera de competición Cédric Jiménez relatará en Novembre la investigación de los atentados del 13 de noviembre de 2015 en París.

También se verá Hunt, primer filme del actor surcoreano Lee Jung-Jae, que saltó a la fama mundial por su papel en el éxito de Netflix El juego del Calamar.

George Miller estrenará Three thousand years of longing y en Cannes Première, sección dedicada a habituales de Cannes para dar lugar a proyectos que no tienen cabida en competición, destacan el italiano Marco Bellocchio con Esterno Notte, sobre el secuestro y asesinato en 1978 del entonces líder de la Democracia Cristiana, Aldo Moro, por parte de las Brigadas Rojas (BR), y Joseph Kosinski, con Top Gun: Maverick, secuela del clásico con Tom Cruise.

Cruise, como ya se había anunciado, recibirá un homenaje por “la calidad de su compromiso con el cine”, destacó Frémaux. En cuanto a la secuela de Top Gun, se sabe que es una continuación del clásico drama romántico de Tony Scott de 1986 sobre un piloto de la Fuerza Aérea estadounidense y que contará con Cruise nuevamente en el papel de Maverick.

Abrirá el certamen el francés Michel Hazanavicius con Z (comme Z), una comedia de zombies que se presentará fuera de competición.

En la sección Una Cierta Mirada, la segunda en importancia del Festival, fueron incluidas siete óperas primas, y de los 15 filmes anunciados este jueves ocho están firmados por mujeres, según detalló Frémaux.

En ese apartado compite Domingo y la niebla, segundo filme del costarricense Ariel Escalante, tras El sonido de las cosas (2016), que cuenta la historia de un hombre de campo visitado habitualmente por el fantasma de su esposa. Es, por el momento, la única presencia latinoamericana en el festival.

E igualmente Beast, título provisional de la primera película de Gina Gammell y Riley Keough -nieta de Elvis Presley-, rodada en una reserva india.

Este 75 aniversario del certamen, visto como una celebración de su presente y futuro, servirá también para preguntarse sobre el futuro de la cinematografía y el rol de los festivales, en un coloquio en el que participarán cineastas destacados.

En tren de un regreso a los albores del rock and roll, hace diez días ya se había anunciado que Elvis, la película del director, guionista y productor australiano Baz Luhrmann, centrada en la vida del ícono del rock and roll Elvis Presley, tendrá su premiere mundial en la edición 75º de Cannes.

Hasta el momento, lo que se sabe de esta producción es que repasa más de 20 años en la vida del pionero del rock, desde sus inicios hacia el absoluto estrellato, a través de su compleja relación con su controvertido manager y del rol central que ocupó su esposa Priscilla. Esto pudo conocerse a partir de un anticipo lanzado en febrero pasado.

La semana que viene el certamen francés hará más anuncios con algunos pocos títulos que se incorporarán.

El cine latinoamericano no tuvo suerte en esta convocatoria y, por el momento, solo se anunció la participación de la película costarricense.

Otros países que extrañamente se encuentran ausentes del certamen son España y Alemania, aunque se puede ver una fuerte presencia de la cinematografía de Asia y Medio Oriente, con Corea del Sur, India, Irán y Pakistán a la cabeza. De hecho, la cinta de la india Payal Kapadia “A Night of Knowing Nothing” recibió el Ojo de Oro (Mejor Documental) en la última edición.

De esta forma, el Palais recibirá al glamoroso mundo de la industria del cine en su fecha original luego de que en 2021 se corriera a julio por los casos de coronavirus y en 2020 se tuviera que suspender por la aparición de la Covid-19.

